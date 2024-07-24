С чучелом Байдена не вышло: о борьбе за Харрис в США и войне с радикалами – Ищенко - 24.07.2024 Украина.ру
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С чучелом Байдена не вышло: о борьбе за Харрис в США и войне с радикалами – Ищенко
С чучелом Байдена не вышло: о борьбе за Харрис в США и войне с радикалами – Ищенко - 24.07.2024 Украина.ру
С чучелом Байдена не вышло: о борьбе за Харрис в США и войне с радикалами – Ищенко
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей: Украина.ру, 24.07.2024
2024-07-24T17:25
2024-07-24T17:25
видео
ростислав ищенко
сша
белоруссия
украина
джо байден
камала харрис
госдума
президентские выборы
запад
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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей: 00:39 - Почему изменилась политика Ирана в отношении Израиля в 1979 году и как она может измениться по отношению к его сегодняшним союзникам и противникам в случае прихода Трампа к власти в США? 02:02 – Был ли конфликт между министром обороны Белоусовым и депутатами Госдумы? 03:56 - Могло ли будущее Российской империи сложиться иначе, если бы император Николай II действовал по-другому, или изменения были необратимы? 17:03 – Об отличиях планов Даллеса и Барбаросса; 20:30 - Почему демократы выдвигают на выборах президента США непопулярную там Камалу Харис? 27:07 – О смене элит и конфликте поколений власти; 31:33 - почему демократия, свобода слова, неприкосновенность частной собственности, спорт вне политики и прочее – всего лишь бутафория для прикрытия корыстных целей? 37:42 – возможно ли объединение Белоруссии и России в единое государство если инициатива будет исходить от Белоруссии? 44:35 – О работе на украинскую власть и о причинах поражения режима Януковича; 50:25 – О причинах роста радикализма и об опасности инертности власти; 55:35 – О роли посредничества Орбана в урегулировании украинского конфликта; 57:40 – Какой метод борьбы с непотизмом оптимален?
сша
белоруссия
украина
запад
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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видео, ростислав ищенко, сша, белоруссия, украина, джо байден, камала харрис, госдума, президентские выборы, запад, виктор орбан, сво, переговоры, видео
Видео, Ростислав Ищенко, США, Белоруссия, Украина, Джо Байден, Камала Харрис, Госдума, президентские выборы, Запад, Виктор Орбан, СВО, переговоры

С чучелом Байдена не вышло: о борьбе за Харрис в США и войне с радикалами – Ищенко

17:25 24.07.2024
 
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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире на Украина.ру ответил на вопросы зрителей:
00:39 - Почему изменилась политика Ирана в отношении Израиля в 1979 году и как она может измениться по отношению к его сегодняшним союзникам и противникам в случае прихода Трампа к власти в США?
02:02 – Был ли конфликт между министром обороны Белоусовым и депутатами Госдумы?
03:56 - Могло ли будущее Российской империи сложиться иначе, если бы император Николай II действовал по-другому, или изменения были необратимы?
17:03 – Об отличиях планов Даллеса и Барбаросса;
20:30 - Почему демократы выдвигают на выборах президента США непопулярную там Камалу Харис?
27:07 – О смене элит и конфликте поколений власти;
31:33 - почему демократия, свобода слова, неприкосновенность частной собственности, спорт вне политики и прочее – всего лишь бутафория для прикрытия корыстных целей?
37:42 – возможно ли объединение Белоруссии и России в единое государство если инициатива будет исходить от Белоруссии?
44:35 – О работе на украинскую власть и о причинах поражения режима Януковича;
50:25 – О причинах роста радикализма и об опасности инертности власти;
55:35 – О роли посредничества Орбана в урегулировании украинского конфликта;
57:40 – Какой метод борьбы с непотизмом оптимален?
 
ВидеоРостислав ИщенкоСШАБелоруссияУкраинаДжо БайденКамала ХаррисГосдумапрезидентские выборыЗападВиктор ОрбанСВОпереговоры
 
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