https://ukraina.ru/20230715/1048033904.html

Украинские пенсионеры специально селятся в Чернобыльской зоне ради надбавки

Украинские пенсионеры специально селятся в Чернобыльской зоне ради надбавки - 15.07.2023 Украина.ру

Украинские пенсионеры специально селятся в Чернобыльской зоне ради надбавки

Правительство Украины решило положить конец дополнительным выплатам неработающим пенсионерам, которые проживают в зоне радиационного заражения, сообщило на днях местное издание "На пенсии"

2023-07-15T09:54

2023-07-15T09:54

2023-07-15T09:54

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украина

чернобыль

пенсионеры

выплаты

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Речь идет о надбавке размером от одной до трех минимальных зарплат, то есть от 6,7 тыс. гривен (16,4 тыс. рублей). Причина отмены - отсутствие необходимых средств в госбюджете. В Пенсионном фонде Украины пояснили, что многие украинцы в старости переселяются из других областей в зоны радиоактивного заражения, чтобы претендовать на допвыплаты. Теперь этому решили положить конец. Отмечается, что надбавки сохранятся для пенсионеров-ликвидаторов и тех, кто непосредственно пострадал от катастрофы на Чернобыльской АЭС.Положение пожилых людей на Украине ухудшается с каждым годом. В интервью изданию Украина.ру украинский композитор Владимир Быстряков ранее рассказал, что в стране мизерные пенсии, а пожилые люди вынуждены буквально рыться в мусорных баках. На этом фоне власти страны продолжают рассказывать им о свободе и борьбе с Россией, отметил он.

https://ukraina.ru/20211125/1032729992.html

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новости, украина, чернобыль, пенсионеры, выплаты