Били тех, кто не почитал их идеалы: в Кабардино-Балкарии задержаны 15 экстремистов - 23.09.2024 Украина.ру
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Били тех, кто не почитал их идеалы: в Кабардино-Балкарии задержаны 15 экстремистов
Били тех, кто не почитал их идеалы: в Кабардино-Балкарии задержаны 15 экстремистов - 23.09.2024 Украина.ру
Били тех, кто не почитал их идеалы: в Кабардино-Балкарии задержаны 15 экстремистов
В Кабардино-Балкарии задержаны 15 членов экстремистской религиозной ячейки, применявших насильственные методы убеждения. Об этом 23 сентября сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) РФ Светлана Петренко
2024-09-23T09:59
2024-09-23T09:59
новости
россия
петренко
ск рф
николай патрушев
экстремисты
задержание
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Она уточнила, что возглавлял ячейку некий Резуан Кангезов. По версии следствия, он создал экстремистское сообщество в 2023 году в Баксанском районе Кабардино-Балкарии. Целью ячейки было насильственное принуждение людей к своим взглядам и подготовка преступлений на религиозной почве.Несколько дней назад в Казани арестовали четверых представительниц женской исламистской ячейки, распространявшей в России террористическую идеологию, основанную на доктрине так называемого всемирного халифата.В комментарии ведомства уточняется, что с марта 2019 по настоящее время задержанные являлись участницами международной террористической организации "Партия исламского освобождения"* ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами")* на территории Республики Татарстан.В рамках своей незаконной деятельности злоумышленницы возрастом от 35 до 39 лет не только организовали в регионе террористическую ячейку, но и вербовали в свои ряды жителей России.Двум задержанным предъявлено обвинение по статье "Организация деятельности террористической организации", двум другим - "Участие в деятельности террористической организации".И это не единичный случай, хотя в сводках чаще всего фигурируют мужчины. Так, в конце августа в ингушской Назрани и селе Кантышево были задержаны шестеро местных жителей, состоявших в запрещенной в РФ международной террористической организации.Следствию известно, что злоумышленники готовили серию терактов против сотрудников правоохранительных органов, а также готовили взрыв в церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Сунже.Две недели назад в рамках расследования уголовного дела по факту организации экстремистского сообщества проведены обыски в одном из хостелов на юго-западе Москвы. В хостеле ООО "Роал", расположенном по улице Новаторов в Москве, было задержано более полутысячи мигрантов.В августе четверо заключенных колонии ИК-19 в Волгоградской области захватила заложников. Ими оказались уроженцы Таджикистана и Узбекистана. Прежде, чем они были уничтожены снайперами, террористы жестоким образом расправились с четверыми сотрудниками УФСИН, еще четверых ранили.А в марте несколько уроженцев Таджикистана устроили теракт в концертном зале Крокус Сити Холл. Число погибших - 145 человек.Еще по теме: Патрушев назвал нелегальную миграцию питательной средой для терроризма.*Запрещенная в России террористическая организация
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новости, россия, петренко, ск рф, николай патрушев, экстремисты, задержание
Новости, Россия, Петренко, СК РФ, Николай Патрушев, экстремисты, задержание

Били тех, кто не почитал их идеалы: в Кабардино-Балкарии задержаны 15 экстремистов

09:59 23.09.2024
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОбыски в здании Главного следственного управления СК РФ по Москве
Обыски в здании Главного следственного управления СК РФ по Москве - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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В Кабардино-Балкарии задержаны 15 членов экстремистской религиозной ячейки, применявших насильственные методы убеждения. Об этом 23 сентября сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) РФ Светлана Петренко
Она уточнила, что возглавлял ячейку некий Резуан Кангезов. По версии следствия, он создал экстремистское сообщество в 2023 году в Баксанском районе Кабардино-Балкарии. Целью ячейки было насильственное принуждение людей к своим взглядам и подготовка преступлений на религиозной почве.
"По местам жительства фигурантов уголовного дела проведены обыски, в ходе которых обнаружена и изъята запрещённая в свободном обороте религиозная литература", - добавила Петренко.
Несколько дней назад в Казани арестовали четверых представительниц женской исламистской ячейки, распространявшей в России террористическую идеологию, основанную на доктрине так называемого всемирного халифата.
В комментарии ведомства уточняется, что с марта 2019 по настоящее время задержанные являлись участницами международной террористической организации "Партия исламского освобождения"* ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами")* на территории Республики Татарстан.
В рамках своей незаконной деятельности злоумышленницы возрастом от 35 до 39 лет не только организовали в регионе террористическую ячейку, но и вербовали в свои ряды жителей России.
Двум задержанным предъявлено обвинение по статье "Организация деятельности террористической организации", двум другим - "Участие в деятельности террористической организации".
18 сентября, 17:18
На этот раз женщины: в Казани арестовали свидетельниц всемирного халифатаВ Казани арестовали четверых представительниц женской исламистской ячейки, распространявшей в России террористическую идеологию, основанную на доктрине так называемого всемирного халифата. Об этом 18 сентября сообщила пресс-служба Вахитовского районного суда
И это не единичный случай, хотя в сводках чаще всего фигурируют мужчины. Так, в конце августа в ингушской Назрани и селе Кантышево были задержаны шестеро местных жителей, состоявших в запрещенной в РФ международной террористической организации.
Следствию известно, что злоумышленники готовили серию терактов против сотрудников правоохранительных органов, а также готовили взрыв в церкви Покрова Пресвятой Богородицы в Сунже.
Две недели назад в рамках расследования уголовного дела по факту организации экстремистского сообщества проведены обыски в одном из хостелов на юго-западе Москвы. В хостеле ООО "Роал", расположенном по улице Новаторов в Москве, было задержано более полутысячи мигрантов.
3 сентября, 12:45
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В августе четверо заключенных колонии ИК-19 в Волгоградской области захватила заложников. Ими оказались уроженцы Таджикистана и Узбекистана. Прежде, чем они были уничтожены снайперами, террористы жестоким образом расправились с четверыми сотрудниками УФСИН, еще четверых ранили.
А в марте несколько уроженцев Таджикистана устроили теракт в концертном зале Крокус Сити Холл. Число погибших - 145 человек.
Еще по теме: Патрушев назвал нелегальную миграцию питательной средой для терроризма.
*Запрещенная в России террористическая организация
 
НовостиРоссияПетренкоСК РФНиколай Патрушевэкстремистызадержание
 
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