В том числе ветерана СВО: в Тульской области угнали в рабство 10 человек, СК разбирается - 30.09.2024 Украина.ру
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В том числе ветерана СВО: в Тульской области угнали в рабство 10 человек, СК разбирается
В том числе ветерана СВО: в Тульской области угнали в рабство 10 человек, СК разбирается - 30.09.2024 Украина.ру
В том числе ветерана СВО: в Тульской области угнали в рабство 10 человек, СК разбирается
Следователи проверяют информацию о незаконном лишении свободы как минимум десяти человек, в том числе бывшего участника СВО, на ферме в Тульской области. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК) России
2024-09-30T11:11
2024-09-30T11:11
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Ранее в Кабардино-Балкарии были задержаны 15 членов экстремистской религиозной ячейки, применявших насильственные методы убеждения, а также насильно удерживавших у себя граждан РФ.Другие темы: Уже в центральных кварталах: на Украине подтвердили частичную потерю Торецка.
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новости, россия, ск рф, рабство, сво
Новости, Россия, СК РФ, рабство, СВО

В том числе ветерана СВО: в Тульской области угнали в рабство 10 человек, СК разбирается

11:11 30.09.2024
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкОбрушение строящегося тоннеля на Калужском шоссе
Обрушение строящегося тоннеля на Калужском шоссе - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Следователи проверяют информацию о незаконном лишении свободы как минимум десяти человек, в том числе бывшего участника СВО, на ферме в Тульской области. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК) России
"В соцмедиа сообщается о том, что на территории фермы в Белевском районе Тульской области цыгане незаконно удерживали не менее 10 человек. Среди указанных людей находился бывший участник СВО", - уточнялось в сообщении ведомства.
Ранее в Кабардино-Балкарии были задержаны 15 членов экстремистской религиозной ячейки, применявших насильственные методы убеждения, а также насильно удерживавших у себя граждан РФ.
Обыски в здании Главного следственного управления СК РФ по Москве - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
23 сентября, 09:59
Били тех, кто не почитал их идеалы: в Кабардино-Балкарии задержаны 15 экстремистовВ Кабардино-Балкарии задержаны 15 членов экстремистской религиозной ячейки, применявших насильственные методы убеждения. Об этом 23 сентября сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) РФ Светлана Петренко
Другие темы: Уже в центральных кварталах: на Украине подтвердили частичную потерю Торецка.
 
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