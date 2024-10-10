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Киселёв: Переселение иностранцев из недружественных стран в РФ – наша моральная победа

Киселёв: Переселение иностранцев из недружественных стран в РФ – наша моральная победа - 10.10.2024 Украина.ру

Киселёв: Переселение иностранцев из недружественных стран в РФ – наша моральная победа

Тот факт, что иностранцы сейчас активно переселяются в Россию – это ее моральная победа. С другой стороны, это и вызов для страны: не все едут с добрыми намерениями

2024-10-10T12:32

2024-10-10T12:32

2024-10-10T12:36

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Об этом 10 октября на полях форсайт-форума "Хочу жить в России!", организованного мультимедийным изданием Украина.ру сказал генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.Он отметил, что упор в работе с переселяющимися иностранцами должен быть сделан на то, чтобы эти люди могли ассимилироваться в РФ и стать ее частью.Киселев подчеркнул, что у России талант сплачивать вокруг себя все национальности, а русский – это "всечеловек, брат всех людей", который консолидирует вокруг себя представителей самых разных наций.Гендир медиагруппы "Россия сегодня" резюмировал, что иностранцы в России могут почувствовать себя частью единой общности и проявить свои самые добрые чувства, и это новый исторический шанс для российского общества.С тех пор, как в августе президент России Владимир Путин подписал указ о гумпомощи лицам, "разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности", уже более 60-ти европейцев обратились в посольства РФ с запросом на получение российского гражданства.Позже российское правительство опубликовало список стран, которые "навязывают деструктивные и неолиберальные идеологические установки", граждане которых могут переехать в Россию.В этот перечень вошли: Австралия, Австрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Канада, Латвия, Литва, Монако, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Южная Корея, США, Тайвань, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Черногория, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония, Япония и другие.Еще по теме: Свобода воспитывать детей самим: Бутина о том, что иностранцы из недружественных стран ищут в России.

https://ukraina.ru/20241010/1058003947.html

https://ukraina.ru/20241010/1057965275.html

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новости, россия, дмитрий киселев, владимир путин, украина.ру, переселенцы, иностранцы