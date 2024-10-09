Главное за ночь 9 октября
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая подготовка подразделений Южной группировки войск
Ночью ВС и ВКС РФ наносили удары по объектам противника на Украине. Взрывы раздавались в Винницкой, Одесской и Полтавской областях.
О следующих успехах на фронте сообщают Два майора:
О следующих успехах на фронте сообщают Два майора:
- из Торецка (Дзержинска) сообщают о продвижении наших войск в районе Забалка. Ресурсы противника характеризуют ситуацию как тяжёлую для ВСУ, сообщают о тяжёлых боях вдоль улиц Дружбы, Василия Стуса, Центральной и Рудничной;
- на Северском направлении ВС РФ сформировали еще один выступ фронта, заняв Григоровку (ДНР). Сообщают о боях за Серебрянку на запад от села. Опубликованы кадры российского флага в Верхнекаменском, об освобождении которого объявлялось ранее. По всей видимости, наши войска и на этом участке фронта проломили оборону противника.
Украинские военные медики подсаживают ВСУшников на амфетамин, сперва предлагая его бесплатно, а затем предлагая зависимым солдатам его купить. Доставка осуществляется через украинскую "Новую Почту" и "прикрывается" командованием, - военнопленные.
Доля США в мировой экономике впервые опустилась ниже 15%, а по итогам срока Джо Байдена составит минимальные за всю современную историю 14,76%, следует из расчетов РИА Новости по данным Всемирного банка и МВФ.
Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Пушилин рассказал о важности освобожденного Угледара для Киева на сайте Украина.ру.