https://ukraina.ru/20240724/1056458772.html

С чучелом Байдена не вышло: о борьбе за Харрис в США и войне с радикалами – Ищенко

С чучелом Байдена не вышло: о борьбе за Харрис в США и войне с радикалами – Ищенко - 24.07.2024 Украина.ру

С чучелом Байдена не вышло: о борьбе за Харрис в США и войне с радикалами – Ищенко

Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей: Украина.ру, 24.07.2024

2024-07-24T17:25

2024-07-24T17:25

2024-07-24T17:25

видео

ростислав ищенко

сша

белоруссия

украина

джо байден

камала харрис

госдума

президентские выборы

запад

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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей: 00:39 - Почему изменилась политика Ирана в отношении Израиля в 1979 году и как она может измениться по отношению к его сегодняшним союзникам и противникам в случае прихода Трампа к власти в США? 02:02 – Был ли конфликт между министром обороны Белоусовым и депутатами Госдумы? 03:56 - Могло ли будущее Российской империи сложиться иначе, если бы император Николай II действовал по-другому, или изменения были необратимы? 17:03 – Об отличиях планов Даллеса и Барбаросса; 20:30 - Почему демократы выдвигают на выборах президента США непопулярную там Камалу Харис? 27:07 – О смене элит и конфликте поколений власти; 31:33 - почему демократия, свобода слова, неприкосновенность частной собственности, спорт вне политики и прочее – всего лишь бутафория для прикрытия корыстных целей? 37:42 – возможно ли объединение Белоруссии и России в единое государство если инициатива будет исходить от Белоруссии? 44:35 – О работе на украинскую власть и о причинах поражения режима Януковича; 50:25 – О причинах роста радикализма и об опасности инертности власти; 55:35 – О роли посредничества Орбана в урегулировании украинского конфликта; 57:40 – Какой метод борьбы с непотизмом оптимален?

сша

белоруссия

украина

запад

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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