Кремль отреагировал на вброс об отправке военных КНДР на СВО
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 10 октября прокомментировал сообщения о том, что Северная Корея якобы отправляет своих военных для участия в специальной военной операции
"Это похоже на очередную информационную утку", - сказал официальный представитель Кремля.
На днях министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён заявил, что КНДР якобы может направить своих военнослужащих на Украину для поддержки России, поскольку РФ и Северная Корея подписали взаимный договор, "похожий на военный союз".
Ранее президент РФ Владимир Путин на вопрос о том, допускает ли он задействование в СВО военных из КНДР, заявлял, Россия о таком "никого не просила" и в этом нет "никакой необходимости".
Подробнее о договоренностях двух стран - в материале Волынец рассказал об истерике Запада из-за договора между РФ и КНДР на сайте Украина.ру.