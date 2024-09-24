https://ukraina.ru/20240924/1057646559.html

Без шпионов - никуда: как работает разведка в эпоху спутников - руководитель "Боевого резерва" Якут

Без шпионов - никуда: как работает разведка в эпоху спутников - руководитель "Боевого резерва" Якут - 24.09.2024 Украина.ру

Без шпионов - никуда: как работает разведка в эпоху спутников - руководитель "Боевого резерва" Якут

Военный эксперт, руководитель организации "Боевой резерв" Игорь "Якут" в студии Украина.ру оценил возможные последствия теракта с пейджерами в Ливане для России, высказал мнение о том, как именно должны использоваться в наших войсках беспилотники и объяснил роль шпионов в эпоху спутников и социальных сетей

2024-09-24T12:09

2024-09-24T12:09

2024-09-24T12:09

видео

ливан

россия

нато

израиль

ракета

подмосковье

пво

дроны

беспилотники

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❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент под брендом Украина.ру, делают это незаконно. 00:33 – Тракт в Ливане: что меняет массовый подрыв пейджеров и как реагировать России? 05:41 – Обсуждение ударов дальнобойным оружием по России: это уже прямой конфликт с НАТО или ещё нет? 07:01 – Как создать эффективную систему ПВО, защищающую от дронов и ракет? 18:05 – О роли шпионов в эпоху спутников и камер.22:07 – куда идёт развитие боевых беспилотных систем? 27:53 – Нужно ли выделить беспилотники в отдельный род войск?

ливан

россия

израиль

подмосковье

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