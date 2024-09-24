Как взорвали Киев

Ряд фактов и свидетельств доказывают, что собор, всё же, был взорван фашистами.

Об этом писал в мемуарах, например, министр вооружений Рейха Альберт Шпеер: «Одну из самых знаменитых церквей Киева я застал в руинах. Взлетел в воздух размещавшийся в ней советский склад боеприпасов — так, во всяком случае, мне объяснили. Позднее я узнал от Геббельса, что эта церковь была взорвана по приказу рейхскомиссара на Украине Эриха Коха, чтобы уничтожить этот символ украинской национальной гордости. Геббельс рассказал мне об этом с неодобрением: он был в ужасе от жёсткого курса, практикуемого в России» (последняя оговорка заставляет с сомнением относиться к источнику — уж очень напоминает анекдот про некоего деятеля, изгнанного из гестапо за садизм…).

По другим данным, немцы решили, что «следует помешать тому, чтобы древние места религиозного культа становились местами паломничества и, следовательно, центрами движения за автономию».

Однако есть другие факты, которые позволяют усомниться в причастности к взрыву советской стороны.

Например, длительность работы аккумулятора мины Ф-10 составляла всего 40 суток, так что к 6 ноября радиовзрыватель был уже неработоспособен. Сомнительно и применение более простых мин замедленного действия (МЗД-1), поскольку при их использовании невозможно осуществить корректировку времени взрыва (а раз так, то не было смысла тянуть аж до ноября).

Нахождение же советских диверсантов на территории лавры в принципе исключалось — советские граждане не имели туда доступа с 9 октября по личному приказу Гитлера. Более того, по свидетельству писателя Анатолия Кузнецова, утром 3 ноября было эвакуировано население прилегающих кварталов — вплоть до современных станций метро «Арсенальная» и «Площадь Леси Украинки».

О немецкой вине свидетельствует и вывоз из Успенского собора коллекции икон, предпринятый в конце октября. Интересно и то, что взрыв был старательно зафиксирован на фото- и видеоплёнку, что было бы проблематично в ходе случайного теракта (кстати, взрыв складов на Зверинце в 1918 году отражён в немецкой аэрофотосъемке, что вызывает некоторые вопросы относительно его причины). По одной из версий, немцы таким способом «разминировали» собор.

Успенский собор, кстати, был полностью восстановлен в 1998-2000 годах. Также более или менее точно были восстановлены многие другие исторические здания. Например, здание гостиницы «Континенталь» на углу Крещатика и Городецкого (сейчас это здание включено в комплекс консерватории) и Октябрьский дворец (бывшее здание Института благородных девиц на Институтской).

Послесловие

Современные украинские пропагандисты уверяют, что «это был дьявольский расчет: спровоцировав гитлеровцев на расправу над мирными жителями, не допустить роста национального антибольшевистского движения на Украине». Продолжив эту мысль, придём к выводу, что сопротивляться в случае нападения вообще не надо. А вдруг кто-то пострадает?

Война — явление жестокое. На первом этапе операции «Оверлорд», во время высадки союзников в Нормандии, количество погибших местных жителей оценивается примерно в 12 тыс. человек…