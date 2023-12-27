Доброволец из Южной Кореи рассказал, кто его убедил его воевать за Россию и что его ждёт на родине

В интернациональной бригаде "Пятнашка" сражаются за Россию люди из разных стран, порой даже таких экзотических как Япония и Южная Корея – вопреки тому, что власти и масс-медиа этих государств настроены антироссийски. Тем не менее, даже там находятся ребята, которые хотят понять на чьей стороне правда и отстаивают свои убеждения с оружием в руках