https://ukraina.ru/20231103/1050730046.html

Макрон — в Средней Азии. Франция мечтает отомстить России за Африку

Макрон — в Средней Азии. Франция мечтает отомстить России за Африку - 03.11.2023 Украина.ру

Макрон — в Средней Азии. Франция мечтает отомстить России за Африку

Президент Франции Эммануэль Макрон 1 ноября побывал с официальным визитом в Казахстане, а на следующий день отбыл в Узбекистан. В программу визита входили переговоры с президентами обеих стран и участие в различных бизнес-мероприятиях

2023-11-03T05:53

2023-11-03T05:53

2023-11-03T07:18

эксклюзив

эммануэль макрон

казахстан

узбекистан

средняя азия

россия

африка

нигер

уран

франция

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Одной из главных тем прошедших консультаций стали поставки урана для французских АЭС.Напомним, в отличие от первой экономики Евросоюза, Германии, Франция не стала чересчур сильно погружаться в экологическую повестку и увлекаться модной «зелёной энергетикой».Более 70% электроэнергии в стране производят атомные электростанции. Однако собственных запасов ядерного топлива у Франции нет Париж приобретает уран на внешних рынках.Одним из основных поставщиков до недавнего времени являлся Нигер. Однако летом текущего года там произошёл переворот, по итогам которого французское влияние в стране существенно снизилось. Помимо прочего, власти Нигера запретили поставки ядерного топлива бывшей метрополии.Франция также закупала уран у России. После начала СВО, как известно, всё экономическое взаимодействие Евросоюза с Москвой было либо прервано, попав под действие санкций, либо ушло в тень: европейские чиновники сегодня предпочитают не афишировать совместный бизнес с «агрессором».Так или иначе сотрудничество Франции с Россией в этой сфере продолжается.Во-первых, Париж приобретает у Москвы ядерное топливо. Во-вторых, через российскую территорию транспортируется уран из Казахстана, который при этом проходит в России процедуру обогащения. И в-третьих, Франция продолжает сотрудничать с «Росатомом» в области регенерации урана: в Россию поступает отработанный уран с французских АЭС, российские специалисты проводят его дообогащение, после чего во Франции из него вновь производят топливо для реакторов.В политике Парижа на данном направлении наблюдается известная амбивалентность.С одной стороны, профильные французские ведомства регулярно обсуждают вопросы, связанные со снижением зависимости атомной промышленности Франции от России. С другой стороны, они отнюдь не торопятся окончательно сворачивать взаимодействие с Москвой в этой сфере.К примеру, в мае этого года в Париже заявили, что отказ от действующего контракта в области регенерации урана принесёт Москве лишь выгоду, поэтому французская сторона не пойдёт на этот шаг.На сегодняшний день контекст вокруг потенциального сотрудничества Франции с Казахстаном в области поставок урана определяют несколько важных факторов.Во-первых, биржевые цены на уран сейчас достигли пятнадцатилетнего максимума.Во-вторых, фактически весь уран, который французская сторона добывает на казахстанской территории, перевозится через Россию. То есть серьёзно нарастить объёмы поставок и при этом выкинуть Москву из уравнения у Парижа вряд ли получится. Везти в обход через два моря? Вряд ли это будет способствовать удешевлению товара.В-третьих, общий объём поставок казахстанского урана во Францию за последний год упал более чем в два раза.В-четвёртых, в сфере добычи урана в Казахстане усиливаются позиции «Росатома», который выкупил крупнейшее местное урановое месторождение «Будённовское».В целом в связи со всем вышесказанным существенное увеличение объёма приобретаемого у Казахстана сырья на выгодных для себя условиях становится для Парижа нетривиальной задачей.Во Франции продолжается рост тарифов на электроэнергию, не в последнюю очередь связанный с потерей Нигера, где французские компании контролировали всю сферу от и до. Просто поменять Нигер на Казахстан и Узбекистан и при этом сохранить свою выгоду — реализация такого замысла может оказаться крайне непростым делом.Казахстан — энергодефицитная страна, и значительный объём электроэнергии она закупает у России. В Астане всё чаще раздаются голоса в пользу строительства собственной АЭС, особенно учитывая гигантские запасы урана в стране.Парижу, разумеется, хотелось бы, чтобы в качестве подрядчика казахстанская сторона выбрала французскую Orano, а не «Росатом». Однако Астана вряд ли на это пойдёт, да и в любом случае это вопрос явно не сегодняшнего и даже не завтрашнего дня.В состав делегации, посещающей Казахстан и Узбекистан, также вошли представители крупных компаний, которые предлагают странам региона реализовать вместе с ними ряд крупных проектов в разных сферах — от сельского хозяйства до «зелёной энергетики».В целом визит Макрона выглядит как попытка усиления экономического присутствия в Казахстане и Средней Азии, и в публикациях французских СМИ постоянно встречается словосочетание «укрепление независимости от России».Представители Астаны и Ташкента не скупятся на громкие хвалебные слова в адрес президента Франции.Однако, как представляется, у мини-турне Макрона есть две основных цели. О первой уже говорилось выше: Франции после потери Нигера очень нужны энергоносители. В этой потере, по мнению Парижа, виновата Россия.С этим связана вторая цель — закрепиться в регионе, который исторически считается сферой влияния Москвы, чтобы отплатить ей той же монетой. Макрон не может простить РФ свои африканские неудачи. Россия постепенно вытесняет Францию с «чёрного континента», а Франция явно мечтает ответить ей тем же в Средней Азии.Это будет непросто, в том числе и потому, что Россия находится к среднеазиатским странам во всех смыслах значительно ближе, чем Франция к своим бывшим колониям.

https://ukraina.ru/20231101/1050676296.html

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эксклюзив, эммануэль макрон, казахстан, узбекистан, средняя азия, россия, африка, нигер, уран, франция