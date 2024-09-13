https://ukraina.ru/20240913/1057368894.html

90 лет "Балтийской Антанте". Пакт лимитрофов с фигами в карманах

90 лет "Балтийской Антанте". Пакт лимитрофов с фигами в карманах - 13.09.2024 Украина.ру

90 лет "Балтийской Антанте". Пакт лимитрофов с фигами в карманах

12 сентября 1934 года Эстония, Латвия и Литва подписали пакт о сотрудничестве, известный как "Балтийская Антанта". Целью объединения было создание из мелких государств влиятельного регионального блока, но что-то пошло не так и его участники частью оказались в составе СССР, а частью – зависимыми от Союза странами

2024-09-13T08:00

2024-09-13T08:00

2024-09-13T08:00

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Государства, созданные после распада Российской империи на её западных окраинах – Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и Польша – в период между двумя мировыми войнами получили определение "лимитрофов". Они сразу же после обретения независимости попытались создать союз, направленный уже против Советской России.В 1919 году в Париже и Риге прошли первые переговоры представителей Литвы, Латвии, Эстонии, а затем – и Финляндии. Позже переговоры продолжились в Хельсинки. Тогда в первую очередь Финляндия хотела завязать более тесные отношения с прибалтийскими странами и Польшей, и заручиться их помощью в случае агрессии со стороны России.Весной 1920 года МИД Латвии выступил с идеей создания Балтийского союза, в который бы вошли Литва, Латвия, Эстония, Финляндия и Польша. 31 августа 1920 года представители этих стран в Риге даже подписали договор о создании военного союза. Но финский парламент отказался ратифицировать этот договор, и он не вступил в силуА когда в ноябре 1920 года Польша заняла Виленский край, диалог между Каунасом (там находились власти Литвы) и Варшавой стал невозможен. К тому же Литва стала искать помощь у России, что противоречило интересам Польши. При этом РСФСР признавала Вильно (Вильнюс) столицей Литвы, несмотря на оккупацию, а позже аннексию Виленского края Польшей.В 1921 году в Каунасе и Риге проходили конференции представителей МИД Литвы, Латвии и Эстонии, на которых обсуждались пути выхода из сложившегося кризиса. Однако они не привели к какому-либо существенному результату. Попытки создать союз четырёх стран провалились, так как Финляндия всё больше внимания стала уделять скандинавским соседям, и выступала за так называемый план Великой Скандинавии.Подписание Рапалльского договора 1922 года между СССР и Германией, который означал прекращение политической и экономической блокады Советского Союза, привело к созданию военного и политического союза Латвии и Эстонии. 1 ноября 1923 года главы МИД Латвии и Эстонии подписали договор, по которому обязались предоставить друг другу военную помощь, если на одну из стран нападёт третья страна. Кроме этого, между Ригой и Таллинном были решены экономические и таможенные вопросы.Литва же осталась за бортом интеграционных процессов в Прибалтике из-за конфликтов с Польшей, а также с Германией. Дело в том, что ранее входивший в состав Восточной Пруссии Мемельский (Клайпедский) край был отделён от Германии согласно Версальскому договору, и стал подмандатной территорией Лиги Наций. Однако в январе 1923 года власти Литвы инспирировали восстание местных литовцев, и в феврале фактически аннексировали Клайпедский край, провозгласив его автономной территорией Литвы.После длительных переговоров в мае 1924 года Литва и Лига Наций подписали Клайпедскую конвенцию, которая официально признавала суверенитет Литвы над регионом и наделяла Клайпедский край обширной законодательной, судебной, административной и финансовой автономией. В Берлине тогда с этим ничего поделать не могли, но было понятно, что немцы с аннексией не смирятся.Литва отличалась от двух других прибалтийских республик также тем, что там ещё в декабре 1926 года произошёл военный переворот, и был установлен диктаторский режим Антанаса Сметоны. В Эстонии и Латвии видимость демократии сохранялась дольше, но 12 марта 1934 года в Таллинне была установлена диктатура Константина Пятса, а 15 мая того же года в Риге – диктатура Карлиса Ульманиса.