https://ukraina.ru/20241008/1057950258.html

Как страна-партнер: Куба направила официальный запрос Путину о присоединении к БРИКС

Как страна-партнер: Куба направила официальный запрос Путину о присоединении к БРИКС - 08.10.2024 Украина.ру

Как страна-партнер: Куба направила официальный запрос Путину о присоединении к БРИКС

Куба направила России официальный запрос о присоединении к БРИКС как страна-партнер. Об этом 8 октября сообщил генеральный директор по вопросам двусторонних отношений МИД Республики Карлос Перейра

2024-10-08T10:30

2024-10-08T10:30

2024-10-08T10:30

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Власти Кубы направили соответствующее письмо председателю объединения - президенту России Владимиру Путину.До этого - в октябре - такую же заявку подала Сирия, а еще раньше - в конце августа - заинтересованность во вступлении в объединение выразил Азербайджан.Замглавы МИД России Сергей Рябков уже отреагировал за запрос Баку, отметив, что Россия поддержит его.В настоящее время в объединение БРИКС входят Россия, Китай, Бразилия, Индия, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Последние пять присоединились к союзу в 2024 году.В конце сентября на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя" Путин отметил, что глобальный рост экономики XXI века будет сосредоточен в странах БРИКС.Российский лидер уточнил, что Запад пытается применить незаконные санкции с выгодой для себя в сфере энергетики, однако ситуация развивается явно не в пользу так называемого старого света. Напротив, Путин резюмировал, что 90% энергетического экспорта России приходится на долю дружественных ей стран, а партнеры Москвы в высшей степени заинтересованы в переходе на расчеты в национальных валютах. И работа над независимым платежно-расчетным контуром в БРИКС для обслуживания всей внешней торговли уже идет.Подробнее по теме: Тенденция, пугающая Запад: почему десятки стран выбирают БРИКС.

https://ukraina.ru/20240926/1057705527.html

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