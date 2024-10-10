Кремль отреагировал на вброс об отправке военных КНДР на СВО - 10.10.2024 Украина.ру
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Кремль отреагировал на вброс об отправке военных КНДР на СВО
Кремль отреагировал на вброс об отправке военных КНДР на СВО - 10.10.2024 Украина.ру
Кремль отреагировал на вброс об отправке военных КНДР на СВО
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 10 октября прокомментировал сообщения о том, что Северная Корея якобы отправляет своих военных для участия в специальной военной операции
2024-10-10T13:28
2024-10-10T13:28
новости
россия
кндр
кремль
дмитрий песков
владимир путин
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"Это похоже на очередную информационную утку", - сказал официальный представитель Кремля.На днях министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён заявил, что КНДР якобы может направить своих военнослужащих на Украину для поддержки России, поскольку РФ и Северная Корея подписали взаимный договор, "похожий на военный союз".Ранее президент РФ Владимир Путин на вопрос о том, допускает ли он задействование в СВО военных из КНДР, заявлял, Россия о таком "никого не просила" и в этом нет "никакой необходимости".Подробнее о договоренностях двух стран - в материале Волынец рассказал об истерике Запада из-за договора между РФ и КНДР на сайте Украина.ру.
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Новости, Россия, КНДР, Кремль, Дмитрий Песков, Владимир Путин

Кремль отреагировал на вброс об отправке военных КНДР на СВО

13:28 10.10.2024
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанккремль флаг РФ Россия
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 10 октября прокомментировал сообщения о том, что Северная Корея якобы отправляет своих военных для участия в специальной военной операции
"Это похоже на очередную информационную утку", - сказал официальный представитель Кремля.
На днях министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён заявил, что КНДР якобы может направить своих военнослужащих на Украину для поддержки России, поскольку РФ и Северная Корея подписали взаимный договор, "похожий на военный союз".
Ранее президент РФ Владимир Путин на вопрос о том, допускает ли он задействование в СВО военных из КНДР, заявлял, Россия о таком "никого не просила" и в этом нет "никакой необходимости".
Подробнее о договоренностях двух стран - в материале Волынец рассказал об истерике Запада из-за договора между РФ и КНДР на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияКНДРКремльДмитрий ПесковВладимир Путин
 
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