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Лоббирует интересы Варшавы и жалуется на украинцев в Польше. Чем занят эксглава МИД Украины Андрей Дещица

Лоббирует интересы Варшавы и жалуется на украинцев в Польше. Чем занят эксглава МИД Украины Андрей Дещица - 27.09.2024 Украина.ру

Лоббирует интересы Варшавы и жалуется на украинцев в Польше. Чем занят эксглава МИД Украины Андрей Дещица

Украинская дипломатия со времен Оранжевой революции старательно и систематически демонстрировала наиболее низкие стандарты из всех возможных, опускаясь до грубых оскорблений и показательных театральных истерик.

2024-09-27T05:47

2024-09-27T05:47

2024-09-27T05:47

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вооруженные силы украины

ес

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Огрызко, Климкин, Кулеба, Сибига – все эти главы МИД Украины понимали, что им в должности необходимо лишь проявлять грубость и русофобию, а также по заданию Запада пытаться вернуть в подчинение страны Глобального юга. В этот же ряд можно поставить исполняющего обязанности министра иностранных дел Андрею Дещицу, которого поставили на этот пост на несколько месяцев после переворота на Майдане.В июне 2014 года радикальные националисты устроили дебош возле российского посольства в Киеве. Андрей Дещица, прибыв к зданию посольства в сопровождении главы МВД Украины Арсена Авакова, обратившись к толпе, заявил о своей принципиальной солидарности с националистами и процитировал нецензурную кричалку националистов о российском президенте.После этого российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о невозможности каких-либо дальнейших контактов и встреч с "персонажем по фамилии Дещица". В свою очередь посол США Джеффри Пайетт выразил одобрение действий украинского министра, назвав его "умелым дипломатом". Очевидно, Дещица и Пайетт несколько по-своему трактовали понятия "дипломатия" и "дипломатичность".Однако вскоре пришедший к власти Порошенко отправил Дещицу послом в Польшу, где он и занимал эту должность до февраля 2022 года. В Польше Дещица за этот период крепко обосновался, на Украине появляется редко.Судя по его недавним декларациям о доходах, в Польше Дещица в военное время купил два внедорожника MERCEDES-BENZ за 2,5 млн и 3 млн грн. Жена Дещицы Ирина во время войны также купила себе новый автомобиль - MINI Cooper SD ALL4 COUNTRYMAN за 1,2 млн.Поскольку свою дальнейшую судьбу Дещица явно связал с Польшей, в отличие от действующих украинских дипломатов, он старается не перечить официальной позиции Варшавы. На днях, например, он заявил, что Украина должна снять запрет на эксгумацию тел жертв Волынской резни и разрешить их захоронение. Это, считает он, может в значительной степени снять напряжение в украино-польских отношениях. "Мы должны продемонстрировать, что разделяем боль, которую испытывают поляки, стремясь найти тела родных и по-христиански их похоронить", — заявил Дещица.Для Украины вопрос с эксгумацией жертв Волынской резни, учиненной украинскими нацистами, - не только камень в огород бандеровцам, но и может привести к требованиям компенсаций от родственников жертв, раз уж Украина считает себя преемницей ОУН и продвигает культ УПА*.В Польше Дещица также отмечает раздражение поляков в связи с наплывом его соотечественников. "Многих поляков это начинает раздражать: "Мы ж всё равно тратим на них деньги, на детей там, или бесплатное медицинское обслуживание". Эти украинцы приходят в больницы и создают очереди. Или, например, украинские машины, что их больше, нельзя припарковаться, потому что увеличилось количество транспорта с украинскими номерами", - рассказывал он в прошлом году в интервью.По его словам, более всего недовольна украинцами польская молодежь, где много евроскептиков, а они выступают против помощи Украине и против помощи украинцам, которые находятся в Польше. Мало того, Дещица утверждает, что многие молодые поляки считают, что Украина должна возместить ту помощь, которую ей предоставляла Варшава. Недовольны поляки и экспортом украинских товаров, говорил бывший украинский посол. В то же время, по его словам, польские компании с радостью взялись бы за заказы на послевоенное восстановление Украины.В декабре 2022 года Дещица мечтал о том, чтобы поляки ввели войска на Украину. Он рассказывал тогда в интервью "Новому времени", что Польша могла бы усилить ВСУ в случае новой российской атаки со стороны Белоруссии. По словам Дещицы, Польша уже тогда готовилась к возможным боевым действиям. Ранее он говорил то же самое в сентябре, в июле, в мае 2022 года. Очевидно, Дещице просто очень хотелось бы вмешательства поляков на стороне ВСУ, выдавая желаемое за действительное. В этом году он уже с сожалением отмечал, что поляки получили для себя вооружение от США и поняли, что война идет далеко, поэтому успокоились.В начале СВО Дещица требовал от Евросоюза предоставить Польше миллиарды евро для помощи украинским беженцам. "В стране с населением 38 млн человек это означает, что украинцы сейчас составляют где-то около 10% населения", — рассказывал Дещица. В то же время он признавал, что в обозримом будущем Украине не светит вступление в ЕС.Практически все действия Дещицы последних лет говорят о том, что он уже навсегда связал судьбу с Польшей, лоббирует интересы поляков на международной арене и потихоньку приобретает там недвижимость. В украинскую политику он уже вряд ли вернется, евроинтегрировавшись в индивидуальном порядке.Подробнее о том, что представляет из себя другой эксглава МИД Украины - в статье Дмитрия Ковалевича ""Полностью соответствует фамилии". Чем занят экс-глава МИД Украины, клинический русофоб Владимир Огрызко"* Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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