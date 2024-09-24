https://ukraina.ru/20240924/1057646559.html
Без шпионов - никуда: как работает разведка в эпоху спутников - руководитель "Боевого резерва" Якут
Без шпионов - никуда: как работает разведка в эпоху спутников - руководитель "Боевого резерва" Якут - 24.09.2024 Украина.ру
Без шпионов - никуда: как работает разведка в эпоху спутников - руководитель "Боевого резерва" Якут
Военный эксперт, руководитель организации "Боевой резерв" Игорь "Якут" в студии Украина.ру оценил возможные последствия теракта с пейджерами в Ливане для России, высказал мнение о том, как именно должны использоваться в наших войсках беспилотники и объяснил роль шпионов в эпоху спутников и социальных сетей
2024-09-24T12:09
2024-09-24T12:09
2024-09-24T12:09
видео
ливан
россия
нато
израиль
ракета
подмосковье
пво
дроны
беспилотники
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❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина.ру, делают это незаконно. 00:33 – Тракт в Ливане: что меняет массовый подрыв пейджеров и как реагировать России? 05:41 – Обсуждение ударов дальнобойным оружием по России: это уже прямой конфликт с НАТО или ещё нет? 07:01 – Как создать эффективную систему ПВО, защищающую от дронов и ракет? 18:05 – О роли шпионов в эпоху спутников и камер.22:07 – куда идёт развитие боевых беспилотных систем? 27:53 – Нужно ли выделить беспилотники в отдельный род войск?
ливан
россия
израиль
подмосковье
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, ливан, россия, нато, израиль, ракета, подмосковье, пво, дроны, беспилотники, спецоперация, фсб, видео
Видео, Ливан, Россия, НАТО, Израиль, Ракета, Подмосковье, ПВО, дроны, беспилотники, Спецоперация, ФСБ
Без шпионов - никуда: как работает разведка в эпоху спутников - руководитель "Боевого резерва" Якут
Военный эксперт, руководитель организации "Боевой резерв" Игорь "Якут" в студии Украина.ру оценил возможные последствия теракта с пейджерами в Ливане для России, высказал мнение о том, как именно должны использоваться в наших войсках беспилотники и объяснил роль шпионов в эпоху спутников и социальных сетей
❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина.ру, делают это незаконно.
00:33 – Тракт в Ливане: что меняет массовый подрыв пейджеров и как реагировать России?
05:41 – Обсуждение ударов дальнобойным оружием по России: это уже прямой конфликт с НАТО
или ещё нет?
07:01 – Как создать эффективную систему ПВО, защищающую от дронов и ракет?
18:05 – О роли шпионов в эпоху спутников и камер.
22:07 – куда идёт развитие боевых беспилотных систем?
27:53 – Нужно ли выделить беспилотники в отдельный род войск?