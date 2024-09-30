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В том числе ветерана СВО: в Тульской области угнали в рабство 10 человек, СК разбирается

В том числе ветерана СВО: в Тульской области угнали в рабство 10 человек, СК разбирается - 30.09.2024 Украина.ру

В том числе ветерана СВО: в Тульской области угнали в рабство 10 человек, СК разбирается

Следователи проверяют информацию о незаконном лишении свободы как минимум десяти человек, в том числе бывшего участника СВО, на ферме в Тульской области. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК) России

2024-09-30T11:11

2024-09-30T11:11

2024-09-30T11:11

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Ранее в Кабардино-Балкарии были задержаны 15 членов экстремистской религиозной ячейки, применявших насильственные методы убеждения, а также насильно удерживавших у себя граждан РФ.Другие темы: Уже в центральных кварталах: на Украине подтвердили частичную потерю Торецка.

https://ukraina.ru/20240923/1057616503.html

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2024

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, ск рф, рабство, сво