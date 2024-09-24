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Офис Зеленского добьет энергосистему страны - бывший глава "Укрэнерго"

Офис Зеленского добьет энергосистему страны - бывший глава "Укрэнерго" - 24.09.2024 Украина.ру

Офис Зеленского добьет энергосистему страны - бывший глава "Укрэнерго"

Бывший руководитель "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что Офис Владимира Зеленского хочет взять энергетическую систему Украины под свой прямой контроль, а это чревато гибелью, передает Politico

2024-09-24T09:57

2024-09-24T09:57

2024-09-24T09:58

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По его мнению, речь идет о централизации власти.Как отмечает газета, послы стран G7 призвали приостановить принятие управленческий решений до тех пор, пока не будет сформирован новый совет директоров.В начале сентября депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк сообщал, что Кудрицкого освободили от должности директора энергетической компании "Укрэнерго". Он называл Кудрицкого одним из "самых адекватных людей в энергосекторе Незалежной", который активно строил вокруг электростанций защитные сооружения. Однако министр энергетики Украины Герман Галущенко и замруководителя Офиса Зеленского Ростислав Шурма, по его словам, "давно хотели от него избавиться".Подробнее о проблемах с энергетикой - в материале Сергея Зуева Половина украинской энергетики уничтожена, Европарламент за удары по России. Итоги 19 сентября на сайте Украина.ру.

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новости, украина, владимир зеленский, россия, укрэнерго, ярослав железняк, верховная рада