В том числе ветерана СВО: в Тульской области угнали в рабство 10 человек, СК разбирается
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкОбрушение строящегося тоннеля на Калужском шоссе
Следователи проверяют информацию о незаконном лишении свободы как минимум десяти человек, в том числе бывшего участника СВО, на ферме в Тульской области. Об этом сообщили в Следственном комитете (СК) России
"В соцмедиа сообщается о том, что на территории фермы в Белевском районе Тульской области цыгане незаконно удерживали не менее 10 человек. Среди указанных людей находился бывший участник СВО", - уточнялось в сообщении ведомства.
Ранее в Кабардино-Балкарии были задержаны 15 членов экстремистской религиозной ячейки, применявших насильственные методы убеждения, а также насильно удерживавших у себя граждан РФ.
23 сентября, 09:59Били тех, кто не почитал их идеалы: в Кабардино-Балкарии задержаны 15 экстремистовВ Кабардино-Балкарии задержаны 15 членов экстремистской религиозной ячейки, применявших насильственные методы убеждения. Об этом 23 сентября сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) РФ Светлана Петренко