https://ukraina.ru/20240923/1057616503.html

Били тех, кто не почитал их идеалы: в Кабардино-Балкарии задержаны 15 экстремистов

Били тех, кто не почитал их идеалы: в Кабардино-Балкарии задержаны 15 экстремистов - 23.09.2024 Украина.ру

Били тех, кто не почитал их идеалы: в Кабардино-Балкарии задержаны 15 экстремистов

В Кабардино-Балкарии задержаны 15 членов экстремистской религиозной ячейки, применявших насильственные методы убеждения. Об этом 23 сентября сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) РФ Светлана Петренко

2024-09-23T09:59

2024-09-23T09:59

2024-09-23T09:59

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Она уточнила, что возглавлял ячейку некий Резуан Кангезов. По версии следствия, он создал экстремистское сообщество в 2023 году в Баксанском районе Кабардино-Балкарии. Целью ячейки было насильственное принуждение людей к своим взглядам и подготовка преступлений на религиозной почве.Несколько дней назад в Казани арестовали четверых представительниц женской исламистской ячейки, распространявшей в России террористическую идеологию, основанную на доктрине так называемого всемирного халифата.В комментарии ведомства уточняется, что с марта 2019 по настоящее время задержанные являлись участницами международной террористической организации "Партия исламского освобождения"* ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами")* на территории Республики Татарстан.В рамках своей незаконной деятельности злоумышленницы возрастом от 35 до 39 лет не только организовали в регионе террористическую ячейку, но и вербовали в свои ряды жителей России.Двум задержанным предъявлено обвинение по статье "Организация деятельности террористической организации", двум другим - "Участие в деятельности террористической организации".И это не единичный случай, хотя в сводках чаще всего фигурируют мужчины. Так, в конце августа в ингушской Назрани и селе Кантышево были задержаны шестеро местных жителей, состоявших в запрещенной в РФ международной террористической организации.Следствию известно, что злоумышленники готовили серию терактов против сотрудников правоохранительных органов, а также готовили взрыв в церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Сунже.Две недели назад в рамках расследования уголовного дела по факту организации экстремистского сообщества проведены обыски в одном из хостелов на юго-западе Москвы. В хостеле ООО "Роал", расположенном по улице Новаторов в Москве, было задержано более полутысячи мигрантов.В августе четверо заключенных колонии ИК-19 в Волгоградской области захватила заложников. Ими оказались уроженцы Таджикистана и Узбекистана. Прежде, чем они были уничтожены снайперами, террористы жестоким образом расправились с четверыми сотрудниками УФСИН, еще четверых ранили.А в марте несколько уроженцев Таджикистана устроили теракт в концертном зале Крокус Сити Холл. Число погибших - 145 человек.Еще по теме: Патрушев назвал нелегальную миграцию питательной средой для терроризма.*Запрещенная в России террористическая организация

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новости, россия, петренко, ск рф, николай патрушев, экстремисты, задержание