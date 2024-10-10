Эксперт рассказал, что надо для полного разгрома ВСУ - 10.10.2024 Украина.ру
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Эксперт рассказал, что надо для полного разгрома ВСУ
Эксперт рассказал, что надо для полного разгрома ВСУ - 10.10.2024 Украина.ру
Эксперт рассказал, что надо для полного разгрома ВСУ
Истощение ВСУ очевидно, однако и наступающая российская армия нуждается в ротации и пополнении. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
2024-10-10T06:00
2024-10-10T06:00
новости
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курахово
сергей полетаев
вооруженные силы украины
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всу
потери всу
мобилизация
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"Мы уже обсуждали, что для полного разгрома ВСУ нам нужна или мобилизация (чтобы хотя бы в полтора раза превосходить врага по численности), или их медленное истощение. И уже есть звоночки, что у нас начинает слабеть поток контрактников", - сказал Полетаев.По его словам, об этом свидетельствует резкое увеличение выплат новым рекрутам. При этом на какие-то должности по-прежнему высокий конкурс, а на какие-то – дефицит, отметил Полетаев."И я думаю, что решение о проведении/непроведении новой мобилизации будет приниматься не раньше следующего года", - сказал он.Полетаев не исключил, что скрытая мобилизация уже идёт. Возможно, мобилизация будет проводиться под конкретные должности, добавил аналитик.Полный текст интервью Сергей Полетаев: Когда Россия с трех сторон зажмет ВСУ в Курахово, ей придется думать о новой мобилизации читайте на сайте Украина.руРанее в новостях: Насильно мобилизованные украинцы отказываются воевать — нардеп Дмитрук
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, курахово, сергей полетаев , вооруженные силы украины, украина, всу, потери всу, мобилизация, сво, минобороны рф, детали
Новости, Россия, Курахово, Сергей Полетаев , Вооруженные силы Украины, Украина, ВСУ, потери ВСУ, мобилизация, СВО, Минобороны РФ, детали

Эксперт рассказал, что надо для полного разгрома ВСУ

06:00 10.10.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральный штаб ВСУГенеральный штаб ВСУ
Генеральный штаб ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральный штаб ВСУ
Читать в
Истощение ВСУ очевидно, однако и наступающая российская армия нуждается в ротации и пополнении. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
"Мы уже обсуждали, что для полного разгрома ВСУ нам нужна или мобилизация (чтобы хотя бы в полтора раза превосходить врага по численности), или их медленное истощение. И уже есть звоночки, что у нас начинает слабеть поток контрактников", - сказал Полетаев.
По его словам, об этом свидетельствует резкое увеличение выплат новым рекрутам. При этом на какие-то должности по-прежнему высокий конкурс, а на какие-то – дефицит, отметил Полетаев.
"И я думаю, что решение о проведении/непроведении новой мобилизации будет приниматься не раньше следующего года", - сказал он.
Полетаев не исключил, что скрытая мобилизация уже идёт. Возможно, мобилизация будет проводиться под конкретные должности, добавил аналитик.
Полный текст интервью Сергей Полетаев: Когда Россия с трех сторон зажмет ВСУ в Курахово, ей придется думать о новой мобилизации читайте на сайте Украина.ру
Ранее в новостях: Насильно мобилизованные украинцы отказываются воевать — нардеп Дмитрук
 
НовостиРоссияКураховоСергей ПолетаевВооруженные силы УкраиныУкраинаВСУпотери ВСУмобилизацияСВОМинобороны РФдетали
 
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