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Белоруссия заявила об уничтожении нарушивших границу дронов

Белоруссия заявила об уничтожении нарушивших границу дронов - 05.09.2024 Украина.ру

Белоруссия заявила об уничтожении нарушивших границу дронов

В Белоруссии зафиксировали факт нарушения границы в воздушном пространстве, предположительно, беспилотными летательными аппаратами. Об этом 5 сентября сообщили в телеграм-канале Министерства обороны страны

2024-09-05T10:45

2024-09-05T10:45

2024-09-05T10:45

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"Было принято решение на их уничтожение. Своевременными действиями дежурных сил по противовоздушной обороне все цели нарушителей были уничтожены", - заявил начальник Главного штаба — первый заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Сергей Фролов.По данному факту проводится проверка.В августе над территорией Белоруссии были сбиты украинские, предположительно, ударные беспилотники, еще часть была уничтожена российскими военными над территорией РФ.Подробнее о провалившихся атаках ВСУ - в материале ПВО сбила 75 украинских дронов и несколько катеров за ночь — Минобороны РФ на сайте Украина.ру.

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новости, белоруссия, россия, беспилотники, уничтожение, вооруженные силы украины