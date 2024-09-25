https://ukraina.ru/20240925/1057650049.html

"Так, короче, за мной!" Командир Москаленко рассказал, как поднимал в бой роту вчерашних шахтеров

"Так, короче, за мной!" Командир Москаленко рассказал, как поднимал в бой роту вчерашних шахтеров - 25.09.2024 Украина.ру

"Так, короче, за мной!" Командир Москаленко рассказал, как поднимал в бой роту вчерашних шахтеров

У меня нет какого-то единого представления о противнике. Их боевые подразделения стоят и просто воюют. Системы огня у ВСУ используются для того, чтобы держать оборону. А есть подразделения, которые кошмарят мирных. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал командир 95-го стрелкового полка Виктор Москаленко, известный под позывным "Сид"

2024-09-25T06:30

2024-09-25T06:30

2024-09-25T06:30

новости

россия

сво

всу

вс рф

оборона

артиллерия

шахтеры

бои

командование

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103426/25/1034262538_0:318:3035:2025_1920x0_80_0_0_594aca6483509c260b4933a3c2bc8859.jpg

Опыт 2014 года мне сильно помог в 2022-м году, когда началась СВО. У меня есть подразделение и я четко понимаю, к чему его готовить, как подвести к боевым действиям, рассказал командир.Начинаю руководить, а у меня только одно отделение работать уходит. Я: "Так, короче, за мной!" И пошел вперед, но когда обернулся, то увидел, что следом идут четыре человека, а вся рота как стояла, так и стоит, отметил Москаленко."Но это первые дни были и мужиков понять можно. Они вчера из шахты вышли, а сегодня такое", — добавил он.У меня нет какого-то единого представления о противнике. Их боевые подразделения стоят и просто воюют. Можно даже сказать, что они "мужественно воюют и мужественно погибают". Но у ВСУ есть и карательные подразделения, подчеркнул Сид."Есть артиллеристы, которые работают исключительно по нашему переднему краю. Системы огня у них используются для того, чтобы успешно держать оборону. А есть подразделения, которые просто кошмарят мирных", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью командира 95-го стрелкового полка с позывным "Сид": "Надеюсь на новый Нюрнбергский процесс. И не только над Украиной" на сайте Украина.руО том, почему контрудар армии РФ обернулся шоком для ВСУ — в интервью Виктора Кутыря: Россия обманула и шокировала ВСУ под Курском, а теперь ищет коридор на Сумы и ждет ноября на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240924/1057648657.html

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сво, всу, вс рф, оборона, артиллерия, шахтеры, бои, командование, град