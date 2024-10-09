Главное за ночь 9 октября - 09.10.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 9 октября
Главное за ночь 9 октября - 09.10.2024 Украина.ру
Главное за ночь 9 октября
Ночью ВС и ВКС РФ наносили удары по объектам противника на Украине. Взрывы раздавались в Винницкой, Одесской и Полтавской областях.О следующих успехах на фронте Украина.ру, 09.10.2024
2024-10-09T08:11
2024-10-09T08:11
новости
россия
украина
полтавская область
джо байден
денис пушилин
вкс
вооруженные силы украины
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Ночью ВС и ВКС РФ наносили удары по объектам противника на Украине. Взрывы раздавались в Винницкой, Одесской и Полтавской областях.О следующих успехах на фронте сообщают Два майора:- из Торецка (Дзержинска) сообщают о продвижении наших войск в районе Забалка. Ресурсы противника характеризуют ситуацию как тяжёлую для ВСУ, сообщают о тяжёлых боях вдоль улиц Дружбы, Василия Стуса, Центральной и Рудничной;- на Северском направлении ВС РФ сформировали еще один выступ фронта, заняв Григоровку (ДНР). Сообщают о боях за Серебрянку на запад от села. Опубликованы кадры российского флага в Верхнекаменском, об освобождении которого объявлялось ранее. По всей видимости, наши войска и на этом участке фронта проломили оборону противника.Украинские военные медики подсаживают ВСУшников на амфетамин, сперва предлагая его бесплатно, а затем предлагая зависимым солдатам его купить. Доставка осуществляется через украинскую "Новую Почту" и "прикрывается" командованием, - военнопленные.Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала ВКС России очередную партию новых фронтовых бомбардировщиков Су-34, - "Ростех".Доля США в мировой экономике впервые опустилась ниже 15%, а по итогам срока Джо Байдена составит минимальные за всю современную историю 14,76%, следует из расчетов РИА Новости по данным Всемирного банка и МВФ.Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Пушилин рассказал о важности освобожденного Угледара для Киева на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Новости
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, полтавская область, джо байден, денис пушилин, вкс, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Украина, Полтавская область, Джо Байден, Денис Пушилин, ВКС, Вооруженные силы Украины

Главное за ночь 9 октября

08:11 09.10.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая подготовка подразделений Южной группировки войск
Боевая подготовка подразделений Южной группировки войск - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Ночью ВС и ВКС РФ наносили удары по объектам противника на Украине. Взрывы раздавались в Винницкой, Одесской и Полтавской областях.

О следующих успехах на фронте сообщают Два майора:
- из Торецка (Дзержинска) сообщают о продвижении наших войск в районе Забалка. Ресурсы противника характеризуют ситуацию как тяжёлую для ВСУ, сообщают о тяжёлых боях вдоль улиц Дружбы, Василия Стуса, Центральной и Рудничной;
- на Северском направлении ВС РФ сформировали еще один выступ фронта, заняв Григоровку (ДНР). Сообщают о боях за Серебрянку на запад от села. Опубликованы кадры российского флага в Верхнекаменском, об освобождении которого объявлялось ранее. По всей видимости, наши войска и на этом участке фронта проломили оборону противника.
Украинские военные медики подсаживают ВСУшников на амфетамин, сперва предлагая его бесплатно, а затем предлагая зависимым солдатам его купить. Доставка осуществляется через украинскую "Новую Почту" и "прикрывается" командованием, - военнопленные.
Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала ВКС России очередную партию новых фронтовых бомбардировщиков Су-34, - "Ростех".
Доля США в мировой экономике впервые опустилась ниже 15%, а по итогам срока Джо Байдена составит минимальные за всю современную историю 14,76%, следует из расчетов РИА Новости по данным Всемирного банка и МВФ.
Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Пушилин рассказал о важности освобожденного Угледара для Киева на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияУкраинаПолтавская областьДжо БайденДенис ПушилинВКСВооруженные силы Украины
 
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Заголовок открываемого материала
08:11Главное за ночь 9 октября
08:01"Ликвидация вооруженных банд". 80 лет с начала тотальной войны с бандеровцами
07:14Байден не приедет. Что не так с будущим саммитом мира, который не состоится
07:00Депутат Госдумы РФ рассказала про "переселенцев — иностранных иностранцев"
06:53Миллионы на взятках. Как из медиков, военкомов и чиновников формируется новая украинская элита
06:50"А грязища там дичайшая": Полетаев рассказал о ситуации в зоне СВО
06:40Полетаев: "Наша машина штурмов прекрасно сработала в Угледаре"
06:38ТЦК станет "гвардией" Зеленского. Украинские эксперты о цинизме и коррупции, пронизавшей власть
06:30Ющук: Ракету мы ему присылаем одинаково: что легитимному, что нелегитимному
06:27Кишинев использует админресурс, Тбилиси угрожают "белорусизацией". В ожидании выборов в Молдавии и Грузии
06:20"Это другая история": Бутина рассказала о переселенцах из Средней Азии
06:20Владислав Угольный: Россия в Дзержинске выбьет из-под ВСУ точку опоры и отрежет Курахово от Запорожья
06:15Экономика Украины и война: мысли о Чернороссии, новые налоги и дунайский экономический кризис
06:10Пианист Александр Лосев: Музыка объединяет людей, разъединенных политикой
06:00Ищенко рассказал, почему "поляки возмутились украинскими планами по жертвам Волынской резни"
05:50"Мы давно не долбимся в одну точку": эксперт рассказал о перспективах наступления в Донбассе
05:40Депутат Госдумы РФ рассказала о трудностях переселенцев в Россию
05:30"Туда заходят русские и берут их тепленькими": Полетаев рассказал о методах взятия укреплений ВСУ
05:20Сергей Полетаев: России может понадобиться новая мобилизация уже в следующем году
05:10Если Украина исчезнет, об этом напишут. Ищенко про отношение США к бандустанам
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