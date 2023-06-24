https://ukraina.ru/20230624/1047537377.html

Весь мир будет на грани уничтожения, если ядерный арсенал России попадет в руки бандитов – Медведев

Весь мир будет на грани уничтожения, если ядерный арсенал России попадет в руки бандитов – Медведев - 24.06.2023 Украина.ру

Весь мир будет на грани уничтожения, если ядерный арсенал России попадет в руки бандитов – Медведев

Вооружённый мятеж в России – это хорошо продуманная и спланированная операция, цель которой – захват власти в стране. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев

2023-06-24T18:21

2023-06-24T18:21

2023-06-24T18:21

новости

дмитрий медведев

ядерное оружие

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Медведев не исключил, что в подготовке мятежа участвовали иностранные специалисты и лица, служившие в элитных частях ВС РФ. Россия, по его словам, не позволит дойти мятежу до госпереворота и мирового кризиса.Президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам на фоне ситуации с ЧВК "Вагнер". По словам главы государства, к измене Пригожина привели непомерные амбиции и личные интересы.Бойцов ЧВК "Вагнер" он призвал не совершать роковую и трагическую, неповторимую ошибку, сделать единственно правильный выбор – прекратить участие в преступных действиях.

https://ukraina.ru/20230624/1047531389.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, дмитрий медведев, ядерное оружие