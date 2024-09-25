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Захарова ответила, что сделает, если случайно встретит Зеленского в Нью-Йорке

Захарова ответила, что сделает, если случайно встретит Зеленского в Нью-Йорке - 25.09.2024 Украина.ру

Захарова ответила, что сделает, если случайно встретит Зеленского в Нью-Йорке

Журналисты поинтересовались у официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, что она будет делать, если случайно встретит Владимира Зеленского в коридоре штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Ответ 25 сентября опубликовало радио Sputnik

2024-09-25T10:33

2024-09-25T10:33

2024-09-25T10:33

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Сейчас она находится в Нью-Йорке с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Накануне, в преддверии своего участия в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, глава внешнеполитического ведомства России заявил, что там предпочитают молчать о нападении на Курскую область с применением западного оружия.Ранее, комментируя предстоящее участие российских дипломатов в очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Захарова подтвердила, что у Лаврова там также запланированы встречи с представителями стран Запада.Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что из этого события не нужно делать сенсацию, так как "подобные контакты проводятся".В прошлом году Лавров сказал с трибуны ООН об агрессивной политике Запада, а также заявил, что Москва готова к переговорам, но никакие предложения по прекращению огня рассмотрены не будут, "потому что мы раз это рассмотрели, вы нас обманули".Другие новости: ВС РФ зашли в Угледар, Зеленский сжег республиканский мост. Итоги 24 сентября на Украине.

https://ukraina.ru/20240923/1057623794.html

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новости, россия, нью-йорк, запад, владимир зеленский, мария захарова, сергей лавров, мид рф, оон