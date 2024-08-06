Кто бежит в Россию, почему так и что дальше? Подробный разбор вопросов по миграции с Марией Бутиной - 06.08.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240806/1056705675.html
Кто бежит в Россию, почему так и что дальше? Подробный разбор вопросов по миграции с Марией Бутиной
Кто бежит в Россию, почему так и что дальше? Подробный разбор вопросов по миграции с Марией Бутиной - 06.08.2024 Украина.ру
Кто бежит в Россию, почему так и что дальше? Подробный разбор вопросов по миграции с Марией Бутиной
Депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва, член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина в студии... Украина.ру, 06.08.2024
2024-08-06T13:39
2024-08-06T13:40
видео
россия
германия
канада
мария бутина
госдума
фбр
мигранты
трудовые мигранты
миграция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/06/1056705530_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_7fd64f02a1830562448a54c3a34907c9.jpg
Депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва, член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина в студии Украина.ру подробно рассмотрела различные нюансы миграции из недружественных России стран. Кто пытается спастись на "русском ковчеге" и по каким причинам они это делают? Подробности - в нашем интервью: 00:44 – О привлечении иностранцев в Россию; 03:56 – Юридические нюансы; 10:21 – Ввоз валюты и другие вопросы; 15:33 – Об идеологической и духовной миграции; 20:16 – Для чего ещё едут в Россию? 25:33 – Люди с деньгами и вопрос инвестиций; 30:50 – Об отношении к России; 35:44 – О системной и законотворческой работе. *в материале упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ
россия
германия
канада
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/06/1056705530_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6e572a227092fb56ff6ef95ff6b3562c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, россия, германия, канада, мария бутина, госдума, фбр, мигранты, трудовые мигранты, миграция, миграционная служба, инвестиции, рынок труда, ес, видео
Видео, Россия, Германия, Канада, Мария Бутина, Госдума, ФБР, мигранты, трудовые мигранты, миграция, миграционная служба, инвестиции, рынок труда, ЕС

Кто бежит в Россию, почему так и что дальше? Подробный разбор вопросов по миграции с Марией Бутиной

13:39 06.08.2024 (обновлено: 13:40 06.08.2024)
 
Читать в
Депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва, член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина в студии Украина.ру подробно рассмотрела различные нюансы миграции из недружественных России стран. Кто пытается спастись на "русском ковчеге" и по каким причинам они это делают?
Подробности - в нашем интервью:
00:44 – О привлечении иностранцев в Россию;
03:56 – Юридические нюансы;
10:21 – Ввоз валюты и другие вопросы;
15:33 – Об идеологической и духовной миграции;
20:16 – Для чего ещё едут в Россию?
25:33 – Люди с деньгами и вопрос инвестиций;
30:50 – Об отношении к России;
35:44 – О системной и законотворческой работе.
*в материале упоминается движение ЛГБТ, признанное экстремистским и запрещённое на территории РФ
 
ВидеоРоссияГерманияКанадаМария БутинаГосдумаФБРмигрантытрудовые мигрантымиграциямиграционная службаинвестициирынок трудаЕС
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:08Украинский коптер убил водителя микроавтобуса в Курской области
16:01Держитесь, падаем. Что происходит на западных биржах
15:41Леонид Савин: кто он
15:40Леонид Савин: Украина сдувается, а Ближний Восток раздулся — есть риск большой войны
15:36Московский суд вынес приговор бывшему главреду Republic за фейки о Буче
14:46Шойгу заявил о сужении окна возможностей для Киева
14:29Отчаянная попытка: эксперт обозначил потери ВСУ при попытке прорыва госграницы в Курской области
14:26Константинов назвал обмен сигналом о готовности Запада к переговорам
14:23Попытка прорыва ВСУ в Курской области: удары по мирным и "повестка" для переговоров
14:11Бывший военком за деньги спасал украинцев от мобилизации и поплатился
13:45Рванет или нет? Мир наблюдает за Ближним Востоком
13:41Украинские уклонисты пытались сбежать в Молдавию в рефрижераторе с мясом
13:39Кто бежит в Россию, почему так и что дальше? Подробный разбор вопросов по миграции с Марией Бутиной
13:26Иловайск-2.0: на Украине опасаются "огромного котла" для ВСУ в ДНР
13:00Атака на Курскую область, попытка десанта, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 6 августа
12:53Свидомое рабство: насильственная мобилизация встречает протест
12:50Шойгу рассказал о потерях Украины, которые можно было избежать
12:39В Геническе строят жилой микрорайон - впервые в новой истории Херсонской области
12:37Начальник Генштаба РФ наградил бойцов группировки "Центр" в зоне СВО
12:37Шойгу высказался о реакции Киева на условия Путина по урегулированию конфликта
Лента новостейМолния