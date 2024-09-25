Захарова ответила, что сделает, если случайно встретит Зеленского в Нью-Йорке - 25.09.2024 Украина.ру
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Захарова ответила, что сделает, если случайно встретит Зеленского в Нью-Йорке
Захарова ответила, что сделает, если случайно встретит Зеленского в Нью-Йорке - 25.09.2024 Украина.ру
Захарова ответила, что сделает, если случайно встретит Зеленского в Нью-Йорке
Журналисты поинтересовались у официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, что она будет делать, если случайно встретит Владимира Зеленского в коридоре штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Ответ 25 сентября опубликовало радио Sputnik
2024-09-25T10:33
2024-09-25T10:33
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Сейчас она находится в Нью-Йорке с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Накануне, в преддверии своего участия в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, глава внешнеполитического ведомства России заявил, что там предпочитают молчать о нападении на Курскую область с применением западного оружия.Ранее, комментируя предстоящее участие российских дипломатов в очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Захарова подтвердила, что у Лаврова там также запланированы встречи с представителями стран Запада.Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что из этого события не нужно делать сенсацию, так как "подобные контакты проводятся".В прошлом году Лавров сказал с трибуны ООН об агрессивной политике Запада, а также заявил, что Москва готова к переговорам, но никакие предложения по прекращению огня рассмотрены не будут, "потому что мы раз это рассмотрели, вы нас обманули".Другие новости: ВС РФ зашли в Угледар, Зеленский сжег республиканский мост. Итоги 24 сентября на Украине.
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Новости, Россия, Нью-Йорк, Запад, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Сергей Лавров, МИД РФ, ООН

Захарова ответила, что сделает, если случайно встретит Зеленского в Нью-Йорке

10:33 25.09.2024
 
© коллаж Украина.ру
© коллаж Украина.ру
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Журналисты поинтересовались у официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, что она будет делать, если случайно встретит Владимира Зеленского в коридоре штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Ответ 25 сентября опубликовало радио Sputnik
"А вдруг Бог милует", - сказала Захарова.
Сейчас она находится в Нью-Йорке с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Накануне, в преддверии своего участия в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, глава внешнеполитического ведомства России заявил, что там предпочитают молчать о нападении на Курскую область с применением западного оружия.
Последствия обстрела города Суджи в Курской области
23 сентября, 14:48
"Забрали всю еду": Москалькова рассказала о преступлениях ВСУ в Курской области ВСУ совершают военные преступления в оккупированных районах Курской области. Об этом 23 сентября сообщил ТГ-канал уполномоченного по правам человека в Российской Федерации.
Ранее, комментируя предстоящее участие российских дипломатов в очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Захарова подтвердила, что у Лаврова там также запланированы встречи с представителями стран Запада.
Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что из этого события не нужно делать сенсацию, так как "подобные контакты проводятся".
- РИА Новости, 1920, 20.09.2024
20 сентября, 14:01
Это не сенсация - Захарова о предстоящих контактах Лаврова на Генассамблее ООНГлава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров 28 сентября выступит на Генассамблее ООН, у него запланированы встречи с представителями стран Запада. Об этом 20 сентября сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
В прошлом году Лавров сказал с трибуны ООН об агрессивной политике Запада, а также заявил, что Москва готова к переговорам, но никакие предложения по прекращению огня рассмотрены не будут, "потому что мы раз это рассмотрели, вы нас обманули".
Другие новости: ВС РФ зашли в Угледар, Зеленский сжег республиканский мост. Итоги 24 сентября на Украине.
 
НовостиРоссияНью-ЙоркЗападВладимир ЗеленскийМария ЗахароваСергей ЛавровМИД РФООН
 
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