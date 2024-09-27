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Конец резко приблизился: Ищенко о катастрофе Украины и новой войне против России
Конец резко приблизился: Ищенко о катастрофе Украины и новой войне против России - 27.09.2024 Украина.ру
Конец резко приблизился: Ищенко о катастрофе Украины и новой войне против России
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" объяснил смысл недавних заявлений президента Ирана по конфликту на Украине и позицию стран Европы в отношении СВО, рассказал, к чему готовится Россия, увеличивая численность вооружённых сил, а также оценил перспективы политических заключённых на Украине
2024-09-27T10:37
2024-09-27T10:37
2024-09-27T10:37
украина
россия
иран
ростислав ищенко
дмитрий скворцов
дмитрий марунич
конфликт
сво
война
ракеты
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00:19 – О неоднозначных заявлениях президента Ирана по российско-украинскому конфликту; 13:19 – о том, как и почему Европа отворачивается от исчезающей Украины; 30:03 – к чему готовится Россия: об увеличении численности вооружённых сил и активизации кампании по привлечению контрактников на СВО; 42:09 – хотят ли европейцы воевать с Россией и будут ли они это делать? 46:39 – Дмитрий Скворцов, Дмитрий Марунич и другие узники преступного киевского режима: о перспективах политзаключённых на Украине; ❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина. ру, делают это незаконно
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Конец резко приблизился: Ищенко о катастрофе Украины и новой войне против России
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" объяснил смысл недавних заявлений президента Ирана по конфликту на Украине и позицию стран Европы в отношении СВО, рассказал, к чему готовится Россия, увеличивая численность вооружённых сил, а также оценил перспективы политических заключённых на Украине
00:19 – О неоднозначных заявлениях президента Ирана по российско-украинскому конфликту;
13:19 – о том, как и почему Европа отворачивается от исчезающей Украины;
30:03 – к чему готовится Россия: об увеличении численности вооружённых сил и активизации кампании по привлечению контрактников на СВО;
42:09 – хотят ли европейцы воевать с Россией и будут ли они это делать?
46:39 – Дмитрий Скворцов, Дмитрий Марунич и другие узники преступного киевского режима: о перспективах политзаключённых на Украине;
❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина. ру, делают это незаконно