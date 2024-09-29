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Российские следователи зафиксировали атаки украинских БПЛА на Курск и Луганск

Российские следователи зафиксировали атаки украинских БПЛА на Курск и Луганск - 29.09.2024 Украина.ру

Российские следователи зафиксировали атаки украинских БПЛА на Курск и Луганск

Следователи СК России зафиксировали преступления ВФУ в отношении мирного населения ЛНР и Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал российского ведомства

2024-09-29T18:06

2024-09-29T18:06

2024-09-29T18:06

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Российскими следователями в центре г. Луганска зафиксированы последствия детонации сбитого БПЛА, предположительно начиненного кассетным боезарядом. Его поражающие элементы повредили частные домовладения. "Все осколки и фрагменты БПЛА будут изъяты и направлены на экспертизу для уточнения его типа и вида. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - сказано в официальном сообщении.Также зафиксировано очередное преступление, совершенное вооруженными формированиями Украины (ВФУ) в отношении мирного населения Курской области. Военные следователи российского Следкома сообщили о целенаправленной атаке украинского беспилотника на российский город."В утреннее время ВФУ произвели целенаправленную атаку с использованием БПЛА на г. Курск, - констатировали в СК РФ. - В результате преступных действий украинских боевиков значительные разрушения получило здание, расположенное по ул. Ленина".Больше подробностей новостной картины дня в обзоре Ад в Угледаре и странные решения Сырского. Итоги 29 сентября на Украине

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