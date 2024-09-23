Полянский указал, что поступки Зеленского расходятся с его словами - 23.09.2024 Украина.ру
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Полянский указал, что поступки Зеленского расходятся с его словами
Полянский указал, что поступки Зеленского расходятся с его словами - 23.09.2024 Украина.ру
Полянский указал, что поступки Зеленского расходятся с его словами
Владимир Зеленский выбрал путь эскалации после нападения украинских боевиков на Курскую область. Об этом заявил первый зампостпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский, передает РИА Новости
2024-09-23T07:26
2024-09-23T07:26
новости
курская область
россия
киев
дмитрий полянский
владимир зеленский
оон
вооруженные силы украины
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"Мы судим о том, что делают другие, по их поступкам, а не по их словам. Поэтому он (Зеленский - ред.) четко выбрал путь эскалации, когда вторгся в Курскую область Российской Федерации. Я думаю, это был лучший ответ всем, кто надеялся, что украинское руководство стремится к миру", - сказал Полянский.На днях Владимир Зеленский заверил, что Украина намерена уже в этом году организовать второй саммит мира, который сможет поставить точку в конфликте, а не троеточие.При этом в начале августа подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. В минувшее воскресенье Минобороны РФ информировало, что за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 16 тысяч военных, 126 танков.Подробнее о планах Киева - в материале Елены Мурзиной Кукловоды и исполнители. Кто стоит за планами войны и "мира" на Украине и какой план есть у Зеленского на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, курская область, россия, киев, дмитрий полянский, владимир зеленский, оон, вооруженные силы украины
Новости, Курская область, Россия, Киев, Дмитрий Полянский, Владимир Зеленский, ООН, Вооруженные силы Украины

Полянский указал, что поступки Зеленского расходятся с его словами

07:26 23.09.2024
 
© AP / John Minchillo
- РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© AP / John Minchillo
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Владимир Зеленский выбрал путь эскалации после нападения украинских боевиков на Курскую область. Об этом заявил первый зампостпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский, передает РИА Новости
"Мы судим о том, что делают другие, по их поступкам, а не по их словам. Поэтому он (Зеленский - ред.) четко выбрал путь эскалации, когда вторгся в Курскую область Российской Федерации. Я думаю, это был лучший ответ всем, кто надеялся, что украинское руководство стремится к миру", - сказал Полянский.
На днях Владимир Зеленский заверил, что Украина намерена уже в этом году организовать второй саммит мира, который сможет поставить точку в конфликте, а не троеточие.
При этом в начале августа подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
В минувшее воскресенье Минобороны РФ информировало, что за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 16 тысяч военных, 126 танков.
Подробнее о планах Киева - в материале Елены Мурзиной Кукловоды и исполнители. Кто стоит за планами войны и "мира" на Украине и какой план есть у Зеленского на сайте Украина.ру.
 
НовостиКурская областьРоссияКиевДмитрий ПолянскийВладимир ЗеленскийООНВооруженные силы Украины
 
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