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Жители ДНР жалуются на сбой в работе приложения "Промсвязьбанка"
Жители ДНР жалуются на сбой в работе приложения "Промсвязьбанка" - 09.10.2024 Украина.ру
Жители ДНР жалуются на сбой в работе приложения "Промсвязьбанка"
Жители Донецкой Народной Республики пожаловались на сбой в работе мобильного приложения "Промсвязьбанка"
2024-10-09T10:42
2024-10-09T10:42
2024-10-09T10:42
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Член общественной палаты ДНР Владислав Русанов 9 октября пожаловался в соцсети "Вконтакте" на работу банка ПСБ. Мужчина хотел оплатить коммунальные услуги через мобильное приложение ПСБ, но ничего не вышло.В комментариях к его посту и на странице ПСБ в соцсети пользователи также посетовали на проблемы с приложением."Сбой в самой системе банка со вчерашнего дня", "Сижу в банке, жду помощи с отправкой", "Перестало работать. Не открывается", - возмутились они.Сам банк комментариев по этому вопросу пока не давал. Однако накануне в ПСБ предупреждали об информационной атаке против жителей Молдавии с распространением ложной информации о начале просрочек по кредитным лимитам банка ПСБ."Эта информация абсолютно не соответствует действительности и является провокацией, нацеленной на дестабилизацию настроений среди граждан", - указали в ПСБ.О проблемах с приложениями на Украине - в материале На Украине приложение Vodafone перестало работать, а у Lifecell на треть упала скорость на сайте Украина.ру.
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новости, донецкая народная республика, украина, молдавия, вконтакте, банки, оплата
Новости, Донецкая Народная Республика, Украина, Молдавия, Вконтакте, банки, оплата
Жители ДНР жалуются на сбой в работе приложения "Промсвязьбанка"
Жители Донецкой Народной Республики пожаловались на сбой в работе мобильного приложения "Промсвязьбанка"
Член общественной палаты ДНР Владислав Русанов 9 октября пожаловался в соцсети "Вконтакте" на работу банка ПСБ. Мужчина хотел оплатить коммунальные услуги через мобильное приложение ПСБ, но ничего не вышло.
"Но сегодня столкнулся с забавной фигней. Открываешь, заполняешь, нажимаешь... Ждешь код подтверждения PUSH... Долго ждешь, две, три, а то и пять минут. Приходит, но тут же сообщает, что уведомление устарело и нужно повторить отправку. Повторяешь. Но веселуха с задержкой тоже повторяется. На пятый раз я решил, что повторю попытку вечером. Или завтра", - написал он.
В комментариях к его посту и на странице ПСБ в соцсети пользователи также посетовали на проблемы с приложением.
"Сбой в самой системе банка со вчерашнего дня", "Сижу в банке, жду помощи с отправкой", "Перестало работать. Не открывается", - возмутились они.
Сам банк комментариев по этому вопросу пока не давал.
Однако накануне в ПСБ предупреждали об информационной атаке против жителей Молдавии
с распространением ложной информации о начале просрочек по кредитным лимитам банка ПСБ.
"Эта информация абсолютно не соответствует действительности и является провокацией, нацеленной на дестабилизацию настроений среди граждан", - указали в ПСБ.