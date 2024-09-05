Белоруссия заявила об уничтожении нарушивших границу дронов - 05.09.2024 Украина.ру
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Белоруссия заявила об уничтожении нарушивших границу дронов
Белоруссия заявила об уничтожении нарушивших границу дронов - 05.09.2024 Украина.ру
Белоруссия заявила об уничтожении нарушивших границу дронов
В Белоруссии зафиксировали факт нарушения границы в воздушном пространстве, предположительно, беспилотными летательными аппаратами. Об этом 5 сентября сообщили в телеграм-канале Министерства обороны страны
2024-09-05T10:45
2024-09-05T10:45
новости
белоруссия
россия
беспилотники
уничтожение
вооруженные силы украины
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"Было принято решение на их уничтожение. Своевременными действиями дежурных сил по противовоздушной обороне все цели нарушителей были уничтожены", - заявил начальник Главного штаба — первый заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Сергей Фролов.По данному факту проводится проверка.В августе над территорией Белоруссии были сбиты украинские, предположительно, ударные беспилотники, еще часть была уничтожена российскими военными над территорией РФ.Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО сбила 75 украинских дронов и несколько катеров за ночь — Минобороны РФ на сайте Украина.ру.
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новости, белоруссия, россия, беспилотники, уничтожение, вооруженные силы украины
Новости, Белоруссия, Россия, беспилотники, уничтожение, Вооруженные силы Украины

Белоруссия заявила об уничтожении нарушивших границу дронов

10:45 05.09.2024
 
© Santa Fe Relocation Services / flickr
© Santa Fe Relocation Services / flickr
Читать в
В Белоруссии зафиксировали факт нарушения границы в воздушном пространстве, предположительно, беспилотными летательными аппаратами. Об этом 5 сентября сообщили в телеграм-канале Министерства обороны страны
"Было принято решение на их уничтожение. Своевременными действиями дежурных сил по противовоздушной обороне все цели нарушителей были уничтожены", - заявил начальник Главного штаба — первый заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Сергей Фролов.
По данному факту проводится проверка.
В августе над территорией Белоруссии были сбиты украинские, предположительно, ударные беспилотники, еще часть была уничтожена российскими военными над территорией РФ.
Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО сбила 75 украинских дронов и несколько катеров за ночь — Минобороны РФ на сайте Украина.ру.
 
НовостиБелоруссияРоссиябеспилотникиуничтожениеВооруженные силы Украины
 
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