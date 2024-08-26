Суд заочно рассмотрит дело призывавшего убивать русских экс-посла Украины - 26.08.2024 Украина.ру
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Суд заочно рассмотрит дело призывавшего убивать русских экс-посла Украины
Суд заочно рассмотрит дело призывавшего убивать русских экс-посла Украины - 26.08.2024 Украина.ру
Суд заочно рассмотрит дело призывавшего убивать русских экс-посла Украины
Басманный суд Москвы начнет по существу заочно рассматривать уголовное дело в отношении бывшего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского, призывавшего к убийствам русских. Об этом сообщает РИА Новости
2024-08-26T07:54
2024-08-26T08:03
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"Судебное заседание назначено на 26 августа в 18.00", - сказали в суде.Врублевского обвиняют в действиях, направленных на возбуждение ненависти и вражды по признакам национальности и языка, совершенных публично, с угрозой применения насилия.Летом 2022 года чрезвычайный и полномочный посол Украины в Казахстане в ходе интервью сделал заявление, "формирующее презрительное, враждебное отношение, побуждающее к совершению насильственных действий в отношении граждан России". Соответствующая видеозапись была размещена в свободном доступе в интернете. Врублевский скрылся от следствия, был объявлен в международный розыск. Суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.Также он получил нежелательный статус в Казахстане, Украина отозвала его и назначила нового посла. В феврале 2024 года Росфинмониторинг внес его в перечень экстремистов и террористов. Подробнее об извинениях Врублевского - в материале Посол Украины в Казахстане объяснил "повышенным эмоциональным состоянием" свои призывы убивать русских на сайте Украина.ру.
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новости, украина, казахстан, москва, суд, россияне, убийство, следствие
Новости, Украина, Казахстан, Москва, Суд, россияне, убийство, следствие

Суд заочно рассмотрит дело призывавшего убивать русских экс-посла Украины

07:54 26.08.2024 (обновлено: 08:03 26.08.2024)
 
© Фото : пресс-служба НАБУсуд молоток судьи сток
суд молоток судьи сток - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© Фото : пресс-служба НАБУ
Читать в
Басманный суд Москвы начнет по существу заочно рассматривать уголовное дело в отношении бывшего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского, призывавшего к убийствам русских. Об этом сообщает РИА Новости
"Судебное заседание назначено на 26 августа в 18.00", - сказали в суде.
Врублевского обвиняют в действиях, направленных на возбуждение ненависти и вражды по признакам национальности и языка, совершенных публично, с угрозой применения насилия.
Летом 2022 года чрезвычайный и полномочный посол Украины в Казахстане в ходе интервью сделал заявление, "формирующее презрительное, враждебное отношение, побуждающее к совершению насильственных действий в отношении граждан России". Соответствующая видеозапись была размещена в свободном доступе в интернете.
Врублевский скрылся от следствия, был объявлен в международный розыск. Суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.
Также он получил нежелательный статус в Казахстане, Украина отозвала его и назначила нового посла.
В феврале 2024 года Росфинмониторинг внес его в перечень экстремистов и террористов.
Подробнее об извинениях Врублевского - в материале Посол Украины в Казахстане объяснил "повышенным эмоциональным состоянием" свои призывы убивать русских на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаКазахстанМоскваСудроссиянеубийствоследствие
 
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08:05Главное за ночь 26 августа
08:00Операция "Согласие": забытая советско-британская СВО
07:54Суд заочно рассмотрит дело призывавшего убивать русских экс-посла Украины
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