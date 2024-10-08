Как страна-партнер: Куба направила официальный запрос Путину о присоединении к БРИКС - 08.10.2024 Украина.ру
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Как страна-партнер: Куба направила официальный запрос Путину о присоединении к БРИКС
Как страна-партнер: Куба направила официальный запрос Путину о присоединении к БРИКС - 08.10.2024 Украина.ру
Как страна-партнер: Куба направила официальный запрос Путину о присоединении к БРИКС
Куба направила России официальный запрос о присоединении к БРИКС как страна-партнер. Об этом 8 октября сообщил генеральный директор по вопросам двусторонних отношений МИД Республики Карлос Перейра
2024-10-08T10:30
2024-10-08T10:30
новости
куба
брикс
россия
запад
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Власти Кубы направили соответствующее письмо председателю объединения - президенту России Владимиру Путину.До этого - в октябре - такую же заявку подала Сирия, а еще раньше - в конце августа - заинтересованность во вступлении в объединение выразил Азербайджан.Замглавы МИД России Сергей Рябков уже отреагировал за запрос Баку, отметив, что Россия поддержит его.В настоящее время в объединение БРИКС входят Россия, Китай, Бразилия, Индия, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Последние пять присоединились к союзу в 2024 году.В конце сентября на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя" Путин отметил, что глобальный рост экономики XXI века будет сосредоточен в странах БРИКС.Российский лидер уточнил, что Запад пытается применить незаконные санкции с выгодой для себя в сфере энергетики, однако ситуация развивается явно не в пользу так называемого старого света. Напротив, Путин резюмировал, что 90% энергетического экспорта России приходится на долю дружественных ей стран, а партнеры Москвы в высшей степени заинтересованы в переходе на расчеты в национальных валютах. И работа над независимым платежно-расчетным контуром в БРИКС для обслуживания всей внешней торговли уже идет.Подробнее по теме: Тенденция, пугающая Запад: почему десятки стран выбирают БРИКС.
https://ukraina.ru/20240926/1057705527.html
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новости, куба, брикс, россия, запад, владимир путин
Новости, Куба, БРИКС, Россия, Запад, Владимир Путин

Как страна-партнер: Куба направила официальный запрос Путину о присоединении к БРИКС

10:30 08.10.2024
 
© Фото : CC0, Pixabay
- РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© Фото : CC0, Pixabay
Читать в
Куба направила России официальный запрос о присоединении к БРИКС как страна-партнер. Об этом 8 октября сообщил генеральный директор по вопросам двусторонних отношений МИД Республики Карлос Перейра
Власти Кубы направили соответствующее письмо председателю объединения - президенту России Владимиру Путину.
До этого - в октябре - такую же заявку подала Сирия, а еще раньше - в конце августа - заинтересованность во вступлении в объединение выразил Азербайджан.
Замглавы МИД России Сергей Рябков уже отреагировал за запрос Баку, отметив, что Россия поддержит его.
В настоящее время в объединение БРИКС входят Россия, Китай, Бразилия, Индия, ЮАР, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Последние пять присоединились к союзу в 2024 году.
В конце сентября на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя" Путин отметил, что глобальный рост экономики XXI века будет сосредоточен в странах БРИКС.
Российский лидер уточнил, что Запад пытается применить незаконные санкции с выгодой для себя в сфере энергетики, однако ситуация развивается явно не в пользу так называемого старого света. Напротив,
Путин резюмировал, что 90% энергетического экспорта России приходится на долю дружественных ей стран, а партнеры Москвы в высшей степени заинтересованы в переходе на расчеты в национальных валютах. И работа над независимым платежно-расчетным контуром в БРИКС для обслуживания всей внешней торговли уже идет.
ВЭФ-2024. Пленарное заседание - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
26 сентября, 15:25
Путин высказался об отказе покупать российский СПГ и объявил план переформатирования отраслиПокупатели российского газа вправе отказаться от услуг Москвы, однако это не значит, что Россия пострадает. Об этом президент РФ Владимир Путин сказал 26 сентября на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя"
Подробнее по теме: Тенденция, пугающая Запад: почему десятки стран выбирают БРИКС.
 
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