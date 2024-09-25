https://ukraina.ru/20240925/1057673448.html

Колония строгого режима. Россиянин получил срок за призывы убивать соотечественников

Колония строгого режима. Россиянин получил срок за призывы убивать соотечественников - 25.09.2024 Украина.ру

Колония строгого режима. Россиянин получил срок за призывы убивать соотечественников

Тихоокеанский флотский военный суд вынес приговор в отношении магаданца Сергея Пушкова. Мужчина в соцсетях призывал к убийству русских, которые не поддерживают киевский режим

2024-09-25T13:27

2024-09-25T13:27

2024-09-25T13:27

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Также в своих высказываниях в сети осужденный оправдывал теракт в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор и писатель Владлен Татарский (Максим Фомин)."В Магадане Тихоокеанским флотским военным судом вынесен приговор местному жителю Пушкову Сергею Михайловичу за совершение двух преступлений по ч. 2 ст. 205.2 "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма". Назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет исправительной колонии общего режима", - отметили в суде.Также Пушкову запретили использовать информационно-телекоммуникационные ресурсы сроком на пять лет.Это не первая подобная история. Похожие случаи уже происходили в разных городах России, однако исход чаще всего у них был более "мягкий" сообразно совершенному злодеянию.Например, Тверской суд Москвы оштрафовал блогера и телеведущую Анастасию Ивлееву за дискредитацию Вооруженных сил России на 50 тысяч рублей.Суд Екатеринбурга приговорил жителя Челябинской области к реальному тюремному сроку. Причина - злоумышленник призывал Киев ударить по Кремлю. Мужчина был признан виновным по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности" и получил 2 года и 6 месяцев заключения.Свое наказание получила и батайская блогерша Нелли Штефан, она же Хомячкова. Местный суд оштрафовал ее на 30 тысяч рублей за то, что стримерша оскорбила бойцов СВО, назвав их "пушечным мясом", а также предложила России извиниться перед США."Почему эту свеклу еще за ботву не оттаскали?": суд Батайска наказал блогершу, поглумившуюся над бойцами СВОСуд Волгограда признал виновной блогершу Александру Агафонову, которая "пощекотала" монумент "Родина мать – зовет" на Мамаевом кургане. Решение - 10 месяцев принудительных работ с удержанием из заработка 10% в доход государства и двухлетний запрет на публикации в соцсетях.У блогерши, "щекотавшей" Родину-мать, теперь есть официальная работа. Так решил судКраснодарскую стримершу родом из Донецка Ольгу Касьяненко оштрафовали на 90 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ, демонстрацию экстремистской символики и проявление неуважения к обществу.Касьяненко проводила в своих соцсетях стримы в прямом эфире, где оскорбляла русских по национальному признаку и поддерживала Украину. В частности, блогерша заявляла, что русские несимпатичные, а вот украинцы - "самые красивые люди на планете".Тем временем российские военные продолжают денацификацию и демилитаризацию Украины. Что именно сейчас происходит на одном из направлений фронта, можно узнать в материале В ВСУ признали окружение Угледара и нашли "виновного".

https://ukraina.ru/20240426/1054751314.html

https://ukraina.ru/20240501/1054834288.html

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новости, россия, магадан, украина, владлен татарский, суд