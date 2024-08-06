https://ukraina.ru/20240806/1056705675.html

Кто бежит в Россию, почему так и что дальше? Подробный разбор вопросов по миграции с Марией Бутиной

Кто бежит в Россию, почему так и что дальше? Подробный разбор вопросов по миграции с Марией Бутиной - 06.08.2024 Украина.ру

Кто бежит в Россию, почему так и что дальше? Подробный разбор вопросов по миграции с Марией Бутиной

Депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва, член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина в студии... Украина.ру, 06.08.2024

2024-08-06T13:39

2024-08-06T13:39

2024-08-06T13:40

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миграция

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Депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва, член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина в студии Украина.ру подробно рассмотрела различные нюансы миграции из недружественных России стран. Кто пытается спастись на "русском ковчеге" и по каким причинам они это делают? Подробности - в нашем интервью: 00:44 – О привлечении иностранцев в Россию; 03:56 – Юридические нюансы; 10:21 – Ввоз валюты и другие вопросы; 15:33 – Об идеологической и духовной миграции; 20:16 – Для чего ещё едут в Россию? 25:33 – Люди с деньгами и вопрос инвестиций; 30:50 – Об отношении к России; 35:44 – О системной и законотворческой работе. *в материале упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ

россия

германия

канада

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