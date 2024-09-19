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Породнился с российским сенатором и помогает ВСУ. Чем занимается экс-спикер Рады Владимир Литвин

Породнился с российским сенатором и помогает ВСУ. Чем занимается экс-спикер Рады Владимир Литвин - 19.09.2024 Украина.ру

Породнился с российским сенатором и помогает ВСУ. Чем занимается экс-спикер Рады Владимир Литвин

Переворот на Майдане с последующим террором и гражданским конфликтом, разорвавшим Украину, стал в свое время логическим финалом попытки прежнего руководства незалежной усидеть на двух стульях.

2024-09-19T06:58

2024-09-19T06:58

2024-09-19T08:07

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литвин

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Сформировалась эта система еще при Леониде Кучме, администрацию которого несколько лет возглавлял Владимир Литвин, впоследствии – спикер Верховной Рады.Во вторник 17 сентября на Украине в очередной раз вспоминали убийство журналиста Георгия Гонгадзе, что стало толчком для Оранжевой революции. В 2009 майор Государственной службы охраны Николай Мельниченко назвал Владимира Литвина заказчиком этого убийства. "Заказчиком убийства Георгия Гонгадзе является председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин", — говорил Мельниченко. Впоследствии суд встал на сторону Литвина, обязав Мельниченко опровергнуть информацию и извиниться.Однако экс-депутат Нестор Шуфрич, который ныне находится в застенках Зеленского, утверждал, что на Литвине лежит ответственность за саму Оранжевую революции из-за провала политической реформы, которую тот запорол в 2004 году.Литвин – типичный украинский советский аппаратчик, умевший и любивший интриговать, пытавшийся играть собственную политическую игру, хотя и неудачно. Литвин часто менял свою позицию по ряду ключевых вопросов, но в результате ему просто перестали доверять. В Раде его считали "хитрым лисом", который может льстиво улыбаться в глаза, но за спиной держать нож.Из кресла главы администрации президента Литвин в 2002-м переместился в парламент, где сразу же стал спикером. При этом во время первого Майдана – Оранжевой революции, он сохранил кресло, то есть уже и при Викторе Ющенко.Один брат Владимира Литвина, Николай Литвин при этом возглавлял Государственную пограничную службу, а второй брат, Петр Литвин командовал войсками Южного оперативного командования Сухопутных войск ВСУ (в 2018 году Порошенко отправит его послом в Армению).В 2002 году Литвин опубликовал от своего имени статью под названием "Гражданское общество: Мифы и реальность", которая на самом деле оказалась переводом статьи американца Томаса Карозерса из Фонда Карнеги*. Литвин хотел потрафить западным НПО и дал указание своим помощникам написать ему статью о гражданском обществе. Те, недолго думая, просто нашли и перевели текст.В 2006 году Литвин публикует "Историю Украину", в которой почти половина первого тома взята из работ украинского историка Алексея Толочко. В 2008 году Литвин снова попался на плагиате статьи знаменитого советского ученого Сергея Капицы, в чем его обвинил российский политолог Владимир Корнилов.В других своих работах, которые, возможно, тоже писал не сам, Литвин обосновывает отрыв Украины от постосоветского пространства ради стремления в Европу.В 2006 году на парламентских выборах его политический проект Блок Литвина не прошел в парламент, но в следующем году он все же проскакивает в Раду на дополнительных выборах и снова занимает место спикера. Суммарно он был спикером 10 лет, а это рекорд для Украины.В отставку он ушел в 2012 году из-за закона о языке, который вызвал негодование националистов, хотя ранее Литвин этот же закон поддержал. Через две недели после объявления об отставке с поста спикера Литвин все же подписал языковой закон, ссылаясь на безысходность.