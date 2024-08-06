https://ukraina.ru/20240806/1056705675.html
Кто бежит в Россию, почему так и что дальше? Подробный разбор вопросов по миграции с Марией Бутиной
Кто бежит в Россию, почему так и что дальше? Подробный разбор вопросов по миграции с Марией Бутиной - 06.08.2024 Украина.ру
Кто бежит в Россию, почему так и что дальше? Подробный разбор вопросов по миграции с Марией Бутиной
Депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва, член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина в студии... Украина.ру, 06.08.2024
2024-08-06T13:39
2024-08-06T13:39
2024-08-06T13:40
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миграция
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Депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва, член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина в студии Украина.ру подробно рассмотрела различные нюансы миграции из недружественных России стран. Кто пытается спастись на "русском ковчеге" и по каким причинам они это делают? Подробности - в нашем интервью: 00:44 – О привлечении иностранцев в Россию; 03:56 – Юридические нюансы; 10:21 – Ввоз валюты и другие вопросы; 15:33 – Об идеологической и духовной миграции; 20:16 – Для чего ещё едут в Россию? 25:33 – Люди с деньгами и вопрос инвестиций; 30:50 – Об отношении к России; 35:44 – О системной и законотворческой работе. *в материале упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, германия, канада, мария бутина, госдума, фбр, мигранты, трудовые мигранты, миграция, миграционная служба, инвестиции, рынок труда, ес, видео
Видео, Россия, Германия, Канада, Мария Бутина, Госдума, ФБР, мигранты, трудовые мигранты, миграция, миграционная служба, инвестиции, рынок труда, ЕС
Кто бежит в Россию, почему так и что дальше? Подробный разбор вопросов по миграции с Марией Бутиной
13:39 06.08.2024 (обновлено: 13:40 06.08.2024)
Депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва, член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина в студии Украина.ру подробно рассмотрела различные нюансы миграции из недружественных России стран. Кто пытается спастись на "русском ковчеге" и по каким причинам они это делают?
Подробности - в нашем интервью:
00:44 – О привлечении иностранцев в Россию;
03:56 – Юридические нюансы;
10:21 – Ввоз валюты и другие вопросы;
15:33 – Об идеологической и духовной миграции;
20:16 – Для чего ещё едут в Россию?
25:33 – Люди с деньгами и вопрос инвестиций;
30:50 – Об отношении к России;
35:44 – О системной и законотворческой работе.
*в материале упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