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Главное за ночь 9 октября

Главное за ночь 9 октября - 09.10.2024 Украина.ру

Главное за ночь 9 октября

Ночью ВС и ВКС РФ наносили удары по объектам противника на Украине. Взрывы раздавались в Винницкой, Одесской и Полтавской областях.О следующих успехах на фронте Украина.ру, 09.10.2024

2024-10-09T08:11

2024-10-09T08:11

2024-10-09T08:11

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Ночью ВС и ВКС РФ наносили удары по объектам противника на Украине. Взрывы раздавались в Винницкой, Одесской и Полтавской областях.О следующих успехах на фронте сообщают Два майора:- из Торецка (Дзержинска) сообщают о продвижении наших войск в районе Забалка. Ресурсы противника характеризуют ситуацию как тяжёлую для ВСУ, сообщают о тяжёлых боях вдоль улиц Дружбы, Василия Стуса, Центральной и Рудничной;- на Северском направлении ВС РФ сформировали еще один выступ фронта, заняв Григоровку (ДНР). Сообщают о боях за Серебрянку на запад от села. Опубликованы кадры российского флага в Верхнекаменском, об освобождении которого объявлялось ранее. По всей видимости, наши войска и на этом участке фронта проломили оборону противника.Украинские военные медики подсаживают ВСУшников на амфетамин, сперва предлагая его бесплатно, а затем предлагая зависимым солдатам его купить. Доставка осуществляется через украинскую "Новую Почту" и "прикрывается" командованием, - военнопленные.Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала ВКС России очередную партию новых фронтовых бомбардировщиков Су-34, - "Ростех".Доля США в мировой экономике впервые опустилась ниже 15%, а по итогам срока Джо Байдена составит минимальные за всю современную историю 14,76%, следует из расчетов РИА Новости по данным Всемирного банка и МВФ.Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Пушилин рассказал о важности освобожденного Угледара для Киева на сайте Украина.ру.

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новости, россия, украина, полтавская область, джо байден, денис пушилин, вкс, вооруженные силы украины