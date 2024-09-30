Уже в центральных кварталах: на Украине подтвердили частичную потерю Торецка - 30.09.2024 Украина.ру
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Уже в центральных кварталах: на Украине подтвердили частичную потерю Торецка
Уже в центральных кварталах: на Украине подтвердили частичную потерю Торецка - 30.09.2024 Украина.ру
Уже в центральных кварталах: на Украине подтвердили частичную потерю Торецка
Украинская сторона подтверждает частичную потерю контроля над центром Торецка. Об этом, в частности, сообщает украинское издание "Страна.ua"
2024-09-30T10:29
2024-09-30T10:29
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Параллельно телеграм-канал "Военное обозрение" отмечает, что ВСУ потеряли контроль над восточной и южной частями города, а прорыв ВС РФ разделит украинскую группировку на две части.Ранее также стало известно, что российские войска продвигаются и в восточной части Угледара. Эту информацию, опубликовал в том числе паблик Deep State, работающий на Главное управление разведки Украины.Пару дней назад глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич отметил в интервью изданию Украина.ру, что удержание Угледара за ВСУ имеет важное политическое значение лично для Владимира Зеленского."Цель Зеленского – удержать этот укрепрайон за время своего нахождения на территории США, чтобы поток негативных новостей не помешал ему провести переговоры о новых пакетах финансовой и военной помощи", - сказал Клинцевич.Еще чуть раньше украинский военный обозреватель Константин Машовец порекомендовал гражданскому обществу Украины быть морально и психологически готовым к тому, что ВСУ отойдут из Селидово, Торецка и Угледара.С этим мнением согласился и военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко. В интервью изданию Украина.ру он отметил, что "скорее всего, первым падет Угледар. Потом можно делать ставки. Скорее, Селидово падет раньше. Торецк все-таки служил передовым рубежом обороны Вооруженных сил хунты, укреплялся в течение 10 лет. Для нас нет разницы, какой из городов падет раньше. Мы все равно возьмем оба".ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни только в Донецкой Народной Республике они освободили Григоровку, Острое, Украинск и Мариновку. Также российские военные взяли под контроль населённый пункт Макеевка в Луганской Народной Республике.Еще по теме: "Срезать клешни": DeepState назвал срок падения Угледара.
https://ukraina.ru/20240926/1057697446.html
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Новости, Украина, Угледар, Россия, ВСУ, ВС РФ

Уже в центральных кварталах: на Украине подтвердили частичную потерю Торецка

10:29 30.09.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота минометного расчета спецназа "Ахмат"
Работа минометного расчета спецназа Ахмат - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Украинская сторона подтверждает частичную потерю контроля над центром Торецка. Об этом, в частности, сообщает украинское издание "Страна.ua"
"Судя по карте, боевые действия идут уже в центральных кварталах", - говорится в публикации канала.
Параллельно телеграм-канал "Военное обозрение" отмечает, что ВСУ потеряли контроль над восточной и южной частями города, а прорыв ВС РФ разделит украинскую группировку на две части.
Ранее также стало известно, что российские войска продвигаются и в восточной части Угледара. Эту информацию, опубликовал в том числе паблик Deep State, работающий на Главное управление разведки Украины.
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Пару дней назад глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич отметил в интервью изданию Украина.ру, что удержание Угледара за ВСУ имеет важное политическое значение лично для Владимира Зеленского.
"Цель Зеленского – удержать этот укрепрайон за время своего нахождения на территории США, чтобы поток негативных новостей не помешал ему провести переговоры о новых пакетах финансовой и военной помощи", - сказал Клинцевич.
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Вчера, 05:15
Эксперт рассказал о важности Угледара лично для Зеленского Украинская армия обладает хорошими возможностями удержания Угледара, который имеет важное политическое значение для Владимира Зеленского. Об этом в интервью Украина.ру рассказал глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
Еще чуть раньше украинский военный обозреватель Константин Машовец порекомендовал гражданскому обществу Украины быть морально и психологически готовым к тому, что ВСУ отойдут из Селидово, Торецка и Угледара.
С этим мнением согласился и военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко. В интервью изданию Украина.ру он отметил, что "скорее всего, первым падет Угледар. Потом можно делать ставки. Скорее, Селидово падет раньше. Торецк все-таки служил передовым рубежом обороны Вооруженных сил хунты, укреплялся в течение 10 лет. Для нас нет разницы, какой из городов падет раньше. Мы все равно возьмем оба".
Михаил Онуфриенко интервью
27 сентября, 14:38
Михаил Онуфриенко: Хотя ВСУ могут воевать и в окружении, падение Угледара, Селидово и Торецка неизбежноМы неоднократно убеждались, что противник воюет и в полном окружении, и ослабленный. Напомню, сколько продолжался штурм "Азовстали", прежде чем несколько тысяч засевших там вояк сдались. При освобождении городов мы всегда оставляем щель, через которую противник может выйти. Так было в Лисичанске, Северодонецке, Артемовске.
ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни только в Донецкой Народной Республике они освободили Григоровку, Острое, Украинск и Мариновку. Также российские военные взяли под контроль населённый пункт Макеевка в Луганской Народной Республике.
Еще по теме: "Срезать клешни": DeepState назвал срок падения Угледара.
 
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