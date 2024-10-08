Как страна-партнер: Куба направила официальный запрос Путину о присоединении к БРИКС
© Фото : CC0, Pixabay
© Фото : CC0, Pixabay
Куба направила России официальный запрос о присоединении к БРИКС как страна-партнер. Об этом 8 октября сообщил генеральный директор по вопросам двусторонних отношений МИД Республики Карлос Перейра
Власти Кубы направили соответствующее письмо председателю объединения - президенту России Владимиру Путину.
До этого - в октябре - такую же заявку подала Сирия, а еще раньше - в конце августа - заинтересованность во вступлении в объединение выразил Азербайджан.
Замглавы МИД России Сергей Рябков уже отреагировал за запрос Баку, отметив, что Россия поддержит его.
В конце сентября на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя" Путин отметил, что глобальный рост экономики XXI века будет сосредоточен в странах БРИКС.
Российский лидер уточнил, что Запад пытается применить незаконные санкции с выгодой для себя в сфере энергетики, однако ситуация развивается явно не в пользу так называемого старого света. Напротив,
Путин резюмировал, что 90% энергетического экспорта России приходится на долю дружественных ей стран, а партнеры Москвы в высшей степени заинтересованы в переходе на расчеты в национальных валютах. И работа над независимым платежно-расчетным контуром в БРИКС для обслуживания всей внешней торговли уже идет.
26 сентября, 15:25Путин высказался об отказе покупать российский СПГ и объявил план переформатирования отраслиПокупатели российского газа вправе отказаться от услуг Москвы, однако это не значит, что Россия пострадает. Об этом президент РФ Владимир Путин сказал 26 сентября на пленарном заседании Международного форума "Российская энергетическая неделя"
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