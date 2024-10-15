Нет на штраф - отдай квартиру: на Украине ужесточили наказание за неявку по повестке - 15.10.2024 Украина.ру
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Нет на штраф - отдай квартиру: на Украине ужесточили наказание за неявку по повестке
Нет на штраф - отдай квартиру: на Украине ужесточили наказание за неявку по повестке - 15.10.2024 Украина.ру
Нет на штраф - отдай квартиру: на Украине ужесточили наказание за неявку по повестке
На Украине началась рассылка повесток по почте. И если раньше у получателей было две недели, чтобы дойти с ней до военкомата, то теперь всего три дня. Дальше - штраф, а если денег на него нет, то с молотка пойдет имущество, включая квартиры и земельные участки. Об этом пишет "Судебно-юридическая газета"
2024-10-15T14:45
2024-10-15T14:45
новости
украина
вооруженные силы украины
повестка
штраф
наказание
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В случае, если штраф в размере 17 - 25,5 тысяч гривен (40-60 тысяч рублей)не будет оплачен добровольно, случится принудительное взыскание. Приставы начнут со счетов.Важное обстоятельство: если сумма долга, включая штраф и все издержки, не превышает 20-ти МРОТ, то есть 160 тысяч гривен (почти 377 тысяч рублей), то единственное жилье с молотка не пустят. Во всех остальных случаях в расчет пойдет любое имущество должника.Эксперты отмечают, что эта мера, скорее, направлена не на решение украинских проблем с мобилизацией, а на собираемость бюджета. В пользу этой версии говорит, в частности тот факт, что пять дней назад парламент Украины поддержал законопроект об "историческом" увеличении налогов, который предлагает увеличение военного сбора с 1,5 до 5%, а также повышение налога на прибыль банков до 50%.Фронтовые потери ВСУ давно перевалили за 500 тысяч человек, и многие украинцы не хотят оказаться в этом списке. Мужчины призывного возраста идут на самые разнообразные ухищрения, чтобы откосить от службы.Украинец записался в сектанты, чтобы избежать мобилизации, но что-то пошло не по плануАлименты животворящие: потенциальный призыв мобилизовал отцов УкраиныВ ход идут подделка документов, подкуп и бегство. Последнее нередко заканчивается гибелью потенциальных призывников. Однако судя по частоте попыток, украинские мужчины готовы к такому исходу.Вот лишь некоторые примеры таких историй:Марш-бросок длиной в 750 километров: украинец попытался бежать в Румынию на двух колесахБолее трех суток бродил по горам: на границе с Румынией поймали обмороженного, но упертого украинского уклониста"Скелет в теплой одежде": в Румынии нашли тело украинца, бежавшего от призываУкраинские уклонисты пожаловались, что бежать в Румынию им мешают снайперы и медведи
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новости, украина, вооруженные силы украины, повестка, штраф, наказание
Новости, Украина, Вооруженные силы Украины, повестка, штраф, наказание

Нет на штраф - отдай квартиру: на Украине ужесточили наказание за неявку по повестке

14:45 15.10.2024
 
На Украине планируют вручать повестки по электронной почте
На Украине планируют вручать повестки по электронной почте
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На Украине началась рассылка повесток по почте. И если раньше у получателей было две недели, чтобы дойти с ней до военкомата, то теперь всего три дня. Дальше - штраф, а если денег на него нет, то с молотка пойдет имущество, включая квартиры и земельные участки. Об этом пишет "Судебно-юридическая газета"
В случае, если штраф в размере 17 - 25,5 тысяч гривен (40-60 тысяч рублей)не будет оплачен добровольно, случится принудительное взыскание. Приставы начнут со счетов.
"Если денег нет, то взыскание распространяется и на другое имущество в размере и объеме, необходимых для выполнения по исполнительному документу, с учетом взыскания исполнительного сбора, расходов исполнительного производства, штрафов, наложенных на должника во время исполнительного производства, основного вознаграждения частного исполнителя", - уточняет "Судебно-юридическая газета".
Важное обстоятельство: если сумма долга, включая штраф и все издержки, не превышает 20-ти МРОТ, то есть 160 тысяч гривен (почти 377 тысяч рублей), то единственное жилье с молотка не пустят. Во всех остальных случаях в расчет пойдет любое имущество должника.
Эксперты отмечают, что эта мера, скорее, направлена не на решение украинских проблем с мобилизацией, а на собираемость бюджета. В пользу этой версии говорит, в частности тот факт, что пять дней назад парламент Украины поддержал законопроект об "историческом" увеличении налогов, который предлагает увеличение военного сбора с 1,5 до 5%, а также повышение налога на прибыль банков до 50%.
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НовостиУкраинаВооруженные силы Украиныповесткаштрафнаказание
 
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