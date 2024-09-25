"Так, короче, за мной!" Командир Москаленко рассказал, как поднимал в бой роту вчерашних шахтеров - 25.09.2024 Украина.ру
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"Так, короче, за мной!" Командир Москаленко рассказал, как поднимал в бой роту вчерашних шахтеров
"Так, короче, за мной!" Командир Москаленко рассказал, как поднимал в бой роту вчерашних шахтеров - 25.09.2024 Украина.ру
"Так, короче, за мной!" Командир Москаленко рассказал, как поднимал в бой роту вчерашних шахтеров
У меня нет какого-то единого представления о противнике. Их боевые подразделения стоят и просто воюют. Системы огня у ВСУ используются для того, чтобы держать оборону. А есть подразделения, которые кошмарят мирных. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир 95-го стрелкового полка Виктор Москаленко, известный под позывным "Сид"
2024-09-25T06:30
2024-09-25T06:30
новости
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всу
вс рф
оборона
артиллерия
шахтеры
бои
командование
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Опыт 2014 года мне сильно помог в 2022-м году, когда началась СВО. У меня есть подразделение и я четко понимаю, к чему его готовить, как подвести к боевым действиям, рассказал командир.Начинаю руководить, а у меня только одно отделение работать уходит. Я: "Так, короче, за мной!" И пошел вперед, но когда обернулся, то увидел, что следом идут четыре человека, а вся рота как стояла, так и стоит, отметил Москаленко."Но это первые дни были и мужиков понять можно. Они вчера из шахты вышли, а сегодня такое", — добавил он.У меня нет какого-то единого представления о противнике. Их боевые подразделения стоят и просто воюют. Можно даже сказать, что они "мужественно воюют и мужественно погибают". Но у ВСУ есть и карательные подразделения, подчеркнул Сид."Есть артиллеристы, которые работают исключительно по нашему переднему краю. Системы огня у них используются для того, чтобы успешно держать оборону. А есть подразделения, которые просто кошмарят мирных", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью командира 95-го стрелкового полка с позывным "Сид": "Надеюсь на новый Нюрнбергский процесс. И не только над Украиной" на сайте Украина.руО том, почему контрудар армии РФ обернулся шоком для ВСУ — в интервью Виктора Кутыря: Россия обманула и шокировала ВСУ под Курском, а теперь ищет коридор на Сумы и ждет ноября на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, сво, всу, вс рф, оборона, артиллерия, шахтеры, бои, командование, град
Новости, Россия, СВО, ВСУ, ВС РФ, оборона, артиллерия, шахтеры, бои, командование, град

"Так, короче, за мной!" Командир Москаленко рассказал, как поднимал в бой роту вчерашних шахтеров

06:30 25.09.2024
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЮжный сектор специальной военной операции
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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У меня нет какого-то единого представления о противнике. Их боевые подразделения стоят и просто воюют. Системы огня у ВСУ используются для того, чтобы держать оборону. А есть подразделения, которые кошмарят мирных. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир 95-го стрелкового полка Виктор Москаленко, известный под позывным "Сид"
Опыт 2014 года мне сильно помог в 2022-м году, когда началась СВО. У меня есть подразделение и я четко понимаю, к чему его готовить, как подвести к боевым действиям, рассказал командир.
"Изначально-то у меня шахтеры были. Лег пакет ГРАДов в полукилометре… это третий или четвертый день войны был, как сейчас помню. Так вот лег пакет, а у меня рота стала и стоит. И не знает, что делать. А там прорыв ожидался", — сообщил военный.
Начинаю руководить, а у меня только одно отделение работать уходит. Я: "Так, короче, за мной!" И пошел вперед, но когда обернулся, то увидел, что следом идут четыре человека, а вся рота как стояла, так и стоит, отметил Москаленко.
"Но это первые дни были и мужиков понять можно. Они вчера из шахты вышли, а сегодня такое", — добавил он.
У меня нет какого-то единого представления о противнике. Их боевые подразделения стоят и просто воюют. Можно даже сказать, что они "мужественно воюют и мужественно погибают". Но у ВСУ есть и карательные подразделения, подчеркнул Сид.
"Есть артиллеристы, которые работают исключительно по нашему переднему краю. Системы огня у них используются для того, чтобы успешно держать оборону. А есть подразделения, которые просто кошмарят мирных", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью командира 95-го стрелкового полка с позывным "Сид": "Надеюсь на новый Нюрнбергский процесс. И не только над Украиной" на сайте Украина.ру
О том, почему контрудар армии РФ обернулся шоком для ВСУ — в интервью Виктора Кутыря: Россия обманула и шокировала ВСУ под Курском, а теперь ищет коридор на Сумы и ждет ноября на сайте Украина.ру
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