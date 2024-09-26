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Командование ВСУ сжигает погибших бойцов в полевом крематории, скрывая пропажу органов

Командование ВСУ сжигает погибших бойцов в полевом крематории, скрывая пропажу органов - 26.09.2024 Украина.ру

Командование ВСУ сжигает погибших бойцов в полевом крематории, скрывая пропажу органов

Погибших солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) сжигают в полевом крематории. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости

2024-09-26T09:16

2024-09-26T09:16

2024-09-26T09:25

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"Опасаясь, что родные погибшего начнут свое расследование из-за пропажи части органов, такие трупы (с удаленными органами - ред.) уходят в полевой крематорий, которые привезли в Николаев шотландцы. Мешки запечатаны и вскрывать их запрещено. Сами военнослужащие числятся без вести пропавшими", - сказал подпольщик.Летом 2023 года занимавший тогда пост секретаря Совета безопасности России Николай Патрушев сообщил, что киевский режим использует своих раненых солдат как биоматериал, тайно изымая у них органы. Подробнее о краже органов - в материале Владимира Скачко Промышленная переработка солдат на органы. На Украине орудуют банды черных трансплантологов на сайте Украина.ру.

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новости, николаев, россия, украина, вооруженные силы украины, торговля органами