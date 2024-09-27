https://ukraina.ru/20240927/1057686634.html

Металлургия Донбасса: проблемное наследство, неясное будущее и поддержка государства

Металлургия Донбасса: проблемное наследство, неясное будущее и поддержка государства - 27.09.2024 Украина.ру

Металлургия Донбасса: проблемное наследство, неясное будущее и поддержка государства

Отслеживание состояние металлургии ЛНР и ДНР — дело непростое в силу секретономики, уже ставшей привычным явлением. Органы статистики в республиках ещё формируются, данных за годы непризнанности в открытом доступе немного, а деятельность многих предприятий проходит максимально непублично.

2024-09-27T06:20

2024-09-27T06:20

2024-09-27T06:20

донецкая народная республика

россия

лнр

евгений юрченко

сергей курченко

владимир путин

донецкий металлургический завод

генпрокуратура

siemens

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Поэтому отталкиваться приходится от информации, которой делятся чиновники. Последние же не любят абсолютные показатели, предпочитая им относительные.Металлургия = ЮГМКЕсли оставшиеся в 2014 году на подконтрольной Киеву территории метзаводы смогли адаптироваться к потере Донбасса, о чем было рассказано в предыдущей публикации, то заводы в ЛНР и ДНР пережить потерю украинской руды, портов и экспортных рынков не смогли.С 2017 года они начали получать руду из России, однако ритмичной работы и, не говоря уже о полной загрузке, не было вплоть до осени 2021 года. Предприятия в ЛНР и ДНР передали в подконтрольное беглому украинскому экс-олигарху Сергею Курченко ЗАО "Внешторгсервис". Этот четырёхлетний период оказался самым мрачным для металлургии Донбасса: Россия не знала, что делать с самими ЛНР и ДНР, не говоря уже об их металлургических заводах, а из Курченко хозяина не вышло. Итог — фантастическая задолженность по заработным платам, массовые увольнения рабочих и обветшание метзаводов.В июне 2021 года предприятия передали Евгению Юрченко, который возглавил Южный горно-металлургический комплекс (ЮГМК). На заводах начали гасить долги, проводить ремонты и перезапускать производство. Однако комбинаты ЛДНР по-прежнему работали на российском сырье и экспортировали готовую продукцию через Россию. Далее началась СВО и мобилизация 20% сотрудников, а все планы ЮГМК по развитию производства пришлось пересматривать.В преддверии Дня металлурга (отмечали 21 июля 2024 года) Владимир Путин по видеосвязи принял участие в запуске металлургических производственных объектов в ДНР, Нижегородской и Челябинской областях. В ДНР президент по видеосвязи запустил после капитального ремонта доменную печь № 5 стоимостью 2 млрд рублей. Запуск доменной печи № 5 позволяет приступить к капитальному ремонту доменной печи № 3, чтобы в следующем году ввести её в эксплуатацию и увеличить выпуск стали в 2,5 раза.Кроме того, стало известно, что ЮГМК готовит 10-летнюю производственную стратегию, предусматривающую инвестиции на сумму не менее 150 млрд рублей. В 2024 году ЮГМК уже реализовала инвестпрограмму общей стоимостью 3,5 млрд рублей. На предприятиях ЮГМК трудятся 18 тыс. человек.Следом, по всей видимости, последует вхождение ЮГМК в СЭЗ (свободную экономическую зону), однако препятствием для этого может стать подвешенный вопрос с собственностью: ЮГМК является управляющей компанией, а вплоть до начала СВО собственниками активов были украинские олигархи, попавшие впоследствии под санкции и национализацию имущества. В ноябре 2022 года глава ЮГМК Евгений Юрченко утверждал, что вложил в предприятия 40 млрд рублей — как своих, так и средств своих партнёров — и рассчитывал на переход предприятию в свою собственность.Тем не менее, в 2023 году ЮГМК нарастила производство на 30%, до 2,5 млн тонн, что на 1 млн тонн меньше плана, которым в 2022 году делился Евгений Юрченко. План на текущий год — 30% роста. Однако металлургический потенциал ЛНР используется менее чем на половину производственной мощности. Не доверять заявлениям чиновников в данном случае смысла нет: данные о низкой загрузке подтверждаются информацией о добыче флюсов. Весь металл ЮГМК продаёт в России, в 2022 году её продукцию начал закупать Уралвагонзавод.Заводы вне ЮГМКОсобый интерес представляет работа предприятий, не входящих в состав ЮГМК.Донецкий метзавод весной 2017 года перешёл под внешнее управлением властей ДНР и с того момента на заводе не прекращаются проблемы. В 2017-2019 годах предприятие работало неритмично, а в мае 2019 года доменное производство остановили. В 2021 году завод перешел под контроль миллиардера Игоря Андреева (украинский миллиардер, экс-депутат Донецкого облсовета, владелец ТМ "Геркулес"). В мае 2021-го сообщалось, что восстановлено производство чугуна, к середине 2022 года там уже трудились порядка 6,5 тыс. человек. Но в 2023 году администрация Андреева перестала выплачивать сотрудникам ДМЗ зарплату и начала готовить предприятие к банкротству.