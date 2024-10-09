"Если вас схватят или убьют": Харрис дала совет Зеленскому - 09.10.2024 Украина.ру
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"Если вас схватят или убьют": Харрис дала совет Зеленскому
"Если вас схватят или убьют": Харрис дала совет Зеленскому - 09.10.2024 Украина.ру
"Если вас схватят или убьют": Харрис дала совет Зеленскому
Американский журналист Боб Вудворд опубликовал свою новую книгу "Война", где в том числе упоминается история о том, что в 2022 году еще в бытность вице-президентом Камала Харрис дала совет Владимиру Зеленскому. Отрывки из книги 9 октября опубликовало американское издание The Washington Post
2024-10-09T10:02
2024-10-09T10:02
украина
владимир зеленский
камала харрис
совет
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За прошедшие два года Зеленский лишился легитимности, так и не подготовил себе преемников на случай, если его "схватят или убьют". При этом в информационном поле все чаще звучат высказывания о том, что финал политической жизни не за горами.Часть экспертов склоняются к тому, что Зеленского ждет физическое устранение, однако есть версии и в пользу тюрьмы, а также бегства и безвестности на всю оставшуюся жизнь. Однако сам Зеленский, кажется, рассчитывает на совсем другой исход. Свидетельство тому - недавняя перерегистрация торговой марки ZELENSKYY в американском Ведомстве по патентам и товарным знакам.В числе услуг, которые может оказывать ZELENSKYY - сервис астролога, психолога, услуги в сфере азартных игр, помощь в надевании кимоно, проведение похорон, продажа ювелирной продукции и охотничьего оружия. Также деятельность марки распространяется на развлекательные услуги и кинопроизводство.Еще по теме: В мирной Украине Зеленского ждут суд и тюрьма. Украинские эксперты боятся обвала фронта.
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украина, владимир зеленский, камала харрис, совет
Украина, Владимир Зеленский, Камала Харрис, совет

"Если вас схватят или убьют": Харрис дала совет Зеленскому

10:02 09.10.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВице-президент США Харрис встретилась с президентом Украины Зеленским
Вице-президент США Харрис встретилась с президентом Украины Зеленским - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Американский журналист Боб Вудворд опубликовал свою новую книгу "Война", где в том числе упоминается история о том, что в 2022 году еще в бытность вице-президентом Камала Харрис дала совет Владимиру Зеленскому. Отрывки из книги 9 октября опубликовало американское издание The Washington Post

"<...> Потребовала от него разработать план преемственности, обеспечивающий стабильность, “если вас схватят или убьют”, как она выразилась", - говорится в публикации, где уточняется, что до начала специальной военной операции на Украине Харрис и Зеленский имели разногласия.

За прошедшие два года Зеленский лишился легитимности, так и не подготовил себе преемников на случай, если его "схватят или убьют". При этом в информационном поле все чаще звучат высказывания о том, что финал политической жизни не за горами.
Часть экспертов склоняются к тому, что Зеленского ждет физическое устранение, однако есть версии и в пользу тюрьмы, а также бегства и безвестности на всю оставшуюся жизнь.
Однако сам Зеленский, кажется, рассчитывает на совсем другой исход. Свидетельство тому - недавняя перерегистрация торговой марки ZELENSKYY в американском Ведомстве по патентам и товарным знакам.
В числе услуг, которые может оказывать ZELENSKYY - сервис астролога, психолога, услуги в сфере азартных игр, помощь в надевании кимоно, проведение похорон, продажа ювелирной продукции и охотничьего оружия. Также деятельность марки распространяется на развлекательные услуги и кинопроизводство.
Владимир Зеленский
26 сентября, 10:31
Похоронные и астрологические услуги: Зеленский зарегистрировал торговую марку - СМИВладимир Зеленский зарегистрировал торговую марку ZELENSKYY, действие которой распространяется на целый ряд услуг, включая астрологические, похоронные и даже помощь в надевании кимоно. Об этом 26 сентября написало агентство РИА Новости
Еще по теме: В мирной Украине Зеленского ждут суд и тюрьма. Украинские эксперты боятся обвала фронта.
 
УкраинаВладимир ЗеленскийКамала Харриссовет
 
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