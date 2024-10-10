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Полетаев: "Чтобы взять Курахово, его нужно обложить с трех сторон"

Полетаев: "Чтобы взять Курахово, его нужно обложить с трех сторон" - 10.10.2024 Украина.ру

Полетаев: "Чтобы взять Курахово, его нужно обложить с трех сторон"

Армия России отработала варианты освобождения городов, которые не удаётся взять сходу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев

2024-10-10T03:20

2024-10-10T03:20

2024-10-10T03:20

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"Чтобы взять Курахово, его нужно обложить с трех сторон: с фронта, с севера и с юга", - сказал Полетаев.По его словам, при невозможности взять населённый пункт сразу его берут в осаду с двух сторон, устанавливают огневой контроль над снабжением и добиваются ослабления обороны ВСУ. Такой подход может быть реализован и при освобождении Курахово."Если мы займем северный берег водохранилища, мы возьмем под огневой сам город и дорогу в него. Плюс, через это водохранилище есть мост. Он функционировал до последнего времени. Только в конце сентября были сообщения, что мост поврежден. Значит, нужно или разрушить этот мост, либо перерезать дорогу, которая ведет от этого моста в Новоселидовку и по северном берегу в тыл. Это долгая работа", - сказал Полетаев.Полный текст интервью Сергей Полетаев: Когда Россия с трех сторон зажмет ВСУ в Курахово, ей придется думать о новой мобилизации читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему: "Украинский фронт фактически обрушился": Ищенко рассказал, почему

курахово

россия

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новости, курахово, россия, сергей полетаев , вооруженные силы украины, всу, тактики, сво, днр