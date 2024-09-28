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Директор ИНИОН РАН рассказал, в ком протестный электорат Германии увидел выразителя своих интересов

Директор ИНИОН РАН рассказал, в ком протестный электорат Германии увидел выразителя своих интересов - 28.09.2024 Украина.ру

Директор ИНИОН РАН рассказал, в ком протестный электорат Германии увидел выразителя своих интересов

На выборах в ФРГ социал-демократам удалось обойти "правых популистов", однако и оппозиция снискала много симпатий избирателей. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор и главный научный сотрудник ИНИОН РАН, член-корреспондент РАН Алексей Кузнецов.

2024-09-28T05:00

2024-09-28T05:00

2024-09-28T05:00

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альтернатива для германии (партия)

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"Формальная победа Социал-демократической партии Германии (СДПГ) на земельных выборах в Бранденбурге в прошедшие выходные не должна считаться сюрпризом, если бы не низкие цифры опросов незадолго до голосования. Однако фактически вокруг этой партии объединился весь истеблишмент, чтобы не допустить не только победы правых в лице "Альтернативы для Германии" (АдГ), но и опасного для правящей элиты соперника слева — "Союза Сары Вагенкнехт" (ССВ)", - сказал эксперт.Кузнецов напомнил, что с момента объединения Германии главой земельного правительства в Бранденбурге всегда был представитель СДПГ. Однако на нынешних выборах победа этой партии "не особо впечатляет", отметил он.Правящую коалицию социал-демократам придется создавать новую, поскольку рост электоральной поддержки продемонстрировали также лишь АдГ и ССВ. При этом три избирательных блока, представленные в региональном парламенте по итогам выборов 2019 года, вообще не преодолели барьер 5% - "Альянс 90 / Зеленые", "Левые" и "Гражданское движение Бранденбурга / Свободные избиратели"."Безусловно, результат АдГ впечатляющий. Это не просто 29% голосов, но и рост поддержки по сравнению с прошлыми выборами на 5,7 процентных пунктов. За счет неудачи ряда традиционных парламентских партий Бранденбурга АдГ получила 30 мест из 88 (то есть примерно 34%). У СДПГ 32 места, а у возможных партнеров в новой правящей коалиции ХДС — 12 мест, - констатировал Кузнецов. - Более впечатляющим является, однако, успех "Союза Сары Вагенкнехт", набравшего 13,5% и завоевавшего 14 мандатов.В итоге АдГ становится весомой оппозиционной силой, показав сразу в половине восточных земель, где в сентябре проходили выборы (наряду с Бранденбургом, это Саксония и Тюрингия), поддержку немногим менее трети избирателей. Такой показатель достигнут в условиях высокой явки на выборы — 72,9% (против 61,3% в 2019 году.), заметил директор и главный научный сотрудник ИНИОН РАН."Очевидно, что неоднократно срабатывавший в ФРГ механизм недопущения неугодной партии во власть (будь то неонацистская НДПГ в конце 1960 годов или откровенно популистская партия "Пираты" в начале 2010-х) теперь не работает", - констатировал Кузнецов.Он отметил, что правая АдГ по-прежнему не является приемлемым партнером по коалиции ни для одной серьезной политической силы. Не готов с ней объединяться и левый "Союз Сары Вагенкнехт", отодвинувшей на задний план партию "Левые" (ранее Вагенкнехт была депутатом от этой партии)."Тем не менее протестный электорат, недовольный нынешней политикой Германии, обрел неизменного выразителя своих интересов на всех выборах. Политики в АдГ рассчитывают, что теперь их приход во власть – лишь вопрос времени", - резюмировал директор и главный научный сотрудник ИНИОН РАН.Кузнецов считает, что вряд ли в Европе в ближайшие 5–10 лет к власти придут политики, которые смогут наладить отношения с Россией. Уповать можно лишь на прекращение прокси-войны НАТО против РФ на Украине, а также некоторое ослабление торговых войн.Полный текст интервью Алексей Кузнецов: Пока Европа помнит вкус русской крови, шанса с Россией у нее нет читайте на сайте Украина.ру

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