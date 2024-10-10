https://ukraina.ru/20241010/1058007225.html

Вихри враждебные: зловещий "Милтон" напомнил американцам кошмар почти 20-летней давности

Вихри враждебные: зловещий "Милтон" напомнил американцам кошмар почти 20-летней давности - 10.10.2024 Украина.ру

Вихри враждебные: зловещий "Милтон" напомнил американцам кошмар почти 20-летней давности

Восточное побережье США снова под ударом стихии. Сами по себе ураганы в этом регионе дело не такое уж и редкое, однако в этот раз американцев призывали готовиться к худшему – разрушительный "Милтон", впрочем, мрачные прогнозы все же не оправдал

2024-10-10T13:05

2024-10-10T13:05

2024-10-10T13:06

эксклюзив

сша

ураган

флорида

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"Милтон"Ураган как природное явление представляет собой тропический циклон, ветер большой силы, разрушительности и продолжительности.Само это слово, по одной из версий, восходит к названию бога ветра Хуракану у племени майя. Традиция давать ураганам имена идет со времен Второй мировой войны, заложили ее американские военные, которые занимались прогнозами погодных явлений для авиации и флота. Чтобы не запутаться, они стали давать им женские имена, как правило, своих жен, тещ или подруг. Со временем разработали целую систему, когда имя присваивается по алфавиту по первой букве имени. С течением времени, женские имена разбавили мужскими и с тех пор чередуют их.Специалисты выделяют 5 категорий, которые присваиваются ураганам в зависимости от их силы. При этом оценка может колебаться, что и произошло с нынешним "Милтоном". Пока он только копил силы далеко в Атлантическом океане, ему присвоили наивысший, пятый уровень угрозы. В какой-то момент прогнозировалось, что этот ураган станет первым в истории, для которого специально выделят никогда доселе не существовавшую шестую категорию.Однако пока все это остается разговорами. В ночь на 10 октября по московскому времени "Милтон" достиг побережья Флориды, скорость ветра при этом замедлилась до 195 км/ч, в итоге его классифицировали как ураган третьей категории. К утру его мощь еще больше упала, до уровня первой категории.Тем не менее, последствия удара стихии все равно серьезные. Власти заранее оповестили жителей побережья штата об угрозе, из населенных пунктов потянулись вереницы автомобилей, на которых американцы покидали опасные районы.Как водится, уехали не все. Кто-то решил переждать на месте, а кому-то просто не на что и некуда ехать. Согласно информации NBC, к текущему моменту из-за урагана погибли два человека. Множество домов разрушены, речь идет о порядка 125 строений. Наблюдаются проблемы с электроэнергией, приблизительно 2,6 млн абонентов остались без электричества."Хелен"До начала истории с "Милтоном" Соединенные Штаты еще совсем недавно имели дело с "Хелен" - еще одним ураганом, который получил четвертую категорию мощности и прошел по Юго-Востоку страны в сентябре.Особенно несладко тогда пришлось региону Биг-Бенд во Флориде, для которого этот ураган стал самым сильным за всю историю наблюдений. Скорость ветра в этом месте достигала 220 км/ч. Всего ураган охватил территории шести штатов.В США до сих пор подсчитывают ущерб от "Хелен" и устанавливают всех жертв стихии. По состоянию на 8 октября погибшими считались 225 человек. Есть также те, кто пропал без вести. Половина всех жертв пришлась на Северную Каролину."Хелен" сравнивают с другим смертоносным ураганом, который имел название "Катрина" и произошел в 2005 году. В США его называют самым серьезным и разрушительным ураганом в истории страны, при том, что он на пике имел даже не высшую, а четвертую категорию."Катрина"Всего пять ураганов в истории Соединенных Штатов при выходе на сушу имели пятую категорию, последний такой случай имел место в 2018 году. Тем не менее, именно "Катрина" удерживает пальму первенства в списке наиболее мощных по своим последствиям подобных стихийных бедствий.Тогда основной удар пришелся на Луизиану, а именно на самый густонаселенный город этого штата Новый Орлеан. Без малого 80% этого города буквально ушло под воду.Эвакуацию населения объявили заранее, однако многое тогда пошло не по плану. Не была продумана логистика, из-за чего многие бегущие от урагана жители Нового Орлеана встали в многокилометровых пробках, большие очереди скопились на заправках и у магазинов.