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Дело украинских врачей. Воруют, как в последний день

Дело украинских врачей. Воруют, как в последний день - 15.10.2024 Украина.ру

Дело украинских врачей. Воруют, как в последний день

"Дело врачей" на Украине набирает обороты. Силовая мобилизация породила целый рынок незаконных услуг – продажа "белых билетов". Едва успел утихнуть скандал с хмельницкой чиновницей Крупой, у которой нашли наличности на 6 млн долларов, как сегодня новая порция новостей на эту тему.

2024-10-15T13:43

2024-10-15T13:43

2024-10-15T13:43

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В Хмельницкой области нашли 8 млн грн у врачей, которые выписывали фальшивые инвалидности. Подозрения вручили одному из представителей ТЦК и врачу "скорой помощи". За одну инвалидность брали от 3 до 8 тысяч долларов. Провал мобилизации, варварские ее способы, породили тотальную коррупцию на крови. Она исчисляется миллионами долларов. В деле - все. Каждый зарабатывает на своем участке, соответственно своему рангу и близости к властным коридорам. Аппетиты чиновников поражают даже самых подготовленных – украинских политиков и экспертов. Они как раз и поделились своими мыслями о ситуации в своих соцсетях.Украинский политик Виктор БалогаЭто вина государства, что у нас миллионы долларов под подушками у чиновников, которые принимают решение, может ли человек воевать, реально ли инвалид. В частности, была бы нормальная модель экономического бронирования, деньги шли бы в бюджет, а не новым олигархам на Rolex и Dior. По крайней мере, большая часть, так точно. Именно отсутствие четких правил порождает многочисленные возможности для заработков разного рода паразитов, наживаемых на войне. И чем дольше будут тянуть с прозрачными механизмами в вопросе мобилизации, тем больше денег уйдет из страны вместе с сотнями нуворишей.Политический эксперт Алексей ШимановскийКоррупция - способ борьбы общества с государством. Учитывая, что государство - часть общества, это что-то типа рака, или аутоимунной реакции. Происходит она не от какой-то особой аморальности людей, а от дефицита. Если в магазине нельзя будет купить огурцов - овощебаза не избежит разворовывания.Будет ли людям стыдно? Нет. Неси с завода каждый гвоздь, ты здесь хозяин, а не гость.У советской власти сколько ни воруй, своего не вернёшь.И так далее.Нравится ли мне коррупция? Может, я сам такой? Да боже сохрани. Мне с моим образом жизни и воровать-то нечего. Просто я вижу, как всё устроено.Воруют сейчас в магазинах продавцы? Продают что-то из-под полы? Нет? А что так?Если в обществе есть дефицит безопасности, возникнет бандитизм. И пока не изменятся условия жизни, бандитов не пересажать и не перестрелять - они и так друг друга истребляют лучше полиции.Если по каким-либо причинам в капиталистической стране невозможно строить честный бизнес - страна утонет в экономике тыринга и откатинга.Дефицит чего именно приводит к долларовым матрацам в сфере ТЦК (украинские военкоматы) и МСЕК - даже писать не хочу, противно.Все же в курсе, что не во всех, но очень во многих случаях [на Украине] за установление инвалидности платят НАСТОЯЩИЕ инвалиды?Журналист Владислав БовсуновскийВсе эти миллионы взяточников могли пойти на улучшенное обеспечение тех, кто уже в ВСУ.Это бы увеличило количество выживших, соответственно, уменьшило потребность в количестве мобилизованных и уменьшило дезертирство. Иногда здравый смысл должен преобладать над справедливостью. Здесь слово должны сказать политики.Украинский политик Александр ДубинскийПочему 25-ти летний парень должен идти на фронт, а не на концерт “Океана Эльзы”? Что и кого ему там защищать? Министра чебуречной? Кирюшу Тимошенко и Голика, держащих оборону в Goodwine? Резникова? Данилова? Костина? Может быть, Стефанчука, или на худой конец, Бужанского? Олигархов, аграрных баронов, военных спекулянтов и обслуживающих их проституток в прямом и переносном смысле? Притулу, Лачена, Стерненко? Пышного и его любовников? Пьяную Мудрую из ОП с мужем-дегенератом из НБУ? Ведущих телемарафона, требующих больше крови с бронёй в кармане? Кличко с фонтанами? Филатова с эректильной дисфункцией? Может, обоих Кулеб или Шмыгаля с Верещук? Драться за будущее детей Залужного в Лондоне, Костина в Вашингтоне, и Умерова в Нью-Йорке? Охранять 6 лямов зелени хмельницкой тётки из МСЭК? Шубу жены Сухачева? Mini Cooper жены Марченко? Van Cleef судьи Константиновой? Миллионы долларов Князева и его любовницы Гречаной из Печерского суда? Дочку Литвиновой в Канкуне? Все, что есть у этого парня - телефон в кредит, арендованная хата и вчерашняя евробляха, купленная за свои, втридорога. У него есть родители, которым государство заморозило пенсии, и требует оплату за лекарства и врачей. Девушка, которая хочет цветы. Он хочет жить, ходить на концерты и с друзьями. А не сдохнуть в окопах - за жирующих на войне и на костях бизнесменов и младоолигархов.О том, как в России осудили главу госпиталя, призывавшего калечить русских военнопленных - в статье Павла Котова ""Кастрировать, потому что это тараканы": украинский "доктор смерть" получил приговор"

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