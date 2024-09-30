https://ukraina.ru/20240930/1057771197.html

Уже в центральных кварталах: на Украине подтвердили частичную потерю Торецка

Уже в центральных кварталах: на Украине подтвердили частичную потерю Торецка - 30.09.2024 Украина.ру

Уже в центральных кварталах: на Украине подтвердили частичную потерю Торецка

Украинская сторона подтверждает частичную потерю контроля над центром Торецка. Об этом, в частности, сообщает украинское издание "Страна.ua"

2024-09-30T10:29

2024-09-30T10:29

2024-09-30T10:29

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Параллельно телеграм-канал "Военное обозрение" отмечает, что ВСУ потеряли контроль над восточной и южной частями города, а прорыв ВС РФ разделит украинскую группировку на две части.Ранее также стало известно, что российские войска продвигаются и в восточной части Угледара. Эту информацию, опубликовал в том числе паблик Deep State, работающий на Главное управление разведки Украины.Пару дней назад глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич отметил в интервью изданию Украина.ру, что удержание Угледара за ВСУ имеет важное политическое значение лично для Владимира Зеленского."Цель Зеленского – удержать этот укрепрайон за время своего нахождения на территории США, чтобы поток негативных новостей не помешал ему провести переговоры о новых пакетах финансовой и военной помощи", - сказал Клинцевич.Еще чуть раньше украинский военный обозреватель Константин Машовец порекомендовал гражданскому обществу Украины быть морально и психологически готовым к тому, что ВСУ отойдут из Селидово, Торецка и Угледара.С этим мнением согласился и военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко. В интервью изданию Украина.ру он отметил, что "скорее всего, первым падет Угледар. Потом можно делать ставки. Скорее, Селидово падет раньше. Торецк все-таки служил передовым рубежом обороны Вооруженных сил хунты, укреплялся в течение 10 лет. Для нас нет разницы, какой из городов падет раньше. Мы все равно возьмем оба".ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни только в Донецкой Народной Республике они освободили Григоровку, Острое, Украинск и Мариновку. Также российские военные взяли под контроль населённый пункт Макеевка в Луганской Народной Республике.Еще по теме: "Срезать клешни": DeepState назвал срок падения Угледара.

https://ukraina.ru/20240926/1057697446.html

https://ukraina.ru/20240929/1057678251.html

https://ukraina.ru/20240927/1057730687.html

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