https://ukraina.ru/20241015/1058100983.html

"Кастрировать, потому что это тараканы": украинский "доктор смерть" получил приговор

"Кастрировать, потому что это тараканы": украинский "доктор смерть" получил приговор - 15.10.2024 Украина.ру

"Кастрировать, потому что это тараканы": украинский "доктор смерть" получил приговор

Басманный суд Москвы вынес заочный приговор украинскому активисту, командиру Первого добровольческого медицинского госпиталя (ПДМГ) им. Н. Пирогова Геннадию Друзенко*. В марте 2022 года он заявил, что отдал своим подчиненным приказ кастрировать попавших в плен российских военных

2024-10-15T13:31

2024-10-15T13:31

2024-10-15T13:31

эксклюзив

геннадий друзенко

украина

всу

военнопленные

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От богослова до медикаГеннадий Друзенко – личность с нетривиальной биографией. Начнем с того, что он выпускник киевского теологического колледжа, который он закончил в начале 1990-х гг.Судя по всему, на ниве раскольнического украинского богословия он проявил определенные способности, так как быстро начал взбираться по карьерной лестнице и стал секретарем-референтом тогдашнего вожака непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата Владимира Романюка.После таинственной смерти самозванного "патриарха", лишившийся своего покровителя Друзенко предпочел от дел церковных переключиться на дела мирские. Он закончил Киевский национальный университет и переквалифицировался в правоведы.В начале 2000-х он подвизался в украинском Минюсте, при котором действовал центр европейского и сравнительного права. Одним из руководителей этой структуры и стал Друзенко.В 2006 году он на четыре года уехал в Польшу, где стал вице-президентом Института евроинтеграции в Жешуве.Деятельного украинского евроинтегратора взяли на заметку в Агентстве США по международному развитию (USAID). Друзенко получил там должность координатора по региональному развитию в проекте "Локальные инвестиции и национальная конкурентоспособность".Перед самым Майданом Друзенко вместе с будущим премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком открыл первую в стране практику в сфере права Евросоюза.В 2014 году будущий доброволец и медицинский командир сумел вписать свое имя в историю строительства постмайданной Украины, став первым и единственным правительственным уполномоченным по вопросам этнонациональной политики.Тогда же Друзенко создал свой главный проект – Первый добровольческий медгоспиталь, присвоив ему имя выдающегося хирурга Николая Пирогова. Задача этой организации заключается в вербовке гражданских медиков для работы на линии фронта.Новая врачебная "этика"В марте 2022 года Друзенко по видеосвязи давал интервью на канале "Украина 24". В ходе стандартного русофобского выступления он заявил следующее:Он добавил, что всегда считал себя гуманистом и учил, что любой раненый для врача из врага превращается в пациента, но времена изменились.Пройдет совсем немного времени и с украинского телеэкрана и в соцсетях будут звучать и более людоедские вещи, но в тот момент реплика Друзенко шокировала, казалось, и местных "патриотов".А может быть дело было всего лишь в том, что такое публичное признание шло вразрез любым международным конвенциям об обращении с военнопленными, поэтому Друзенко решил сдать назад, чтобы не привлекать внимания.На странице его добровольческого госпиталя вскоре появилось заявление, в котором запредельный уровень высказывания объяснялся излишними эмоциями и переживаниями на фоне якобы поступающих Друзенко угроз расправы со стороны россиян."Наша миссия – спасать жизнь. Мы работаем в строгом соответствии с требованиями Конвенции об обращении с военнопленными (Женевской конвенции 1929 г.) и других требований международного гуманитарного права, соблюдая все правила и обычаи ведения войны. Руководитель ПДМГ извиняется за свои эмоции, вызванные, повторимся, грубыми угрозами в его адрес и его семьи", - говорилось в заявлении.После скандала Друзенко ненадолго пропал с радаров, однако в последнее время он снова регулярно раздает комментарии украинским СМИ и блогерам. Летом этого года, например, он заявил, что война толкает украинское общество к деградации и что если не будет перемен, то в Киев придет холод, голод и разруха.Телевидение ненавистиСлова Друзенко двухлетней давности в России не забыли. Следственный комитет возбудил на него уголовное дело по статье "возбуждение ненависти либо вражды в сети интернет".В июле прошлого года его объявили в розыск.Согласно решению Басманного суда, Друзенко приговорен заочно к 5,5 годам тюрьмы. Решение суда не было обжаловано в установленные законом сроки, поэтому вступило в силу.Одновременно с возбуждением дела на Друзенко было заведено уголовное дело на украинскую телеведующую Наталью Мосейчук*.Выступая на телевидении, она озвучила угрозы физической расправы в адрес российских летчиков и их жён. Правоохранительные органы РФ квалифицировали ее слова по одному из пунктов 282-й статьи УК (возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства группы лиц по признакам пола, национальности публично, в том числе с использованием средств массовой информации или интернета, с использованием служебного положения).Заочным решением суда Мосейчук приговорили к 5 годам общего режима.Нынешние так называемые украинские журналисты давно забыли не только о профессиональной этике, но потеряли и последние моральные ориентиры. Чего стоит только цитирование в прямом эфире Адольфа Эйхмана – одного из самых кровожадных и одиозных представителей СС.Этим "отличился" в том же марте 2022 года ведущий украинского канала "24" Фахрудин Шарафмал*."Позволю себе процитировать слова Адольфа Эйхмана, который сказал, что чтобы уничтожить нацию, надо уничтожать детей", - сказал он, добавив, что лично готов "вырезать" семьи россиян.Спустя сутки Шарафмал понял, что переборщил и извинился."Что касается моей вчерашней тирады. Я прошу прощения, это было недопустимо с точки зрения журналиста и человека. Украинцы не такие", - заявил ведущий.Извинения не помогли. В России на него завели дело о призывах к экстремистской деятельности, возбуждении ненависти и вражды, а также о реабилитации нацизма. Приговор суда для Шарафмала – 7 лет колонии.Несмотря на то, что все эти приговоры пока заочные, правовая оценка и судебные решения демонстрируют, что все преступления украинской власти, ее армии и пропагандистов зафиксированы, а заочное наказание превратится в реальное в тот момент, когда до всех этих людей дотянется рука российского правосудия.*Включен в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаО том, как украинские неонацисты издеваются над памятью героев Великой Отечественной войны - в материале Из русофобов в некрофилы. Украинские сволочи-неонацисты обживаются в аду издания Украина.ру.

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Павел Котов

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Павел Котов

эксклюзив, геннадий друзенко, украина, всу, военнопленные