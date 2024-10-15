Дело украинских врачей. Воруют, как в последний день - 15.10.2024 Украина.ру
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Дело украинских врачей. Воруют, как в последний день
Дело украинских врачей. Воруют, как в последний день - 15.10.2024 Украина.ру
Дело украинских врачей. Воруют, как в последний день
"Дело врачей" на Украине набирает обороты. Силовая мобилизация породила целый рынок незаконных услуг – продажа "белых билетов". Едва успел утихнуть скандал с хмельницкой чиновницей Крупой, у которой нашли наличности на 6 млн долларов, как сегодня новая порция новостей на эту тему.
2024-10-15T13:43
2024-10-15T13:43
украина
хмельницкая область
лондон
денис костин
виктор балога
кирилл тимошенко
вооруженные силы украины
океан эльзы
нбу
эксклюзив
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В Хмельницкой области нашли 8 млн грн у врачей, которые выписывали фальшивые инвалидности. Подозрения вручили одному из представителей ТЦК и врачу "скорой помощи". За одну инвалидность брали от 3 до 8 тысяч долларов. Провал мобилизации, варварские ее способы, породили тотальную коррупцию на крови. Она исчисляется миллионами долларов. В деле - все. Каждый зарабатывает на своем участке, соответственно своему рангу и близости к властным коридорам. Аппетиты чиновников поражают даже самых подготовленных – украинских политиков и экспертов. Они как раз и поделились своими мыслями о ситуации в своих соцсетях.Украинский политик Виктор БалогаЭто вина государства, что у нас миллионы долларов под подушками у чиновников, которые принимают решение, может ли человек воевать, реально ли инвалид. В частности, была бы нормальная модель экономического бронирования, деньги шли бы в бюджет, а не новым олигархам на Rolex и Dior. По крайней мере, большая часть, так точно. Именно отсутствие четких правил порождает многочисленные возможности для заработков разного рода паразитов, наживаемых на войне. И чем дольше будут тянуть с прозрачными механизмами в вопросе мобилизации, тем больше денег уйдет из страны вместе с сотнями нуворишей.Политический эксперт Алексей ШимановскийКоррупция - способ борьбы общества с государством. Учитывая, что государство - часть общества, это что-то типа рака, или аутоимунной реакции. Происходит она не от какой-то особой аморальности людей, а от дефицита. Если в магазине нельзя будет купить огурцов - овощебаза не избежит разворовывания.Будет ли людям стыдно? Нет. Неси с завода каждый гвоздь, ты здесь хозяин, а не гость.У советской власти сколько ни воруй, своего не вернёшь.И так далее.Нравится ли мне коррупция? Может, я сам такой? Да боже сохрани. Мне с моим образом жизни и воровать-то нечего. Просто я вижу, как всё устроено.Воруют сейчас в магазинах продавцы? Продают что-то из-под полы? Нет? А что так?Если в обществе есть дефицит безопасности, возникнет бандитизм. И пока не изменятся условия жизни, бандитов не пересажать и не перестрелять - они и так друг друга истребляют лучше полиции.Если по каким-либо причинам в капиталистической стране невозможно строить честный бизнес - страна утонет в экономике тыринга и откатинга.Дефицит чего именно приводит к долларовым матрацам в сфере ТЦК (украинские военкоматы) и МСЕК - даже писать не хочу, противно.Все же в курсе, что не во всех, но очень во многих случаях [на Украине] за установление инвалидности платят НАСТОЯЩИЕ инвалиды?Журналист Владислав БовсуновскийВсе эти миллионы взяточников могли пойти на улучшенное обеспечение тех, кто уже в ВСУ.Это бы увеличило количество выживших, соответственно, уменьшило потребность в количестве мобилизованных и уменьшило дезертирство. Иногда здравый смысл должен преобладать над справедливостью. Здесь слово должны сказать политики.Украинский политик Александр ДубинскийПочему 25-ти летний парень должен идти на фронт, а не на концерт “Океана Эльзы”? Что и кого ему там защищать? Министра чебуречной? Кирюшу Тимошенко и Голика, держащих оборону в Goodwine? Резникова? Данилова? Костина? Может быть, Стефанчука, или на худой конец, Бужанского? Олигархов, аграрных баронов, военных спекулянтов и обслуживающих их проституток в прямом и переносном смысле? Притулу, Лачена, Стерненко? Пышного и его любовников? Пьяную Мудрую из ОП с мужем-дегенератом из НБУ? Ведущих телемарафона, требующих больше крови с бронёй в кармане? Кличко с фонтанами? Филатова с эректильной дисфункцией? Может, обоих Кулеб или Шмыгаля с Верещук? Драться за будущее детей Залужного в Лондоне, Костина в Вашингтоне, и Умерова в Нью-Йорке? Охранять 6 лямов зелени хмельницкой тётки из МСЭК? Шубу жены Сухачева? Mini Cooper жены Марченко? Van Cleef судьи Константиновой? Миллионы долларов Князева и его любовницы Гречаной из Печерского суда? Дочку Литвиновой в Канкуне? Все, что есть у этого парня - телефон в кредит, арендованная хата и вчерашняя евробляха, купленная за свои, втридорога. У него есть родители, которым государство заморозило пенсии, и требует оплату за лекарства и врачей. Девушка, которая хочет цветы. Он хочет жить, ходить на концерты и с друзьями. А не сдохнуть в окопах - за жирующих на войне и на костях бизнесменов и младоолигархов.О том, как в России осудили главу госпиталя, призывавшего калечить русских военнопленных - в статье Павла Котова ""Кастрировать, потому что это тараканы": украинский "доктор смерть" получил приговор"
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Виктория Титова
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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украина, хмельницкая область, лондон, денис костин, виктор балога, кирилл тимошенко, вооруженные силы украины, океан эльзы, нбу, эксклюзив
Украина, Хмельницкая область, Лондон, Денис Костин, Виктор Балога, Кирилл Тимошенко, Вооруженные силы Украины, Океан Эльзы, НБУ, Эксклюзив

