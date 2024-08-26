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Суд заочно рассмотрит дело призывавшего убивать русских экс-посла Украины

Суд заочно рассмотрит дело призывавшего убивать русских экс-посла Украины - 26.08.2024 Украина.ру

Суд заочно рассмотрит дело призывавшего убивать русских экс-посла Украины

Басманный суд Москвы начнет по существу заочно рассматривать уголовное дело в отношении бывшего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского, призывавшего к убийствам русских. Об этом сообщает РИА Новости

2024-08-26T07:54

2024-08-26T07:54

2024-08-26T08:03

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"Судебное заседание назначено на 26 августа в 18.00", - сказали в суде.Врублевского обвиняют в действиях, направленных на возбуждение ненависти и вражды по признакам национальности и языка, совершенных публично, с угрозой применения насилия.Летом 2022 года чрезвычайный и полномочный посол Украины в Казахстане в ходе интервью сделал заявление, "формирующее презрительное, враждебное отношение, побуждающее к совершению насильственных действий в отношении граждан России". Соответствующая видеозапись была размещена в свободном доступе в интернете. Врублевский скрылся от следствия, был объявлен в международный розыск. Суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.Также он получил нежелательный статус в Казахстане, Украина отозвала его и назначила нового посла. В феврале 2024 года Росфинмониторинг внес его в перечень экстремистов и террористов. Подробнее об извинениях Врублевского - в материале Посол Украины в Казахстане объяснил "повышенным эмоциональным состоянием" свои призывы убивать русских на сайте Украина.ру.

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новости, украина, казахстан, москва, суд, россияне, убийство, следствие