Для националистов Литвин – политик, который голосовал за ратификацию Харьковских соглашений с РФ, языковой закон 2012 года и так называемые "диктаторские законы" Виктора Януковича во время Майдана. В 2013-2014 Литвин как раз возглавлял Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны. После победы Майдана Литвин писал заявления об отзыве своего голоса под прошлыми решениями.После Майдана Литвин снова проходит в Раду в ноябре 2014 года в качестве самовыдвиженца, а в 2016 публикует статьи, в которых выражает крамольные на тот момент мысли о том, что в Европе Украину ничего хорошего не ждет, а с Россией нельзя рвать отношения.В интервью 2017 года Литвин сожалеет, что раньше Рада хотя бы "жила по понятиям", а после Майдана никаких понятий, норм уже не было. Единственное, что работало, по его словам, это нормы, которые западные партнеры прописывали в качестве условий предоставления кредита. По словам Литвина, Украина уже тогда стала квазигосударством.В политике, отмечал Литвин, после Майдана произошли существенные изменения, в том числе и в риторике политиков. "Акцент делается не на смысл и логику, а на эмоции. В принципе копируются выступления американских президентов. И обратите внимание, что при произнесении речей используется специальная аппаратура", - рассказывал бывший спикер Рады.В 2019 году он снова попытался попасть в Раду, но проиграл в свое родном округе в Житомирской области кандидату от партии "Слуга народа". В том же году он заявил, что через пять лет, то есть в 2024 году, Украина может прекратить свое существование, как государство, если Зеленский не остановит войну с Донбассом."Если он [конфликт] не завершится за пять лет первой каденции президента, то, я думаю, тогда можно сказать, что Украины не будет. Это жестокие реалии, которые нельзя не замечать. Эту проблему нужно решить как можно быстрее. Для этого нужно осмелиться говорить со всеми теми, от кого зависит решение этой проблемы. А демонстрировать то, что тут я разговаривать буду, а тут не буду, то это значит пролонгировать конфликт", – сказал Литвин, намекая на прямые переговоры с ЛНР и ДНР. По его словам, запаса выживания у Украины на долгий период конфликта просто нет.При Зеленском в 2021 году Литвин пытался баллотироваться на пост ректора Киевского государственного университета, но протесты националистов заставили его снять кандидатуру.С началом СВО Литвин опубликовал обращение к россиянам с призывом остановить войну, ссылаясь на то, что у многих из них есть украинские корни. "Меня много упрекали в некой пророссийскости, приверженности к каноническому православию и даже в подыгрыванию Кремлю. Хотя я всегда делал максимум возможного для соблюдения интересов моей Родины. И, замечу, не за счет России", - обращался экс-спикер Рады. В интервью украинским СМИ он также утверждал, что конфликта можно было бы избежать.На днях Литвин снова всплыл в украинских СМИ, но в связи с делом против экс-депутата Рады Андрея Деркача, которого на Украине обвиняют в работе на ФСБ. Недавно Деркач стал российским сенатором, что вызвало припадки ярости у украинских националистов. И оказалось, что сын Литвина женат на дочери Андрея Деркача. Ранее на все вопросы относительно его свата Андрея Деркача Литвин отсылал интервьюеров к самому Деркачу.Сейчас Литвин редко появляется на публике. Живет в отставке в своей родной Житомирской области. В этом году он подарил одной из школ учебные автоматы АК-47, "по просьбе преподавателей", для обучения детей военному делу и тренировке по предмету "Защита Украины". В 2022 году он передает от своего фонда "Будущее Полесья" автомобили, дроны и топливо для украинских военных.Личный сайт Литвина не обновляется с конца 2022 года. Сам он предпочитает пребывать в своем поместье в сельской местности в Житомирской области. Очевидно, 68-летний украинский политик прекрасно понимает, что его политическая карьера закончена.О том, как живет и чем занимается другой украинский политик и бизнесмен - в статье Дмитрия Ковалевича "Возглавляет теневой МИД Украины и подкупает западных политиков. Чем занимается олигарх Виктор Пинчук"* Организация, признанная в России иноагентом

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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