Информация о предстоящем банкротстве Донецкого металлургического завода дошла до вице-премьера ДНР Владислава Васильева, который курирует деятельность Минпромторга. К делу подключили правоохранителей. 27 апреля Генпрокуратура России сообщила, что работникам ДМЗ выплатили долги по зарплате на сумму в 63 млн рублей — задолженность по март 2024 года перед 3,2 тыс. сотрудников.А 10 сентября 2024 года стало известно, что предприятие (либо его часть) передано в аренду. В августе ДМЗ произвёл 22,6 тыс. тонн продукции из лома. В настоящее время на ДМЗ производит продукцию только Электросталеплавильный цех (ЭСПЦ), в котором работает итальянская электропечь Danieli мощностью 1 млн тонн, стали в год. В ЭСПЦ можно производить 83 тыс. тонн стали в месяц. Таким образом, сейчас печь загружена лишь на 27%. Также в бывшем мартеновском цехе простаивает новая электропечь Siemens мощностью 1,5 тонн стали в год. Арендатор также закрыл доменный цех, в котором две печи могут выдавать 1,5 млн тонн чугуна в год.По словам заместителя директора ДМЗ Максима Москалёва арендатор предприятия ООО "Технологические инвестиции" (компания связана с Константином Малофеевым) запланировал запуск двух прокатных станов в сентябре-октябре 2024 года. В сентябре планировали запустить стан 400, в октябре — стан 250. Также для стана 250 смонтируют новую систему термообработки, которая позволит выдавать продукцию более высокого качества. Металлолом закупается не только в Крыму и Новороссии, но и в ЦФО.А вот сведений о работе Донецкого электрометаллургического завода (ДЭМЗ) — мини-завода неполного цикла, созданного в 1999 году на базе электросталеплавильного, обжимного и копрового цехов Донецкого металлургического завода — нет. Заводом владела российская группа "Мечел", а в 2017 году он был национализирован властями ДНР. Завод мог производить свыше 1 млн тонн стали в год, а металл плавила 120-тонная печь "Данарк". Однако на полную мощность завод работал разве что до 2008 года, а с началом первой волны мирового финансово-экономического кризиса — в 2009 году — производство сократилось до 500 тыс. тонн.Харцызский трубный завод, чья продукци использовалась при строительстве газопроводов Ямал — Европа и Уренгой — Помары — Ужгород, после 2010 года работал на компанию "Транснфеть". Но после 2014 года завод останавливал производство. В 2021 году его передали в оперативное управление ГУП ДНР "Уголь Донбасса". Перезапустили предприятие в конце 2022 года, под производство труб для водовода "Дон-Донбасс". Предприятие изготовило 30 км труб, после чего информации о получении им новых заказов не было. По всей видимости, заказов не было, предприятие стало копить долги перед сотрудниками — 6 сентября стало известно, что Народный Фронт передал сотрудникам завода 1000 гуманитарных наборов так как "по техническим причинам возникла задолженность по зарплате в несколько месяцев". А 11 сентября завод посетил глава Минпромторга ДНР Евгений Пономаренко и СМИ сообщили, что "новый инвестор планирует перенастраивать работу завода".Работает и стальканатный завод "Силур" — его запустили в 2021 году, когда указом президента Путина были отменены ограничения для продукции из ЛНР и ДНР, чьи предприятия ранее считались украинскими и страдали от санкций и квот. Тогда предприятие начало получать первые заказы. В последующие годы завод становился регулярным участником различных промышленных выставок в России, а также отгружал продукцию на экспорт в Турцию, Сирию и Ирак. А 14 февраля 2024 года завод стал участником СЭЗ: в него вложат 710 млн рублей, создав там 460 рабочих мест. 2 сентября 2024 года предприятию исполнилось 75 лет, а его сотрудникам выплатили премии.Наиболее сложная ситуация с меткомбинатами Мариуполя.Сроки восстановления ММК им. Ильича неизвестны. На предприятии работают второстепенные цеха, металл не плавят. 13 декабря 2023 года запустили копровый цех, где готовят к плавке лом чёрных металлов, цех переработки шлаков, а также отделение по производству товаров народного потребления. На предприятии трудятся 3,7 тыс. человек. Полноценный запуск намечен на 2025 год и будет зависеть от темпов строительства Приазовской железной дороги, без которой невозможно снабжение комбината рудой, коксом и флюсами, а также восстановления электроснабжения комбината.