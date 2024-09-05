Белоруссия заявила об уничтожении нарушивших границу дронов
В Белоруссии зафиксировали факт нарушения границы в воздушном пространстве, предположительно, беспилотными летательными аппаратами. Об этом 5 сентября сообщили в телеграм-канале Министерства обороны страны
"Было принято решение на их уничтожение. Своевременными действиями дежурных сил по противовоздушной обороне все цели нарушителей были уничтожены", - заявил начальник Главного штаба — первый заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Сергей Фролов.
По данному факту проводится проверка.
В августе над территорией Белоруссии были сбиты украинские, предположительно, ударные беспилотники, еще часть была уничтожена российскими военными над территорией РФ.
Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО сбила 75 украинских дронов и несколько катеров за ночь — Минобороны РФ на сайте Украина.ру.