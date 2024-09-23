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Студентка ВШЭ получила штраф за плевок в плакат о службе по контракту
Студентка ВШЭ получила штраф за плевок в плакат о службе по контракту - 23.09.2024 Украина.ру
Студентка ВШЭ получила штраф за плевок в плакат о службе по контракту
Столичный суд оштрафовал студентку первого курса Высшей школы экономики (ВШЭ) Александру Дорошенко за дискредитацию армии России. Повод - девушка плюнула в плакат с сообщением о службе по контракту в ВС РФ. Об этом стало известно 23 сентября из материалов дела
2024-09-23T10:32
2024-09-23T10:32
2024-09-23T10:32
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В документах суда уточняется, что в одном из столичных баров около 4:00 утра 13 сентября Дорошенко "совершила плевок в плакат, на котором было размещено "Служба по контракту в ВС РФ", привлекая внимание неограниченного круга лиц и средств массовой информации". Тем самым она "совершила публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ".Свой поступок правонарушительница объяснила тем, что "находилась в сильном алкогольном опьянении и не отдавала отчет своим действиям".Сумма назначенного штрафа не уточняется, однако статья предполагает наказание в виде выплаты в размере до 50 тысяч рублей.На днях Бутырский районный суд Москвы вынес приговор в отношении 20-летней Алины Невмяновой, которая в марте этого года вылила зеленку в урну для голосования на участке на Алтуфьевском шоссе в Москве.Злодеяние Невмяновой суд оценил в год лишения свободы, однако с учетом времени, которое москвичка провела в СИЗО, ее освободили от отбывания наказания.Женщина заявила полицейским, что вынуждена была пойти на этот шаг, поскольку несколько дней назад украинские спецслужбы развели ее на крупную сумму, и пообещали решить вопрос в обмен на "секретную миссию".Более подробно о том, какое наказание несут люди, совершившие подобные поступки, можно прочитать в материале Суд отпустил мастера маникюра, которая залила зеленкой бюллетени на выборах президента.
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новости, россия, москва, вс рф, контракт, студенты, суд, штраф
Новости, Россия, Москва, ВС РФ, контракт, студенты, Суд, штраф
Студентка ВШЭ получила штраф за плевок в плакат о службе по контракту
Столичный суд оштрафовал студентку первого курса Высшей школы экономики (ВШЭ) Александру Дорошенко за дискредитацию армии России. Повод - девушка плюнула в плакат с сообщением о службе по контракту в ВС РФ. Об этом стало известно 23 сентября из материалов дела
В документах суда уточняется, что в одном из столичных баров около 4:00 утра 13 сентября Дорошенко "совершила плевок в плакат, на котором было размещено "Служба по контракту в ВС РФ", привлекая внимание неограниченного круга лиц и средств массовой информации". Тем самым она "совершила публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ".
Свой поступок правонарушительница объяснила тем, что "находилась в сильном алкогольном опьянении и не отдавала отчет своим действиям".
Сумма назначенного штрафа не уточняется, однако статья предполагает наказание в виде выплаты в размере до 50 тысяч рублей.
На днях Бутырский районный суд Москвы
вынес приговор в отношении 20-летней Алины Невмяновой, которая в марте этого года вылила зеленку в урну для голосования на участке на Алтуфьевском шоссе в Москве.
Злодеяние Невмяновой суд оценил в год лишения свободы, однако с учетом времени, которое москвичка провела в СИЗО
, ее освободили от отбывания наказания.
Женщина заявила полицейским, что вынуждена была пойти на этот шаг, поскольку несколько дней назад украинские спецслужбы развели ее на крупную сумму, и пообещали решить вопрос в обмен на "секретную миссию".
Более подробно о том, какое наказание несут люди, совершившие подобные поступки, можно прочитать в материале Суд отпустил мастера маникюра, которая залила зеленкой бюллетени на выборах президента.