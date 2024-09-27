Конец резко приблизился: Ищенко о катастрофе Украины и новой войне против России - 27.09.2024 Украина.ру
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Конец резко приблизился: Ищенко о катастрофе Украины и новой войне против России
Конец резко приблизился: Ищенко о катастрофе Украины и новой войне против России - 27.09.2024 Украина.ру
Конец резко приблизился: Ищенко о катастрофе Украины и новой войне против России
Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" объяснил смысл недавних заявлений президента Ирана по конфликту на Украине и позицию стран Европы в отношении СВО, рассказал, к чему готовится Россия, увеличивая численность вооружённых сил, а также оценил перспективы политических заключённых на Украине
2024-09-27T10:37
2024-09-27T10:37
украина
россия
иран
ростислав ищенко
дмитрий скворцов
дмитрий марунич
конфликт
сво
война
ракеты
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00:19 – О неоднозначных заявлениях президента Ирана по российско-украинскому конфликту; 13:19 – о том, как и почему Европа отворачивается от исчезающей Украины; 30:03 – к чему готовится Россия: об увеличении численности вооружённых сил и активизации кампании по привлечению контрактников на СВО; 42:09 – хотят ли европейцы воевать с Россией и будут ли они это делать? 46:39 – Дмитрий Скворцов, Дмитрий Марунич и другие узники преступного киевского режима: о перспективах политзаключённых на Украине; ❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина. ру, делают это незаконно
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украина, россия, иран, ростислав ищенко, дмитрий скворцов, дмитрий марунич, конфликт, сво, война, ракеты, переговоры, вооружения, израиль, хамас, сектор газа, сирия, турция, молдавия, абхазия, севастополь, крым, олаф шольц, германия, оон, совбез оон, белоруссия, кавказ, румыния, одесса, харьков, видео
Украина, Россия, Иран, Ростислав Ищенко, Дмитрий Скворцов, Дмитрий Марунич, конфликт, СВО, война, ракеты, переговоры, вооружения, Израиль, ХАМАС, сектор Газа, Сирия, Турция, Молдавия, Абхазия, Севастополь, Крым, Олаф Шольц, Германия, ООН, Совбез ООН, Белоруссия, Кавказ, Румыния, Одесса, Харьков

Конец резко приблизился: Ищенко о катастрофе Украины и новой войне против России

10:37 27.09.2024
 
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Политолог Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" объяснил смысл недавних заявлений президента Ирана по конфликту на Украине и позицию стран Европы в отношении СВО, рассказал, к чему готовится Россия, увеличивая численность вооружённых сил, а также оценил перспективы политических заключённых на Украине
00:19 – О неоднозначных заявлениях президента Ирана по российско-украинскому конфликту;
13:19 – о том, как и почему Европа отворачивается от исчезающей Украины;
30:03 – к чему готовится Россия: об увеличении численности вооружённых сил и активизации кампании по привлечению контрактников на СВО;
42:09 – хотят ли европейцы воевать с Россией и будут ли они это делать?
46:39 – Дмитрий Скворцов, Дмитрий Марунич и другие узники преступного киевского режима: о перспективах политзаключённых на Украине;
❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина. ру, делают это незаконно
 
УкраинаРоссияИранРостислав ИщенкоДмитрий СкворцовДмитрий МаруничконфликтСВОвойнаракетыпереговорывооруженияИзраильХАМАСсектор ГазаСирияТурцияМолдавияАбхазияСевастопольКрымОлаф ШольцГерманияООНСовбез ООНБелоруссияКавказРумынияОдессаХарьков
 
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Заголовок открываемого материала
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10:37Конец резко приблизился: Ищенко о катастрофе Украины и новой войне против России
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