Полетаев: "Чтобы взять Курахово, его нужно обложить с трех сторон" - 10.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241010/1057961907.html
Полетаев: "Чтобы взять Курахово, его нужно обложить с трех сторон"
Полетаев: "Чтобы взять Курахово, его нужно обложить с трех сторон" - 10.10.2024 Украина.ру
Полетаев: "Чтобы взять Курахово, его нужно обложить с трех сторон"
Армия России отработала варианты освобождения городов, которые не удаётся взять сходу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
2024-10-10T03:20
2024-10-10T03:20
новости
курахово
россия
сергей полетаев
вооруженные силы украины
всу
тактики
сво
днр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/07/1057939423_4:0:2045:1148_1920x0_80_0_0_388961d79d7901ee1c012049de4240cc.jpg
"Чтобы взять Курахово, его нужно обложить с трех сторон: с фронта, с севера и с юга", - сказал Полетаев.По его словам, при невозможности взять населённый пункт сразу его берут в осаду с двух сторон, устанавливают огневой контроль над снабжением и добиваются ослабления обороны ВСУ. Такой подход может быть реализован и при освобождении Курахово."Если мы займем северный берег водохранилища, мы возьмем под огневой сам город и дорогу в него. Плюс, через это водохранилище есть мост. Он функционировал до последнего времени. Только в конце сентября были сообщения, что мост поврежден. Значит, нужно или разрушить этот мост, либо перерезать дорогу, которая ведет от этого моста в Новоселидовку и по северном берегу в тыл. Это долгая работа", - сказал Полетаев.Полный текст интервью Сергей Полетаев: Когда Россия с трех сторон зажмет ВСУ в Курахово, ей придется думать о новой мобилизации читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему: "Украинский фронт фактически обрушился": Ищенко рассказал, почему
курахово
россия
днр
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/07/1057939423_259:0:1790:1148_1920x0_80_0_0_8414a489217f5cbd57325f69a6c7cea7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, курахово, россия, сергей полетаев , вооруженные силы украины, всу, тактики, сво, днр
Новости, Курахово, Россия, Сергей Полетаев , Вооруженные силы Украины, ВСУ, тактики, СВО, ДНР

Полетаев: "Чтобы взять Курахово, его нужно обложить с трех сторон"

03:20 10.10.2024
 
© Украина.руСергей Полетаев (СВО)
Сергей Полетаев (СВО) - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© Украина.ру
Читать в
Армия России отработала варианты освобождения городов, которые не удаётся взять сходу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сооснователь аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
"Чтобы взять Курахово, его нужно обложить с трех сторон: с фронта, с севера и с юга", - сказал Полетаев.
По его словам, при невозможности взять населённый пункт сразу его берут в осаду с двух сторон, устанавливают огневой контроль над снабжением и добиваются ослабления обороны ВСУ. Такой подход может быть реализован и при освобождении Курахово.
"Если мы займем северный берег водохранилища, мы возьмем под огневой сам город и дорогу в него. Плюс, через это водохранилище есть мост. Он функционировал до последнего времени. Только в конце сентября были сообщения, что мост поврежден. Значит, нужно или разрушить этот мост, либо перерезать дорогу, которая ведет от этого моста в Новоселидовку и по северном берегу в тыл. Это долгая работа", - сказал Полетаев.
Полный текст интервью Сергей Полетаев: Когда Россия с трех сторон зажмет ВСУ в Курахово, ей придется думать о новой мобилизации читайте на сайте Украина.ру
Также на эту тему: "Украинский фронт фактически обрушился": Ищенко рассказал, почему
 
НовостиКураховоРоссияСергей ПолетаевВооруженные силы УкраиныВСУтактикиСВОДНР
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:21ПВО за ночь сбила почти сотню украинских дронов — Минобороны России
08:06Главное за ночь 10 октября
08:00Паспорта и хлеб. Что связывает Фритьофа Нансена с Украиной
07:55Зеленскому нужна власть для отмывания денег, в этом суть его "планов победы" – Ющук
07:53Борис Джонсон поверил Трампу насчет предотвращения украинского конфликта
07:40Полетаев рассказал, из чего состоит военная победа
07:33Зеленский после отказа Байдена от встречи решил пообщаться с премьером Британии и новым генсеком НАТО
07:20Пианист Лосев: "Стараюсь никогда не делить людей по флагам, границе, государству"
07:15Киев при содействии Запада планирует химатаки — посольство РФ в США
07:06Судится с киевскими властями и защищает православие. Чем занимается олигарх Вадим Новинский
07:00Ющук рассказал, почему Польша как империя прекратила свое существование
06:50Бардин: Зачем ВСУ нужна Молдавия, если рядом есть Румыния
06:40"Если стараться обходить острые углы, всегда можно нормально пообщаться" - пианист Лосев
06:35Хочу жить в России. Украина.Ру о тех, кто решил переехать жить в РФ
06:20Ющук: "На Украине мы не можем одержать такую же победу, как в Великой Отечественной войне"
06:12"Никаких переговоров, воевать!" Мнения украинских экспертов-националистов, сторонников войны "до конца"
06:00Эксперт рассказал, что надо для полного разгрома ВСУ
05:50Эксперт рассказал, что у ВСУ на черный день есть бригада, которую можно отправить в Богоявленку
05:40Эксперт: "Когда эта ситуация рано или поздно закончится, о своей победе объявят все стороны"
05:31"Это катастрофа". Украинские эксперты о ситуации на фронте и в тылу
Лента новостейМолния