"Мы люди добрые": "Гоблин" назвал условие прощения звезд-предателей - 11.08.2024 Украина.ру
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"Мы люди добрые": "Гоблин" назвал условие прощения звезд-предателей
"Мы люди добрые": "Гоблин" назвал условие прощения звезд-предателей - 11.08.2024 Украина.ру
"Мы люди добрые": "Гоблин" назвал условие прощения звезд-предателей
Публичные люди, покинувшие Россию, не представляют для страны какой-либо ценности, поскольку живут интересами своего живота, а не собственного народа. Поэтому... Украина.ру, 11.08.2024
2024-08-11T08:10
2024-08-11T08:10
новости
россия
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украина.ру
звезды
предательство
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Публичные люди, покинувшие Россию, не представляют для страны какой-либо ценности, поскольку живут интересами своего живота, а не собственного народа. Поэтому жалеть об отъезде таких персонажей не стоит. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил известный публицист Дмитрий "Гоблин" Пучков."Кого там жалеть? Макаревича**? Да он же умалишенный любитель повыступать перед Саакашвили и попеть украинским нацистам. Да он контуженный вообще. Или какой-нибудь Гребенщиков**, выдающийся буддист, точно такая же пробандеровская мразь. Я и в детстве их никогда не слушал и сейчас не буду. Пугачева? Ну, бабушка совсем выжила из ума. Гомосексуалист Галкин**? Ну, тут вообще комментировать нечего. Да и все остальные там какие-то убогие", - подчеркнул Пучков.Он добавил, что эти люди "только набивать желудок умеют" и живут ради своего удовольствия, не думая, что происходит с их страной и согражданами. "Гоблин" отметил, что все, кто выбрал Россию, помогают бойцам, раненым и жителям новых регионов. То же нужно было делать и тем самым либеральным звездам. И это окно возможностей до сих пор не закрыто."И если вопрос встает о том: а можно ли им вернуться? Конечно, можно. Только для начала давай деятельное раскаяние. Публично говори, что ты был дурак. Ты заблуждался. Ты в трудную минуту бросил родную страну, Родину-мать. А сейчас ты вернулся и будешь ей помогать. И после этого начинай загонять гуманитарку. Начинай давать концерты для бойцов, для жителей новых территорий и покажи нам, что ты с нами. Мы люди добрые. Христос заповедовал всех прощать. Мы вас простим, хотя будем присматривать за вами, не оступитесь ли вы опять", - подытожил собеседник издания.О чем еще "Гоблин" рассказал журналистам издания Украина.ру, можно прочитать в интервью О YouTube и RuTube, последних фильмах Гая Ричи, Макаревиче** и Пугачевой.
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новости, россия, дмитрий пучков, украина.ру, звезды, предательство
Новости, Россия, Дмитрий Пучков, Украина.ру, звезды, предательство

"Мы люди добрые": "Гоблин" назвал условие прощения звезд-предателей

08:10 11.08.2024
 
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Публичные люди, покинувшие Россию, не представляют для страны какой-либо ценности, поскольку живут интересами своего живота, а не собственного народа. Поэтому жалеть об отъезде таких персонажей не стоит. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру озвучил известный публицист Дмитрий "Гоблин" Пучков.
"Кого там жалеть? Макаревича**? Да он же умалишенный любитель повыступать перед Саакашвили и попеть украинским нацистам. Да он контуженный вообще. Или какой-нибудь Гребенщиков**, выдающийся буддист, точно такая же пробандеровская мразь. Я и в детстве их никогда не слушал и сейчас не буду. Пугачева? Ну, бабушка совсем выжила из ума. Гомосексуалист Галкин**? Ну, тут вообще комментировать нечего. Да и все остальные там какие-то убогие", - подчеркнул Пучков.
Он добавил, что эти люди "только набивать желудок умеют" и живут ради своего удовольствия, не думая, что происходит с их страной и согражданами. "Гоблин" отметил, что все, кто выбрал Россию, помогают бойцам, раненым и жителям новых регионов. То же нужно было делать и тем самым либеральным звездам. И это окно возможностей до сих пор не закрыто.
"И если вопрос встает о том: а можно ли им вернуться? Конечно, можно. Только для начала давай деятельное раскаяние. Публично говори, что ты был дурак. Ты заблуждался. Ты в трудную минуту бросил родную страну, Родину-мать. А сейчас ты вернулся и будешь ей помогать. И после этого начинай загонять гуманитарку. Начинай давать концерты для бойцов, для жителей новых территорий и покажи нам, что ты с нами. Мы люди добрые. Христос заповедовал всех прощать. Мы вас простим, хотя будем присматривать за вами, не оступитесь ли вы опять", - подытожил собеседник издания.
О чем еще "Гоблин" рассказал журналистам издания Украина.ру, можно прочитать в интервью О YouTube и RuTube, последних фильмах Гая Ричи, Макаревиче** и Пугачевой.
6 августа, 17:18
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