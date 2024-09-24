Офис Зеленского добьет энергосистему страны - бывший глава "Укрэнерго" - 24.09.2024 Украина.ру
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Офис Зеленского добьет энергосистему страны - бывший глава "Укрэнерго"
Офис Зеленского добьет энергосистему страны - бывший глава "Укрэнерго" - 24.09.2024 Украина.ру
Офис Зеленского добьет энергосистему страны - бывший глава "Укрэнерго"
Бывший руководитель "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что Офис Владимира Зеленского хочет взять энергетическую систему Украины под свой прямой контроль, а это чревато гибелью, передает Politico
2024-09-24T09:57
2024-09-24T09:58
новости
украина
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россия
укрэнерго
ярослав железняк
верховная рада
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По его мнению, речь идет о централизации власти.Как отмечает газета, послы стран G7 призвали приостановить принятие управленческий решений до тех пор, пока не будет сформирован новый совет директоров.В начале сентября депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк сообщал, что Кудрицкого освободили от должности директора энергетической компании "Укрэнерго". Он называл Кудрицкого одним из "самых адекватных людей в энергосекторе Незалежной", который активно строил вокруг электростанций защитные сооружения. Однако министр энергетики Украины Герман Галущенко и замруководителя Офиса Зеленского Ростислав Шурма, по его словам, "давно хотели от него избавиться".Подробнее о проблемах с энергетикой - в материале Сергея Зуева Половина украинской энергетики уничтожена, Европарламент за удары по России. Итоги 19 сентября на сайте Украина.ру.
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новости, украина, владимир зеленский, россия, укрэнерго, ярослав железняк, верховная рада
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Россия, Укрэнерго, Ярослав Железняк, Верховная Рада

Офис Зеленского добьет энергосистему страны - бывший глава "Укрэнерго"

09:57 24.09.2024 (обновлено: 09:58 24.09.2024)
 
© Freepic, evening_taoЛЭП
ЛЭП
© Freepic, evening_tao
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Бывший руководитель "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что Офис Владимира Зеленского хочет взять энергетическую систему Украины под свой прямой контроль, а это чревато гибелью, передает Politico
По его мнению, речь идет о централизации власти.

"Я могу сказать вам, что если бы мы не работали самостоятельно последние два года и более, я могу гарантировать, что мы бы не пережили самую суровую зиму, которую когда-либо переживал оператор энергосистемы", - сказал Кудрицкий.

Как отмечает газета, послы стран G7 призвали приостановить принятие управленческий решений до тех пор, пока не будет сформирован новый совет директоров.
В начале сентября депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк сообщал, что Кудрицкого освободили от должности директора энергетической компании "Укрэнерго". Он называл Кудрицкого одним из "самых адекватных людей в энергосекторе Незалежной", который активно строил вокруг электростанций защитные сооружения.
Однако министр энергетики Украины Герман Галущенко и замруководителя Офиса Зеленского Ростислав Шурма, по его словам, "давно хотели от него избавиться".
Подробнее о проблемах с энергетикой - в материале Сергея Зуева Половина украинской энергетики уничтожена, Европарламент за удары по России. Итоги 19 сентября на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийРоссияУкрэнергоЯрослав ЖелезнякВерховная Рада
 
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