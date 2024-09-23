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Полянский указал, что поступки Зеленского расходятся с его словами

Полянский указал, что поступки Зеленского расходятся с его словами - 23.09.2024 Украина.ру

Полянский указал, что поступки Зеленского расходятся с его словами

Владимир Зеленский выбрал путь эскалации после нападения украинских боевиков на Курскую область. Об этом заявил первый зампостпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский, передает РИА Новости

2024-09-23T07:26

2024-09-23T07:26

2024-09-23T07:26

новости

курская область

россия

киев

дмитрий полянский

владимир зеленский

оон

вооруженные силы украины

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"Мы судим о том, что делают другие, по их поступкам, а не по их словам. Поэтому он (Зеленский - ред.) четко выбрал путь эскалации, когда вторгся в Курскую область Российской Федерации. Я думаю, это был лучший ответ всем, кто надеялся, что украинское руководство стремится к миру", - сказал Полянский.На днях Владимир Зеленский заверил, что Украина намерена уже в этом году организовать второй саммит мира, который сможет поставить точку в конфликте, а не троеточие.При этом в начале августа подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. В минувшее воскресенье Минобороны РФ информировало, что за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 16 тысяч военных, 126 танков.Подробнее о планах Киева - в материале Елены Мурзиной Кукловоды и исполнители. Кто стоит за планами войны и "мира" на Украине и какой план есть у Зеленского на сайте Украина.ру.

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новости, курская область, россия, киев, дмитрий полянский, владимир зеленский, оон, вооруженные силы украины