Российские следователи зафиксировали атаки украинских БПЛА на Курск и Луганск - 29.09.2024 Украина.ру
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Российские следователи зафиксировали атаки украинских БПЛА на Курск и Луганск
Российские следователи зафиксировали атаки украинских БПЛА на Курск и Луганск - 29.09.2024 Украина.ру
Российские следователи зафиксировали атаки украинских БПЛА на Курск и Луганск
Следователи СК России зафиксировали преступления ВФУ в отношении мирного населения ЛНР и Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал российского ведомства
2024-09-29T18:06
2024-09-29T18:06
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Российскими следователями в центре г. Луганска зафиксированы последствия детонации сбитого БПЛА, предположительно начиненного кассетным боезарядом. Его поражающие элементы повредили частные домовладения. "Все осколки и фрагменты БПЛА будут изъяты и направлены на экспертизу для уточнения его типа и вида. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - сказано в официальном сообщении.Также зафиксировано очередное преступление, совершенное вооруженными формированиями Украины (ВФУ) в отношении мирного населения Курской области. Военные следователи российского Следкома сообщили о целенаправленной атаке украинского беспилотника на российский город."В утреннее время ВФУ произвели целенаправленную атаку с использованием БПЛА на г. Курск, - констатировали в СК РФ. - В результате преступных действий украинских боевиков значительные разрушения получило здание, расположенное по ул. Ленина".Больше подробностей новостной картины дня в обзоре Ад в Угледаре и странные решения Сырского. Итоги 29 сентября на Украине
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новости, курск, россия, курская область, ск рф, лнр, луганск, луганская народная республика, терроризм, всу, военные преступления, беспилотники, бпла, кассетные боеприпасы, сво
Новости, Курск, Россия, Курская область, СК РФ, ЛНР, Луганск, Луганская Народная Республика, терроризм, ВСУ, Военные преступления, беспилотники, БПЛА, кассетные боеприпасы, СВО

Российские следователи зафиксировали атаки украинских БПЛА на Курск и Луганск

18:06 29.09.2024
 
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Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Следователи СК России зафиксировали преступления ВФУ в отношении мирного населения ЛНР и Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал российского ведомства
Российскими следователями в центре г. Луганска зафиксированы последствия детонации сбитого БПЛА, предположительно начиненного кассетным боезарядом. Его поражающие элементы повредили частные домовладения.

"Все осколки и фрагменты БПЛА будут изъяты и направлены на экспертизу для уточнения его типа и вида. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - сказано в официальном сообщении.
Также зафиксировано очередное преступление, совершенное вооруженными формированиями Украины (ВФУ) в отношении мирного населения Курской области. Военные следователи российского Следкома сообщили о целенаправленной атаке украинского беспилотника на российский город.
"В утреннее время ВФУ произвели целенаправленную атаку с использованием БПЛА на г. Курск, - констатировали в СК РФ. - В результате преступных действий украинских боевиков значительные разрушения получило здание, расположенное по ул. Ленина".
Больше подробностей новостной картины дня в обзоре Ад в Угледаре и странные решения Сырского. Итоги 29 сентября на Украине
 
НовостиКурскРоссияКурская областьСК РФЛНРЛуганскЛуганская Народная РеспубликатерроризмВСУВоенные преступлениябеспилотникиБПЛАкассетные боеприпасыСВО
 
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Заголовок открываемого материала
18:06Российские следователи зафиксировали атаки украинских БПЛА на Курск и Луганск
18:01Ад в Угледаре и странные решения Сырского. Итоги 29 сентября на Украине
17:54СК РФ расследует теракт и убийство, совершённые ВСУ в Курской области
17:28ВСУ обстреляли Донецк и Горловку кассетными боеприпасами НАТО
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