Всего, как утверждали местные власти, удалось эвакуироваться 80% населения города, но часть жителей не смогла это сделать. Дело в том, что в то время в Новом Орлеане наблюдался высокий уровень бедности, многим было просто не на что уезжать, плюс к этому остановилась работа общественного транспорта, те, кто не имел своей машины оказались заперты в городе, улицы которого вот-вот будут смыты потоками воды.Нельзя сказать, что чиновники не делали уж совсем ничего, чтобы помочь остающимся. Так, жителям предоставили в качестве укрытия крытую арену, которая сейчас называется "Цезарь Супердоум". В нем разместились около 30 тыс. человек. При этом сам стадион также изрядно потрепало во время урагана, затраты на его восстановление превысили 185 млн долларов.Всего от "Катрины" официально погибли 1407 человек, из них более 720 – в Новом Орлеане."Эпидемия насилия"Последствиями этого урагана были не только человеческие жертвы и разрушенная инфраструктура, но и проявившиеся во всей полноте социальные проблемы Соединенных Штатов. Тот же Новый Орлеан, кроме потоков воды, тогда затопила уличная преступность, принявшая гигантские масштабы.Общая неблагополучная обстановка в бедняцкий кварталах с преимущественно чернокожим населением наложилась на слабую работу правоохранительных органов, которые вместо своих прямых обязанностей были в значительной степени переориентированы на оказание помощи пострадавшим от урагана.Конгресс США охарактеризовал происходящее в Новом Орлеане как "эпидемию насилия", количество убийств на 100 тыс. населения в какой-то момент превысило 93 случая, что считается запредельно высоким показателем.Дошло до того, что бандиты начали обстреливать спасателей и медработников, огонь открывали по местной больнице в момент транспортировки туда раненых. Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям было вынуждено временно прекратить спасательную операцию из-за активности криминалитета.Вместе с беспорядочной пальбой и бандитскими разборками Новый Орлеан заполонили мародеры, которые практически безнаказанно грабили магазины, торговые центры и покинутые дома.Подобные эпизоды – неизменные спутники разрушительных ураганов. Мародерство замечено и во Флориде после прихода "Милтона". Примечательно, что активную роль в этом играют граждане Украины, которые создали специальный украиноязычный чат для координации своих действий, там публикуют адреса и чем там можно поживиться. Соответствующие скриншоты в настоящее время расходятся по интернету.Эвакуация жителей города привела к еще одному уродливому явлению – своеобразному экспорту преступности в места, где осели эвакуированные. В Хьюстоне (Техас) власти заявили, что выходцы из Нового Орлеана имели отношение к каждому пятому убийству, совершенному в городе. После того, как Хьюстон стали прибывать приезжие, уровень убийств скакнул с 2,53 до 3,19 на 100 тыс. населения.Влияние на политикуУраганы, подобные "Катрине", "Хелен" или "Милтону" всегда являются головной болью для властей не только в плане защиты людей и ликвидации последствий. Ураган в США – еще и история политическая.Именно поэтому президент страны Джо Байден и вице-президент Камала Харрис предпринимают усилия, чтобы шторм природный не превратился для них в шторм политический, ибо на носу выборы главы государства.Еще свежи в памяти снижения рейтингов и популярности Джорджа Буша младшего после "Катрины", американцы сочли, что тогдашняя администрация недостаточно помогала пострадавшим. В этом же направлении работают оппоненты действующей власти, которые не упускают случая лишний раз покритиковать оппонентов.Другая сторона медали заключается в том, что обычно, как показывает практика, явка на выборах в пострадавших регионах снижается, а это играет против того кандидата, за партию которого голосуют в конкретном штате. В данном случае Флорида преимущественно поддерживает республиканцев, поэтому тут выгода на стороне Харрис и демократов.Ураганы в США аукаются и в других уголках планеты. Владимир Зеленский вовсю рекламировал свою поездку на очередную конференцию на базу НАТО Рамштайн в Германии, однако мероприятие перенесли на неопределенный срок из-за отказа ехать туда Байдена, который решил сосредоточиться на усилиях по преодолении последствий "Милтона".О том, как последние ураганы в США влияют на Украину - в материале издания Украина.ру "Милтон" бьет по "Рамштайну". Последствия американских ураганов отразились на Украине.

https://ukraina.ru/20231129/1051527814.html

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Павел Котов

эксклюзив, сша, ураган, флорида