https://ukraina.ru/20240925/1057650049.html
"Так, короче, за мной!" Командир Москаленко рассказал, как поднимал в бой роту вчерашних шахтеров
"Так, короче, за мной!" Командир Москаленко рассказал, как поднимал в бой роту вчерашних шахтеров - 25.09.2024 Украина.ру
"Так, короче, за мной!" Командир Москаленко рассказал, как поднимал в бой роту вчерашних шахтеров
У меня нет какого-то единого представления о противнике. Их боевые подразделения стоят и просто воюют. Системы огня у ВСУ используются для того, чтобы держать оборону. А есть подразделения, которые кошмарят мирных. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир 95-го стрелкового полка Виктор Москаленко, известный под позывным "Сид"
2024-09-25T06:30
2024-09-25T06:30
2024-09-25T06:30
новости
россия
сво
всу
вс рф
оборона
артиллерия
шахтеры
бои
командование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103426/25/1034262538_0:318:3035:2025_1920x0_80_0_0_594aca6483509c260b4933a3c2bc8859.jpg
Опыт 2014 года мне сильно помог в 2022-м году, когда началась СВО. У меня есть подразделение и я четко понимаю, к чему его готовить, как подвести к боевым действиям, рассказал командир.Начинаю руководить, а у меня только одно отделение работать уходит. Я: "Так, короче, за мной!" И пошел вперед, но когда обернулся, то увидел, что следом идут четыре человека, а вся рота как стояла, так и стоит, отметил Москаленко."Но это первые дни были и мужиков понять можно. Они вчера из шахты вышли, а сегодня такое", — добавил он.У меня нет какого-то единого представления о противнике. Их боевые подразделения стоят и просто воюют. Можно даже сказать, что они "мужественно воюют и мужественно погибают". Но у ВСУ есть и карательные подразделения, подчеркнул Сид."Есть артиллеристы, которые работают исключительно по нашему переднему краю. Системы огня у них используются для того, чтобы успешно держать оборону. А есть подразделения, которые просто кошмарят мирных", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью командира 95-го стрелкового полка с позывным "Сид": "Надеюсь на новый Нюрнбергский процесс. И не только над Украиной" на сайте Украина.руО том, почему контрудар армии РФ обернулся шоком для ВСУ — в интервью Виктора Кутыря: Россия обманула и шокировала ВСУ под Курском, а теперь ищет коридор на Сумы и ждет ноября на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240924/1057648657.html
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103426/25/1034262538_304:0:3035:2048_1920x0_80_0_0_e2a0c6087b7e87c54000b8d5fb8e0b3c.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, сво, всу, вс рф, оборона, артиллерия, шахтеры, бои, командование, град
Новости, Россия, СВО, ВСУ, ВС РФ, оборона, артиллерия, шахтеры, бои, командование, град
"Так, короче, за мной!" Командир Москаленко рассказал, как поднимал в бой роту вчерашних шахтеров
У меня нет какого-то единого представления о противнике. Их боевые подразделения стоят и просто воюют. Системы огня у ВСУ используются для того, чтобы держать оборону. А есть подразделения, которые кошмарят мирных. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир 95-го стрелкового полка Виктор Москаленко, известный под позывным "Сид"
Опыт 2014 года мне сильно помог в 2022-м году, когда началась СВО. У меня есть подразделение и я четко понимаю, к чему его готовить, как подвести к боевым действиям, рассказал командир.
"Изначально-то у меня шахтеры были. Лег пакет ГРАДов в полукилометре… это третий или четвертый день войны был, как сейчас помню. Так вот лег пакет, а у меня рота стала и стоит. И не знает, что делать. А там прорыв ожидался", — сообщил военный.
Начинаю руководить, а у меня только одно отделение работать уходит. Я: "Так, короче, за мной!" И пошел вперед, но когда обернулся, то увидел, что следом идут четыре человека, а вся рота как стояла, так и стоит, отметил Москаленко.
"Но это первые дни были и мужиков понять можно. Они вчера из шахты вышли, а сегодня такое", — добавил он.
У меня нет какого-то единого представления о противнике. Их боевые подразделения стоят и просто воюют. Можно даже сказать, что они "мужественно воюют и мужественно погибают". Но у ВСУ есть и карательные подразделения, подчеркнул Сид.
"Есть артиллеристы, которые работают исключительно по нашему переднему краю. Системы огня у них используются для того, чтобы успешно держать оборону. А есть подразделения, которые просто кошмарят мирных", — заключил собеседник издания.