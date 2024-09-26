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ФСБ задержала завербованных Киевом россиян, причастных к поджогам на ж/д объектах
ФСБ задержала завербованных Киевом россиян, причастных к поджогам на ж/д объектах - 26.09.2024 Украина.ру
ФСБ задержала завербованных Киевом россиян, причастных к поджогам на ж/д объектах
Федеральная служба безопасности России сообщила о задержании в Иркутской, Нижегородской и Самарской областях шестерых человек, причастных к поджогам на объектах железнодорожного транспорта и связи
2024-09-26T12:26
2024-09-26T12:26
2024-09-26T12:36
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Причем трое из них — несовершеннолетние (2007 и 2009 годов рождения).Их допросили и установили, что в преступную деятельность они были вовлечены украинскими спецслужбами за выплату в размере от 10 до 15 тысяч рублей.Следователи возбудили в отношении них уголовные дела за теракт, в действиях задержанных также усматривают признаки госизмены.Им грозит наказание от 12 до 20 лет, возможно и пожизненное лишение свободы.В ФСБ предупредили, что основной целевой аудиторией украинских вербовщиков являются пожилые люди, молодежь (в особенности радикальных взглядов), а также несовершеннолетние и лица с нарушениями психики, не обладающие базовыми юридическими познаниями и не отдающие себе отчет в тяжести совершаемых деяний."Призываем российских граждан к бдительности и нетерпимости к таким провокациям злоумышленников в сети интернет во избежание необдуманных противозаконных действий, за совершение которых может наступить уголовная ответственность", - добавили в службе.Подробнее о вербовке - в материале Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФ на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, фсб, киев, россия, украина, теракт, уголовное дело
Новости, ФСБ, Киев, Россия, Украина, теракт, уголовное дело
ФСБ задержала завербованных Киевом россиян, причастных к поджогам на ж/д объектах
12:26 26.09.2024 (обновлено: 12:36 26.09.2024)
Федеральная служба безопасности России сообщила о задержании в Иркутской, Нижегородской и Самарской областях шестерых человек, причастных к поджогам на объектах железнодорожного транспорта и связи
Причем трое из них — несовершеннолетние (2007 и 2009 годов рождения).
Их допросили и установили, что в преступную деятельность они были вовлечены украинскими спецслужбами за выплату в размере от 10 до 15 тысяч рублей.
Следователи возбудили в отношении них уголовные дела за теракт, в действиях задержанных также усматривают признаки госизмены.
Им грозит наказание от 12 до 20 лет, возможно и пожизненное лишение свободы.
В ФСБ предупредили, что основной целевой аудиторией украинских вербовщиков являются пожилые люди, молодежь (в особенности радикальных взглядов), а также несовершеннолетние и лица с нарушениями психики, не обладающие базовыми юридическими познаниями и не отдающие себе отчет в тяжести совершаемых деяний.
"Призываем российских граждан к бдительности и нетерпимости к таким провокациям злоумышленников в сети интернет во избежание необдуманных противозаконных действий, за совершение которых может наступить уголовная ответственность", - добавили в службе.