"С любой стороны": Чемезов рассказал о работе российских ПТРК по немецким танкам Leopard
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкРабота разведчиков Новороссийского десантно-штурмового горного соединения на Запорожском направлении
Российские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) "Хризантема" и "Корнет" в состоянии поражать немецкие танки Leopard с любого ракурса, заявил генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. Об этом 27 декабря сообщает РИА Новости
Чемезов в интервью агентству назвал мифом утверждение о лучшей защищённости западных танков.
"Это ещё один миф. Горят они очень хорошо. Наши ПТРК "Корнет" или "Хризантема" пробивают тот же Leopard с любой стороны", - сказал Чемезов.
По словам руководителя госкорпорации, для повышения шансов на выживание на поле боя на западные танки в составе ВСУ начали ставить дополнительную динамическую защиту советского производства.
Министр обороны России Сергей Шойгу на расширенной коллегии ведомства сообщил, что украинские войска в ходе своего контрнаступления потеряли 37 немецких танков Leopard.
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