Обречены на уничтожение: доктор военных наук объяснил, почему ВСУ потеряли четверть немецких бронемашин
Наступление украинских войск в Курской области и отчаянные попытки ВСУ удержать Донбасс обернулись для Киева большими потерями не только личного состава, но и военной техники. СМИ обращают внимание на то, как стремительно выгорают немецкие танки на фронте
Так, портал Oryx в докладе от 24 сентября пишет, что всего ВСУ потеряли 935 танков и 6613 боевых машин. Отмечается, что указанные цифры - лишь приблизительные данные, поскольку в список включены только те уничтоженные транспортные средства и оборудование, в отношении которых имеются фото- или видеодоказательства. Количество потерянной техники значительно превышает указанное, просит иметь ввиду портал.
Немецкая газета Frankfurter Rundschau добавляет, что на сегодня почти четверть бронемашин, переданных Германией Украине, уже уничтожены, сильно повреждены или захвачены российскими бойцами. Журналисты также подчеркивают, что речь идет лишь только о документально подтвержденных потерях, что "вызывает тревогу".
Одновременно в сети появляются видео, снятые на передовой. На кадрах - тонны сгоревшего железа. Это - некогда действовавшие Leopard, БМП Marder, а также самоходные артиллерийские установки PzH 2000, экипажи которых обычно выполняют задачи далеко за линией фронта.
"За последние несколько месяцев русским удалось уничтожить или повредить более 60 западных боевых танков и более 140 боевых машин пехоты. Это огромное количество, прежде всего, если подсчитать сколько техники в действительности было поставлено. Уместно привести в пример американский M1 Abrams. Украина получила 31 такую машину и примерно 20 из них уже были приведены в небоеспособное состояние. По сути, это целая танковая рота", - пожаловался в эфире телеканала N-TV австрийский полковник Маркус Райснер.
Все вышеперечисленное не является доказательством того, что немецкая военная техника уступает российской, заявил член корреспондент Российской Академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук, заместитель президента российской академии ракетных и артиллеристских наук по информационной политике Константин Сивков. В комментарии изданию Украина.ру он объяснил чем обоснованы высокие танковые потери Киева.
"Современные немецкие танки ничем не уступают нашим бронемашинам по ряду показателей. Преуменьшать их возможности нельзя, это серьезная техника, которая отвечает всем современным требованиям. Однако в силу того, в каких условиях они применяются, танки обречены на уничтожение. Техника, которая не обеспечена противовоздушной обороной, в условиях господства противника в воздухе, гарантировано уничтожается. Поэтому судьба немецких танков закономерна, как и любого танка, который оказавшись в таком положении, тоже будет гореть", - сказал он.
В качестве примера эксперт привел и советские танки, которые при аналогичной оперативной ситуации в виде господства противника в воздухе, также уничтожались бы.
Австрийский полковник Райснер подсчитал, что сегодня украинской армии необходимо как минимум 300 танков, чтобы удерживать оборону. Еще около трех тысяч бронемашин потребовалось бы для наступления. О планах снабдить ВСУ таким количеством военной техники он умолчал.
Подробнее по теме - в статье "С любой стороны": Чемезов рассказал о работе российских ПТРК по немецким танкам Leopard" на сайте Украина.ру.