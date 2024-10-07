https://ukraina.ru/20241007/1057924992.html

ТОП-5 цитат Владимира Путина

ТОП-5 цитат Владимира Путина - 07.10.2024 Украина.ру

ТОП-5 цитат Владимира Путина

В понедельник, 7 октября, президенту РФ Владимиру Путину исполнилось 72 года. Издание Украина.ру вспомнило пять самых известных высказываний главы российского государства

2024-10-07T11:01

2024-10-07T11:01

2024-10-07T12:07

эксклюзив

россия

владимир путин

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"Мы и в сортире их замочим"Сентябрь 1999 года. Набирает обороты вторая чеченская кампания, которая положит конец терроризму на Северном Кавказе, загнав остатки боевиков в глухое подполье. До знаменитого ельцинского "Я ухожу" и вступления Путина в должность и. о. главы государства остается еще несколько месяцев.В Астане на пресс-конференции пока еще премьер-министр Путин прокомментировал операцию в Чечне:"Российские самолеты наносят и будут наносить удары в Чечне исключительно по базам террористов, и это будет продолжаться, где бы террористы ни находились. Мы будем преследовать террористов везде, в аэропорту — в аэропорту. Значит, вы уж меня извините, в туалете поймаем, мы и в сортире их замочим, в конце концов. Все, вопрос закрыт окончательно", — сказал он."Мочить в сортире" и сегодня остается, пожалуй, самым резонансным выражением Путина, которое надолго вошло в российский политический фольклор."Мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут"Еще одна знаменитая фраза российского президента была посвящена вопросам ядерной безопасности."Суть ядерной доктрины России в том, что агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы — жертвы агрессии, и мы как мученики попадём в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют", — заявил Путин 18 октября 2018 года на заседании форума "Валдай".История с этой фразой имела продолжение. Через год, на все там же "Валдае", журналисты напомнили президенту его слова и спросили: "Стали ли мы за этот год ближе к раю?", на что Путин ответил: "Мы все всегда одинаково близки к Господу, Он определит, где нам находиться после окончания земного пути".В 2022 году модератор валдайского форума Федор Лукьянов спросил у Путина: "Многие занервничали, вспомнив ваше высказывание вот здесь же, на нашем мероприятии четыре года назад, что мы все в рай попадем. Мы не торопимся же, правда?"На это российский лидер промолчал, после чего Лукьянов заявил: "Вот вы задумались, это уже настораживает". В ответ Путин сказал: "А я специально задумался, чтобы вы насторожились. Эффект достигнут"."После смерти Махатмы Ганди поговорить не с кем"Слова про главного идеолога независимости Индии прозвучали в контексте рассуждений Путина о демократии."Являюсь ли я "демократом чистой воды"? Конечно, я абсолютный и чистый демократ. Но вы знаете, в чем беда? Даже не беда, трагедия настоящая. В том, что я такой один, других таких в мире просто нет. Посмотрим, что творится в Северной Америке — ужас один: пытки, бездомные, Гуантанамо, содержание под стражей без суда и следствия. Посмотрите, что происходит в Европе: жестокое обращение с демонстрантами, применение резиновых пуль, слезоточивого газа то в одной столице, то в другой, убийства демонстрантов на улицах. Я про постсоветское пространство вообще уже не говорю. Была одна надежда на ребят с Украины, но и те просто полностью себя дискредитировали, там дело идет просто к сплошной тирании. Полное нарушение конституции, всех законов и так далее. После смерти Махатмы Ганди поговорить не с кем", — ответил он в 2007 году на вопрос журналиста немецкого издания Der Spiegel."Пахал как раб на галерах"В начале 2008 года Путин завершал свой второй срок на посту президента России. На большой пресс-конференции в Кремле он подвел итоги своего правления:"Мне не стыдно перед гражданами, которые голосовали за меня дважды, избирая на пост президента Российской Федерации. Все эти восемь лет я пахал как раб на галерах с утра до ночи, и делал это с полной отдачей сил".Выражение "как раб на галерах" было придумано не Путиным, однако именно с его подачи оно обрело новую жизнь и также ушло в народ."Зачем нам такой мир, если там не будет России?"Еще одно крылатое выражение Путина, которое касалось темы конфликта с применением ядерного оружия.Данные слова прозвучали в телефильме журналиста Владимира Соловьева, который вышел в 2018 году."Если кем-то принято решение уничтожить ядерным ударом Россию, у нас возникает законное право ответить. Да, для человечества это будет глобальная катастрофа. Но я все-таки как гражданин России и глава российского государства хочу задаться вопросом: а зачем нам такой мир, если там не будет России?"О том, как Россия при Владимире Путине защищает свой цивилизационный выбор, — в материале издания Украина.ру Сохраняя цивилизацию. Путин предупреждает западную агрессивную русофобию.

https://ukraina.ru/20240907/1057299871.html

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Павел Котов

эксклюзив, россия, владимир путин