Кроме того, за территорией ММК им. Ильича выделен земельный участок площадью 600 тыс. м2 компании "Мариупольский металлургический завод" под строительство электрометаллургического производства стоимостью 30 млрд рублей. ООО "ММЗ" входит в группу компаний ООО "Завод нефтегазового и энергетического оборудования "ГазЭнергоКомплект"", зарегистрированной в Брянске. В 2022 году компания запустила завод по производству газового оборудования, а в мае 2023 года начала инвестпроект по строительству завода стоимостью 2,1 млрд рублей под Брянском. А ММЗ будет производить арматурную сталь диаметром 8-36 мм размерного и марочного сортамента, а также литую заготовку 150*150 мм длиной 6,0-12,0 м в пачках и тем самым обеспечит Республику готовыми металлоизделиями. Общее число его работников составит более 1 тыс. человек."Азовсталь" восстанавливаться не будет, на неё месте будет создан технопарк, однако сроки создания неизвестны.25 июля 2023 года Председатель Правительства ДНР Евгений Солнцев сообщал, что "АзовЭлектроСталь" в Мариуполе восстановят и запустит в полную силу. Предприятие располагает двумя независимыми технологическими линиями — по производству вагонокомплектов и по выпуску непрерывнолитой заготовки. И его продукция будет востребована в первую очередь недавно введенным в действие "Стахановским вагоностроительным заводом". К тому времени территорию завода разминировали и расчистили от завалов, а также провели технико-экономический аудит. На заводе работали две девятитонные печи. В октябре 2023 года ГК "Корпорация развития Донбасса" сообщила, что "АзовЭлектроСталь" планирует выйти на полную мощность к маю 2024 года, но подтверждения реализации планов не было. 12 декабря СК РФ возбудил уголовное дело по факту мародерства на заводе "Азовэлектросталь" на сумму в 518 млн рублей. По делу задержали двух подозреваемых: советника министра промышленности и торговли ДНР Сергея Голощапова (экс-мэр Макеевки) и директора ГУП "ДПК" Алексея Петрусенко.Что дальше?Таким образом, полноценная интеграция металлургии ЛНР и ДНР в российскую экономику не произошла.На уровне бюрократии — федеральной и республиканской — проблем особых нет: федеральные власти считают важным сохранение Донбасса как центра металлургии и включили предприятия Донбасса в стратегию развития металлургии, а республиканские власти и подавно хотели бы, чтобы всё работало.Однако экономика берёт верх под желаниями чиновников.Россия сама является чистым экспортёром металла, обеспечивая свои потребности силами меткомбинатов в пределах международно признанных границ. Крупный российский бизнес — будь НЛМК, "Северсталь" им ММК — брать на баланс не включённые в ЮГМК предприятия не желают несмотря на попадание в санкционные списки. А ЮГМК и так тянет нагрузку — социальную и финансовую — на грани предельной. Поэтому предприятия на освобождённых после 2022 года территориях приходится передавать в госсобственность. А здесь всё упирается в массу других, куда более приземлённых проблем.А теперь о самих проблемах.Основная беда — логистика: до тех пор, пока не будет восстановлено полноценное железнодорожное сообщение ММК им. Ильича будет простаивать.Вторая проблема — необходимость восстановления комбинатов и заводов, решения вопросов с энергоснабжением как отдельных заводом (ММК им. Ильича, Авдеевских коксохим), так и Новороссии в целом.Третья проблема — спрос на металл. ЮГМК государство протянуло руку помощи через "Уралвагонзавод", который обслуживает гособоронзаказ. Что будет после выполнения контакта — не ясно. Внутренний рынок Новороссии крайне узок, под его нужды хватит мощностей ЕМЗ, а расширить этот рынок можно лишь за счёт экспорта. А он упирается в санкции ЕС, обилие китайского металла на мировом рынке, логистику (железнодорожное сообщение с Мариупольским портом было восстановлено лишь летом 2024 года). Поэтому поиск рынков сбыта для металла из Новороссии — задача крайне непростая.И, понятное дело, кадровый вопрос никто не снимал с повестки — людей не хватает во всех отраслях экономики без исключения.Таким образом, будущее металлургии Новороссии зависит от того, удастся ли чиновникам и бизнесменам найти применение металлу внутри страны (стройки, машиностроение, ВПК) либо открыть новые экспортные рынки для него.А пока же металлургия Новороссии является ценным, но крайне проблемным наследством. В права наследования Россия вступила, но что делать с самим наследством пока не ясно.Подробнее о том, как на Украине была почти уничтожена черная металлургия - в статье Ивана Лизана "От рассвета до заката: как Украина потеряла свою чёрную металлургию"

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

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донецкая народная республика, россия, лнр, евгений юрченко, сергей курченко, владимир путин, донецкий металлургический завод, генпрокуратура, siemens