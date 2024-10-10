Киселёв: Переселение иностранцев из недружественных стран в РФ – наша моральная победа
12:32 10.10.2024 (обновлено: 12:36 10.10.2024)
Тот факт, что иностранцы сейчас активно переселяются в Россию – это ее моральная победа. С другой стороны, это и вызов для страны: не все едут с добрыми намерениями
Об этом 10 октября на полях форсайт-форума "Хочу жить в России!", организованного мультимедийным изданием Украина.ру сказал генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Он отметил, что упор в работе с переселяющимися иностранцами должен быть сделан на то, чтобы эти люди могли ассимилироваться в РФ и стать ее частью.
Киселев подчеркнул, что у России талант сплачивать вокруг себя все национальности, а русский – это "всечеловек, брат всех людей", который консолидирует вокруг себя представителей самых разных наций.
Гендир медиагруппы "Россия сегодня" резюмировал, что иностранцы в России могут почувствовать себя частью единой общности и проявить свои самые добрые чувства, и это новый исторический шанс для российского общества.
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