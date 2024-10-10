Киселёв: Переселение иностранцев из недружественных стран в РФ – наша моральная победа - 10.10.2024 Украина.ру
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Киселёв: Переселение иностранцев из недружественных стран в РФ – наша моральная победа
Киселёв: Переселение иностранцев из недружественных стран в РФ – наша моральная победа - 10.10.2024 Украина.ру
Киселёв: Переселение иностранцев из недружественных стран в РФ – наша моральная победа
Тот факт, что иностранцы сейчас активно переселяются в Россию – это ее моральная победа. С другой стороны, это и вызов для страны: не все едут с добрыми намерениями
2024-10-10T12:32
2024-10-10T12:36
новости
россия
дмитрий киселев
владимир путин
украина.ру
переселенцы
иностранцы
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Об этом 10 октября на полях форсайт-форума "Хочу жить в России!", организованного мультимедийным изданием Украина.ру сказал генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.Он отметил, что упор в работе с переселяющимися иностранцами должен быть сделан на то, чтобы эти люди могли ассимилироваться в РФ и стать ее частью.Киселев подчеркнул, что у России талант сплачивать вокруг себя все национальности, а русский – это "всечеловек, брат всех людей", который консолидирует вокруг себя представителей самых разных наций.Гендир медиагруппы "Россия сегодня" резюмировал, что иностранцы в России могут почувствовать себя частью единой общности и проявить свои самые добрые чувства, и это новый исторический шанс для российского общества.С тех пор, как в августе президент России Владимир Путин подписал указ о гумпомощи лицам, "разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности", уже более 60-ти европейцев обратились в посольства РФ с запросом на получение российского гражданства.Позже российское правительство опубликовало список стран, которые "навязывают деструктивные и неолиберальные идеологические установки", граждане которых могут переехать в Россию.В этот перечень вошли: Австралия, Австрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Канада, Латвия, Литва, Монако, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Южная Корея, США, Тайвань, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, Япония и другие.Еще по теме: Свобода воспитывать детей самим: Бутина о том, что иностранцы из недружественных стран ищут в России.
https://ukraina.ru/20241010/1058003947.html
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новости, россия, дмитрий киселев, владимир путин, украина.ру, переселенцы, иностранцы
Новости, Россия, Дмитрий Киселев, Владимир Путин, Украина.ру, переселенцы, иностранцы

Киселёв: Переселение иностранцев из недружественных стран в РФ – наша моральная победа

12:32 10.10.2024 (обновлено: 12:36 10.10.2024)
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДмитрий Киселев
Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Читать в
Тот факт, что иностранцы сейчас активно переселяются в Россию – это ее моральная победа. С другой стороны, это и вызов для страны: не все едут с добрыми намерениями
Об этом 10 октября на полях форсайт-форума "Хочу жить в России!", организованного мультимедийным изданием Украина.ру сказал генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Он отметил, что упор в работе с переселяющимися иностранцами должен быть сделан на то, чтобы эти люди могли ассимилироваться в РФ и стать ее частью.
Киселев подчеркнул, что у России талант сплачивать вокруг себя все национальности, а русский – это "всечеловек, брат всех людей", который консолидирует вокруг себя представителей самых разных наций.
Гендир медиагруппы "Россия сегодня" резюмировал, что иностранцы в России могут почувствовать себя частью единой общности и проявить свои самые добрые чувства, и это новый исторический шанс для российского общества.
Пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
11:56
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С тех пор, как в августе президент России Владимир Путин подписал указ о гумпомощи лицам, "разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности", уже более 60-ти европейцев обратились в посольства РФ с запросом на получение российского гражданства.
Позже российское правительство опубликовало список стран, которые "навязывают деструктивные и неолиберальные идеологические установки", граждане которых могут переехать в Россию.
В этот перечень вошли: Австралия, Австрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Канада, Латвия, Литва, Монако, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Южная Корея, США, Тайвань, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, Япония и другие.
Коллаж: Хочу жить в России - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
06:35
Хочу жить в России. Украина.ру о тех, кто решил переехать жить в РФВ четверг, 10 октября, в Москве пройдет форсайт-форум "Хочу жить в России", организованный изданием Украина.ру. Это мероприятие является кульминацией проекта, посвященного иностранцам, которые решили переехать жить в РФ. Истории этих людей разные, но всех их объединяет одно – искренняя любовь к России и готовность связать с ней свою судьбу
Еще по теме: Свобода воспитывать детей самим: Бутина о том, что иностранцы из недружественных стран ищут в России.
 
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