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Эксперт рассказал, что надо для полного разгрома ВСУ

Эксперт рассказал, что надо для полного разгрома ВСУ - 10.10.2024 Украина.ру

Эксперт рассказал, что надо для полного разгрома ВСУ

Истощение ВСУ очевидно, однако и наступающая российская армия нуждается в ротации и пополнении. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев

2024-10-10T06:00

2024-10-10T06:00

2024-10-10T06:00

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"Мы уже обсуждали, что для полного разгрома ВСУ нам нужна или мобилизация (чтобы хотя бы в полтора раза превосходить врага по численности), или их медленное истощение. И уже есть звоночки, что у нас начинает слабеть поток контрактников", - сказал Полетаев.По его словам, об этом свидетельствует резкое увеличение выплат новым рекрутам. При этом на какие-то должности по-прежнему высокий конкурс, а на какие-то – дефицит, отметил Полетаев."И я думаю, что решение о проведении/непроведении новой мобилизации будет приниматься не раньше следующего года", - сказал он.Полетаев не исключил, что скрытая мобилизация уже идёт. Возможно, мобилизация будет проводиться под конкретные должности, добавил аналитик.Полный текст интервью Сергей Полетаев: Когда Россия с трех сторон зажмет ВСУ в Курахово, ей придется думать о новой мобилизации читайте на сайте Украина.руРанее в новостях: Насильно мобилизованные украинцы отказываются воевать — нардеп Дмитрук

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