https://ukraina.ru/20241009/1057973561.html
"Если вас схватят или убьют": Харрис дала совет Зеленскому
"Если вас схватят или убьют": Харрис дала совет Зеленскому - 09.10.2024 Украина.ру
"Если вас схватят или убьют": Харрис дала совет Зеленскому
Американский журналист Боб Вудворд опубликовал свою новую книгу "Война", где в том числе упоминается история о том, что в 2022 году еще в бытность вице-президентом Камала Харрис дала совет Владимиру Зеленскому. Отрывки из книги 9 октября опубликовало американское издание The Washington Post
2024-10-09T10:02
2024-10-09T10:02
2024-10-09T10:02
украина
владимир зеленский
камала харрис
совет
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За прошедшие два года Зеленский лишился легитимности, так и не подготовил себе преемников на случай, если его "схватят или убьют". При этом в информационном поле все чаще звучат высказывания о том, что финал политической жизни не за горами.Часть экспертов склоняются к тому, что Зеленского ждет физическое устранение, однако есть версии и в пользу тюрьмы, а также бегства и безвестности на всю оставшуюся жизнь. Однако сам Зеленский, кажется, рассчитывает на совсем другой исход. Свидетельство тому - недавняя перерегистрация торговой марки ZELENSKYY в американском Ведомстве по патентам и товарным знакам.В числе услуг, которые может оказывать ZELENSKYY - сервис астролога, психолога, услуги в сфере азартных игр, помощь в надевании кимоно, проведение похорон, продажа ювелирной продукции и охотничьего оружия. Также деятельность марки распространяется на развлекательные услуги и кинопроизводство.Еще по теме: В мирной Украине Зеленского ждут суд и тюрьма. Украинские эксперты боятся обвала фронта.
https://ukraina.ru/20240926/1057696255.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, владимир зеленский, камала харрис, совет
"Если вас схватят или убьют": Харрис дала совет Зеленскому
Американский журналист Боб Вудворд опубликовал свою новую книгу "Война", где в том числе упоминается история о том, что в 2022 году еще в бытность вице-президентом Камала Харрис дала совет Владимиру Зеленскому. Отрывки из книги 9 октября опубликовало американское издание The Washington Post
"<...> Потребовала от него разработать план преемственности, обеспечивающий стабильность, “если вас схватят или убьют”, как она выразилась", - говорится в публикации, где уточняется, что до начала специальной военной операции на Украине Харрис и Зеленский имели разногласия.
За прошедшие два года Зеленский лишился легитимности, так и не подготовил себе преемников на случай, если его "схватят или убьют". При этом в информационном поле все чаще звучат высказывания о том, что финал политической жизни не за горами.
Часть экспертов склоняются к тому, что Зеленского ждет физическое устранение, однако есть версии и в пользу тюрьмы, а также бегства и безвестности на всю оставшуюся жизнь.
Однако сам Зеленский, кажется, рассчитывает на совсем другой исход. Свидетельство тому - недавняя перерегистрация торговой марки ZELENSKYY в американском Ведомстве по патентам и товарным знакам.
В числе услуг, которые может оказывать ZELENSKYY - сервис астролога, психолога, услуги в сфере азартных игр, помощь в надевании кимоно, проведение похорон, продажа ювелирной продукции и охотничьего оружия. Также деятельность марки распространяется на развлекательные услуги и кинопроизводство.