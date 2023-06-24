Весь мир будет на грани уничтожения, если ядерный арсенал России попадет в руки бандитов – Медведев - 24.06.2023 Украина.ру
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Весь мир будет на грани уничтожения, если ядерный арсенал России попадет в руки бандитов – Медведев
Весь мир будет на грани уничтожения, если ядерный арсенал России попадет в руки бандитов – Медведев - 24.06.2023 Украина.ру
Весь мир будет на грани уничтожения, если ядерный арсенал России попадет в руки бандитов – Медведев
Вооружённый мятеж в России – это хорошо продуманная и спланированная операция, цель которой – захват власти в стране. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
2023-06-24T18:21
2023-06-24T18:21
новости
дмитрий медведев
ядерное оружие
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Медведев не исключил, что в подготовке мятежа участвовали иностранные специалисты и лица, служившие в элитных частях ВС РФ. Россия, по его словам, не позволит дойти мятежу до госпереворота и мирового кризиса.Президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам на фоне ситуации с ЧВК "Вагнер". По словам главы государства, к измене Пригожина привели непомерные амбиции и личные интересы.Бойцов ЧВК "Вагнер" он призвал не совершать роковую и трагическую, неповторимую ошибку, сделать единственно правильный выбор – прекратить участие в преступных действиях.
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новости, дмитрий медведев, ядерное оружие
Новости, Дмитрий Медведев, Ядерное оружие

Весь мир будет на грани уничтожения, если ядерный арсенал России попадет в руки бандитов – Медведев

18:21 24.06.2023
 
© РИА Новости . Юлия Зырянова / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Д. Медведев провел совещание по развитию аграрных отраслей экономики РФ
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Д. Медведев провел совещание по развитию аграрных отраслей экономики РФ - РИА Новости, 1920, 24.06.2023
© РИА Новости . Юлия Зырянова
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Вооружённый мятеж в России – это хорошо продуманная и спланированная операция, цель которой – захват власти в стране. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Медведев не исключил, что в подготовке мятежа участвовали иностранные специалисты и лица, служившие в элитных частях ВС РФ. Россия, по его словам, не позволит дойти мятежу до госпереворота и мирового кризиса.
"Руководство РФ не даст свихнувшимся преступникам и их поклонникам захватить власть в стране. Спекуляции на тему невыполнения Минобороны своих обязательств и "ударов" по тыловым частям ЧВК "Вагнер" не выдерживают критики", - сказал политик.
Президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам на фоне ситуации с ЧВК "Вагнер". По словам главы государства, к измене Пригожина привели непомерные амбиции и личные интересы.
Пригожин астрология
15:02Астрология и политика
Мятежник Пригожин. Характер и роль, которую он исполняетЧем вызван "мятеж Пригожина" и какие у него будут последствия? Как известно, чтобы понять происходящее, надо попробовать понять характер человека и мотивы его поступков.
Бойцов ЧВК "Вагнер" он призвал не совершать роковую и трагическую, неповторимую ошибку, сделать единственно правильный выбор – прекратить участие в преступных действиях.
 
НовостиДмитрий МедведевЯдерное оружие
 
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Заголовок открываемого материала
18:29Собянин объявил понедельник нерабочим днем в Москве
18:21Весь мир будет на грани уничтожения, если ядерный арсенал России попадет в руки бандитов – Медведев
18:06В мятежах рождаются гражданские войны. История предательств и смут, которая никого ничему не научила
18:00"Бессарабский робин гуд" Григорий Котовский
17:46Доброволец Ярослав Манцевич: Пацанам из "Вагнера", которые сейчас с Пригожиным, будет стыдно
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16:26"Газель" с миллиардами. Силовики подсчитали количество денег, найденных возле офиса Пригожина
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