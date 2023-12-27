"С любой стороны": Чемезов рассказал о работе российских ПТРК по немецким танкам Leopard - 27.12.2023 Украина.ру
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"С любой стороны": Чемезов рассказал о работе российских ПТРК по немецким танкам Leopard
"С любой стороны": Чемезов рассказал о работе российских ПТРК по немецким танкам Leopard - 27.12.2023 Украина.ру
"С любой стороны": Чемезов рассказал о работе российских ПТРК по немецким танкам Leopard
Российские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) "Хризантема" и "Корнет" в состоянии поражать немецкие танки Leopard с любого ракурса, заявил генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. Об этом 27 декабря сообщает РИА Новости
2023-12-27T03:13
2023-12-27T03:13
новости
москва
ростех
военная техника
оружие
сво
leopard-2 (танк)
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Чемезов в интервью агентству назвал мифом утверждение о лучшей защищённости западных танков."Это ещё один миф. Горят они очень хорошо. Наши ПТРК "Корнет" или "Хризантема" пробивают тот же Leopard с любой стороны", - сказал Чемезов.По словам руководителя госкорпорации, для повышения шансов на выживание на поле боя на западные танки в составе ВСУ начали ставить дополнительную динамическую защиту советского производства.Министр обороны России Сергей Шойгу на расширенной коллегии ведомства сообщил, что украинские войска в ходе своего контрнаступления потеряли 37 немецких танков Leopard.
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новости, москва, ростех, военная техника, оружие, сво, leopard-2 (танк)
Новости, Москва, Ростех, военная техника, оружие, СВО, Leopard-2 (танк)

"С любой стороны": Чемезов рассказал о работе российских ПТРК по немецким танкам Leopard

03:13 27.12.2023
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкРабота разведчиков Новороссийского десантно-штурмового горного соединения на Запорожском направлении
Работа разведчиков Новороссийского десантно-штурмового горного соединения на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
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Российские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) "Хризантема" и "Корнет" в состоянии поражать немецкие танки Leopard с любого ракурса, заявил генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. Об этом 27 декабря сообщает РИА Новости
Чемезов в интервью агентству назвал мифом утверждение о лучшей защищённости западных танков.
"Это ещё один миф. Горят они очень хорошо. Наши ПТРК "Корнет" или "Хризантема" пробивают тот же Leopard с любой стороны", - сказал Чемезов.
По словам руководителя госкорпорации, для повышения шансов на выживание на поле боя на западные танки в составе ВСУ начали ставить дополнительную динамическую защиту советского производства.
Министр обороны России Сергей Шойгу на расширенной коллегии ведомства сообщил, что украинские войска в ходе своего контрнаступления потеряли 37 немецких танков Leopard.
Спецрепортаж - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
Вчера, 16:12
Доброволец из Южной Кореи рассказал, кто его убедил его воевать за Россию и что его ждёт на родинеВ интернациональной бригаде "Пятнашка" сражаются за Россию люди из разных стран, порой даже таких экзотических как Япония и Южная Корея – вопреки тому, что власти и масс-медиа этих государств настроены антироссийски. Тем не менее, даже там находятся ребята, которые хотят понять на чьей стороне правда и отстаивают свои убеждения с оружием в руках
 
НовостиМоскваРостехвоенная техникаоружиеСВОLeopard-2 (танк)
 
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Заголовок открываемого материала
03:28Воздушную тревогу объявили по всему юго-востоку Украины
03:13"С любой стороны": Чемезов рассказал о работе российских ПТРК по немецким танкам Leopard
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