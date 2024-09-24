Без шпионов - никуда: как работает разведка в эпоху спутников - руководитель "Боевого резерва" Якут - 24.09.2024 Украина.ру
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Без шпионов - никуда: как работает разведка в эпоху спутников - руководитель "Боевого резерва" Якут
Без шпионов - никуда: как работает разведка в эпоху спутников - руководитель "Боевого резерва" Якут - 24.09.2024 Украина.ру
Без шпионов - никуда: как работает разведка в эпоху спутников - руководитель "Боевого резерва" Якут
Военный эксперт, руководитель организации "Боевой резерв" Игорь "Якут" в студии Украина.ру оценил возможные последствия теракта с пейджерами в Ливане для России, высказал мнение о том, как именно должны использоваться в наших войсках беспилотники и объяснил роль шпионов в эпоху спутников и социальных сетей
2024-09-24T12:09
2024-09-24T12:09
видео
ливан
россия
нато
израиль
ракета
подмосковье
пво
дроны
беспилотники
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❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина.ру, делают это незаконно. 00:33 – Тракт в Ливане: что меняет массовый подрыв пейджеров и как реагировать России? 05:41 – Обсуждение ударов дальнобойным оружием по России: это уже прямой конфликт с НАТО или ещё нет? 07:01 – Как создать эффективную систему ПВО, защищающую от дронов и ракет? 18:05 – О роли шпионов в эпоху спутников и камер.22:07 – куда идёт развитие боевых беспилотных систем? 27:53 – Нужно ли выделить беспилотники в отдельный род войск?
ливан
россия
израиль
подмосковье
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452
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видео, ливан, россия, нато, израиль, ракета, подмосковье, пво, дроны, беспилотники, спецоперация, фсб, видео
Видео, Ливан, Россия, НАТО, Израиль, Ракета, Подмосковье, ПВО, дроны, беспилотники, Спецоперация, ФСБ

Без шпионов - никуда: как работает разведка в эпоху спутников - руководитель "Боевого резерва" Якут

12:09 24.09.2024
 
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Военный эксперт, руководитель организации "Боевой резерв" Игорь "Якут" в студии Украина.ру оценил возможные последствия теракта с пейджерами в Ливане для России, высказал мнение о том, как именно должны использоваться в наших войсках беспилотники и объяснил роль шпионов в эпоху спутников и социальных сетей
❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина.ру, делают это незаконно.
00:33 – Тракт в Ливане: что меняет массовый подрыв пейджеров и как реагировать России?
05:41 – Обсуждение ударов дальнобойным оружием по России: это уже прямой конфликт с НАТО или ещё нет?
07:01 – Как создать эффективную систему ПВО, защищающую от дронов и ракет?
18:05 – О роли шпионов в эпоху спутников и камер.
22:07 – куда идёт развитие боевых беспилотных систем?
27:53 – Нужно ли выделить беспилотники в отдельный род войск?
 
ВидеоЛиванРоссияНАТОИзраильРакетаПодмосковьеПВОдроныбеспилотникиСпецоперацияФСБ
 
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