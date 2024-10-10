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Кремль отреагировал на вброс об отправке военных КНДР на СВО

Кремль отреагировал на вброс об отправке военных КНДР на СВО - 10.10.2024 Украина.ру

Кремль отреагировал на вброс об отправке военных КНДР на СВО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 10 октября прокомментировал сообщения о том, что Северная Корея якобы отправляет своих военных для участия в специальной военной операции

2024-10-10T13:28

2024-10-10T13:28

2024-10-10T13:28

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"Это похоже на очередную информационную утку", - сказал официальный представитель Кремля.На днях министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён заявил, что КНДР якобы может направить своих военнослужащих на Украину для поддержки России, поскольку РФ и Северная Корея подписали взаимный договор, "похожий на военный союз".Ранее президент РФ Владимир Путин на вопрос о том, допускает ли он задействование в СВО военных из КНДР, заявлял, Россия о таком "никого не просила" и в этом нет "никакой необходимости".Подробнее о договоренностях двух стран - в материале Волынец рассказал об истерике Запада из-за договора между РФ и КНДР на сайте Украина.ру.

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новости, россия, кндр, кремль, дмитрий песков, владимир путин