Украинские пенсионеры специально селятся в Чернобыльской зоне ради надбавки - 15.07.2023 Украина.ру
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Украинские пенсионеры специально селятся в Чернобыльской зоне ради надбавки
Украинские пенсионеры специально селятся в Чернобыльской зоне ради надбавки - 15.07.2023 Украина.ру
Украинские пенсионеры специально селятся в Чернобыльской зоне ради надбавки
Правительство Украины решило положить конец дополнительным выплатам неработающим пенсионерам, которые проживают в зоне радиационного заражения, сообщило на днях местное издание "На пенсии"
2023-07-15T09:54
2023-07-15T09:54
новости
украина
чернобыль
пенсионеры
выплаты
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Речь идет о надбавке размером от одной до трех минимальных зарплат, то есть от 6,7 тыс. гривен (16,4 тыс. рублей). Причина отмены - отсутствие необходимых средств в госбюджете. В Пенсионном фонде Украины пояснили, что многие украинцы в старости переселяются из других областей в зоны радиоактивного заражения, чтобы претендовать на допвыплаты. Теперь этому решили положить конец. Отмечается, что надбавки сохранятся для пенсионеров-ликвидаторов и тех, кто непосредственно пострадал от катастрофы на Чернобыльской АЭС.Положение пожилых людей на Украине ухудшается с каждым годом. В интервью изданию Украина.ру украинский композитор Владимир Быстряков ранее рассказал, что в стране мизерные пенсии, а пожилые люди вынуждены буквально рыться в мусорных баках. На этом фоне власти страны продолжают рассказывать им о свободе и борьбе с Россией, отметил он.
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новости, украина, чернобыль, пенсионеры, выплаты
Новости, Украина, Чернобыль, пенсионеры, выплаты

Украинские пенсионеры специально селятся в Чернобыльской зоне ради надбавки

09:54 15.07.2023
 
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСитуация на Украине в связи с вопросом евроинтеграции
Ситуация на Украине в связи с вопросом евроинтеграции - РИА Новости, 1920, 15.07.2023
© РИА Новости . Андрей Стенин
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Правительство Украины решило положить конец дополнительным выплатам неработающим пенсионерам, которые проживают в зоне радиационного заражения, сообщило на днях местное издание "На пенсии"
Речь идет о надбавке размером от одной до трех минимальных зарплат, то есть от 6,7 тыс. гривен (16,4 тыс. рублей).
Причина отмены - отсутствие необходимых средств в госбюджете.
В Пенсионном фонде Украины пояснили, что многие украинцы в старости переселяются из других областей в зоны радиоактивного заражения, чтобы претендовать на допвыплаты.
Теперь этому решили положить конец.
Отмечается, что надбавки сохранятся для пенсионеров-ликвидаторов и тех, кто непосредственно пострадал от катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Положение пожилых людей на Украине ухудшается с каждым годом. В интервью изданию Украина.ру украинский композитор Владимир Быстряков ранее рассказал, что в стране мизерные пенсии, а пожилые люди вынуждены буквально рыться в мусорных баках. На этом фоне власти страны продолжают рассказывать им о свободе и борьбе с Россией, отметил он.
бедность нищета Киев нищий пенсионер бомж еда пожилая женщина
25 ноября 2021, 06:00
«У нас "свобода от москалей", а пенсионеры роются в мусорных баках» - Быстряков о ситуации на УкраинеВласти Украины подменяют антироссийской риторикой решение насущных проблем населения страны, сказал композитор Владимир Быстряков в интервью Украина.ру
 
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