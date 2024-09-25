https://ukraina.ru/20240925/1057672124.html

Острое и Григоровка: Минобороны подтвердило освобождение двух населенных пунктов

Острое и Григоровка: Минобороны подтвердило освобождение двух населенных пунктов - 25.09.2024 Украина.ру

Острое и Григоровка: Минобороны подтвердило освобождение двух населенных пунктов

Населенные пункты Острое и Григоровка Донецкой Народной Республики (ДНР) освобождены российскими военными. Эту информацию 25 сентября подтвердило Минобороны РФ

2024-09-25T12:35

2024-09-25T12:35

2024-09-25T12:35

новости

россия

донецкая народная республика

денис пушилин

минобороны

украина

освобождение

населенный пункт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/13/1057545247_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8308c6ccd142edf313d24b72d23398f9.jpg.webp

В этот же день глава региона Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live" заявил, что ВС РФ также выбили врага из донецкого Украинска.ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни российскими военными были освобождены несколько населенных пунктов: Стельмаховка в Луганской Народной Республике, Константиновка и Синьковка Харьковской области, а также Орловка, Камышевка, Николаевка, Новожеланное, Выемка, Скучное, Журавка, Калиново, Новогродовка, Красногоровка, Григоровка, Галицыновка, Водяное, Желанное Первое и Георгиевку в Донецкой Народной Республике.Также накануне стало известно, что российские военные вошли в Угледар. Интересно, что как только украинская пресса написала об этом, в Киеве тут же кинулись искать оправдания потере населенного пункта.Руководитель Центра противодействия дезинформации при совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Коваленко счел, что все дело в русских корректируемых авиационных бомбах.Ресурс DeepState, работающий на Главное управление разведки Украины, назвал в качестве причины скорой потери Угледара введение резервов из теробороны, а американское издание Forbes объявило: украинская бригада численностью две тысячи человек, "безусловно, устала" после 20 месяцев боев на угледарском выступе.Еще по теме: ВС РФ зашли в Угледар, Зеленский сжег республиканский мост. Итоги 24 сентября на Украине.

https://ukraina.ru/20240924/1057654420.html

россия

донецкая народная республика

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, донецкая народная республика, денис пушилин, минобороны, украина, освобождение, населенный пункт