Дело украинских врачей. Воруют, как в последний день

13:43 15.10.2024
 
Коллаж: медкомиссия Украина, гривны, военный билет
Коллаж: медкомиссия Украина, гривны, военный билет
Читать в
Виктория Титова
автор издания Украина.ру
Все материалы
"Дело врачей" на Украине набирает обороты. Силовая мобилизация породила целый рынок незаконных услуг – продажа "белых билетов". Едва успел утихнуть скандал с хмельницкой чиновницей Крупой, у которой нашли наличности на 6 млн долларов, как сегодня новая порция новостей на эту тему.
В Хмельницкой области нашли 8 млн грн у врачей, которые выписывали фальшивые инвалидности. Подозрения вручили одному из представителей ТЦК и врачу "скорой помощи". За одну инвалидность брали от 3 до 8 тысяч долларов.
Провал мобилизации, варварские ее способы, породили тотальную коррупцию на крови. Она исчисляется миллионами долларов. В деле - все. Каждый зарабатывает на своем участке, соответственно своему рангу и близости к властным коридорам. Аппетиты чиновников поражают даже самых подготовленных – украинских политиков и экспертов. Они как раз и поделились своими мыслями о ситуации в своих соцсетях.
Украинский политик Виктор Балога
Это вина государства, что у нас миллионы долларов под подушками у чиновников, которые принимают решение, может ли человек воевать, реально ли инвалид. В частности, была бы нормальная модель экономического бронирования, деньги шли бы в бюджет, а не новым олигархам на Rolex и Dior. По крайней мере, большая часть, так точно. Именно отсутствие четких правил порождает многочисленные возможности для заработков разного рода паразитов, наживаемых на войне. И чем дольше будут тянуть с прозрачными механизмами в вопросе мобилизации, тем больше денег уйдет из страны вместе с сотнями нуворишей.
Политический эксперт Алексей Шимановский
Коррупция - способ борьбы общества с государством. Учитывая, что государство - часть общества, это что-то типа рака, или аутоимунной реакции. Происходит она не от какой-то особой аморальности людей, а от дефицита. Если в магазине нельзя будет купить огурцов - овощебаза не избежит разворовывания.
Будет ли людям стыдно? Нет. Неси с завода каждый гвоздь, ты здесь хозяин, а не гость.
У советской власти сколько ни воруй, своего не вернёшь.
И так далее.
Нравится ли мне коррупция? Может, я сам такой? Да боже сохрани. Мне с моим образом жизни и воровать-то нечего. Просто я вижу, как всё устроено.
Воруют сейчас в магазинах продавцы? Продают что-то из-под полы? Нет? А что так?
Если в обществе есть дефицит безопасности, возникнет бандитизм. И пока не изменятся условия жизни, бандитов не пересажать и не перестрелять - они и так друг друга истребляют лучше полиции.
Если по каким-либо причинам в капиталистической стране невозможно строить честный бизнес - страна утонет в экономике тыринга и откатинга.
Дефицит чего именно приводит к долларовым матрацам в сфере ТЦК (украинские военкоматы) и МСЕК - даже писать не хочу, противно.
Все же в курсе, что не во всех, но очень во многих случаях [на Украине] за установление инвалидности платят НАСТОЯЩИЕ инвалиды?
Журналист Владислав Бовсуновский
Все эти миллионы взяточников могли пойти на улучшенное обеспечение тех, кто уже в ВСУ.Это бы увеличило количество выживших, соответственно, уменьшило потребность в количестве мобилизованных и уменьшило дезертирство. Иногда здравый смысл должен преобладать над справедливостью. Здесь слово должны сказать политики.
Украинский политик Александр Дубинский
Почему 25-ти летний парень должен идти на фронт, а не на концерт “Океана Эльзы”? Что и кого ему там защищать? Министра чебуречной? Кирюшу Тимошенко и Голика, держащих оборону в Goodwine? Резникова? Данилова? Костина? Может быть, Стефанчука, или на худой конец, Бужанского? Олигархов, аграрных баронов, военных спекулянтов и обслуживающих их проституток в прямом и переносном смысле? Притулу, Лачена, Стерненко? Пышного и его любовников? Пьяную Мудрую из ОП с мужем-дегенератом из НБУ? Ведущих телемарафона, требующих больше крови с бронёй в кармане? Кличко с фонтанами? Филатова с эректильной дисфункцией? Может, обоих Кулеб или Шмыгаля с Верещук? Драться за будущее детей Залужного в Лондоне, Костина в Вашингтоне, и Умерова в Нью-Йорке? Охранять 6 лямов зелени хмельницкой тётки из МСЭК? Шубу жены Сухачева? Mini Cooper жены Марченко? Van Cleef судьи Константиновой? Миллионы долларов Князева и его любовницы Гречаной из Печерского суда? Дочку Литвиновой в Канкуне?
Все, что есть у этого парня - телефон в кредит, арендованная хата и вчерашняя евробляха, купленная за свои, втридорога. У него есть родители, которым государство заморозило пенсии, и требует оплату за лекарства и врачей. Девушка, которая хочет цветы. Он хочет жить, ходить на концерты и с друзьями. А не сдохнуть в окопах - за жирующих на войне и на костях бизнесменов и младоолигархов.
О том, как в России осудили главу госпиталя, призывавшего калечить русских военнопленных - в статье Павла Котова ""Кастрировать, потому что это тараканы": украинский "доктор смерть" получил приговор"
 
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