Однако тот факт, что именно после этого Литва предложила Латвии и Эстонии подписать договор о политическом союзе, является скорее совпадением. На самом деле к этому шагу Каунас подтолкнуло два события. Во-первых, 26 января 1934 года между Польшей и Германией был заключен договор, который многие историки называют "пакт Гитлера-Пилсудского". Он имел секретное приложение, которое фактически предусматривало военный союз между Германией и Польшей.Во-вторых, весной-летом СССР и Франция попытались организовать заключение так называемого "Восточного пакта" – коллективного договора о взаимопомощи между СССР, Польшей, Чехословакией, Финляндией, Латвией, Эстонией, Литвой и Германией, которые взяли бы на себя обязательство хранить нерушимость границ и оказать помощь участнику пакта, который подвергнется агрессии. Однако переговоры об этом не увенчались успехом.Безусловно, у Литвы был отдельный интерес в подписании союза с Латвией и Эстонией. Она надеялась упрочить свои позиции в Европе, в первую очередь – с целью возвращения в состав Литвы Вильно и Виленского края, захваченных Польшей в 1920 году. В Риге и Таллинне разделяли опасения Каунаса относительно сближения Польши с нацистской Германией, и согласились, что трём прибалтийским государствам лучше действовать на международной арене единым фронтом.12 сентября 1934 года Эстония, Латвия и Литва подписали в Женеве пакт о сотрудничестве, согласии и взаимной помощи, известный как "Балтийская Антанта". Однако это не был военный союз: участники пакта договорились поддерживать друг друга политически и оказывать дипломатическую поддержку в международных вопросах, при этом все три страны должны были придерживаться политики нейтралитета.Примечательно, что создание "Балтийской Антанты" приветствовал Советский Союз, поскольку видел в ней противовес германо-польскому пакту. Обеспокоенность Москвы возникла лишь после того, как Литва, Латвия и Эстония стали приглашать вступить в союз Финляндию.С осени 1934 года два раза в год проводились конференции министров иностранных дел трёх государств Прибалтики, на которых согласовывалась внешняя политика Эстонии, Латвии и Литвы по отношению к Лиге Наций. Однако "Балтийская Антанта" так и не стала действенным объединяющим фактором и основой сотрудничества в области обороны. К примеру, её участники не провели ни одной встречи на высшем уровне.Участники "Балтийской Антанты" относились друг к другу с предубеждением, ревностью и даже высокомерием. По словам финского историка Сеппо Зеттерберга, один эстонский дипломат находил, что взаимопонимание политиков Эстонии и Литвы основывается на том, что, встречаясь, они вместе ругают латышей.Объективным фактором, препятствующим сотрудничеству трёх прибалтийских республик, стала схожая структура экономики. Эстония, Латвия и Литва были в той или иной степени аграрными странами, и как экспортеры сельскохозяйственной продукции являлись конкурентами на мировом рынке. Из таможенного союза государств тоже ничего не получилось. Кроме того, у каждого члена союза были свои внешнеполитические проблемы и ориентиры, мало интересующие соседей.Стоит отметить, что не оправдались планы прибалтийских лимитрофов совместно усилить свои международные позиции. В Европе к прибалтийским лидерам относились пренебрежительно, едва ли не с презрением. Если на родине Антанаса Сметону провозгласили "великим вождём литовского народа", Карлиса Ульманиса в латвийской прессе именовали "дважды гением и величайшим деятелем Европы", а эстонского диктатора Константина Пятса "святым Константином", то дипломаты западноевропейских стран прозвали Прибалтику "недоразумением на карте Европы".Одним из первых "звоночков", ставших началом распада "Балтийской Антанты", оказался польско-литовский кризис в марте 1938 года, когда Польша заставила Литву установить дипломатические отношения, а также фактически признать аннексию Виленского края. В том же году Эстония, Латвия и Литва отказались от автоматического применения статьи 16 Устава Лиги Наций, позволявшей, среди прочего, транзит советской военной силы по их территории, акватории и воздушному пространству для борьбы с агрессором в случае нападения на ЧехословакиюБерлин при поддержке Таллинна сумел надавить на Ригу и Каунас, выступив с угрожающей позицией: руководство Третьего Рейха "не считает нейтральными страны, допускающие проход иностранных войск через их территории". В результате 19 сентября 1938 года Эстония и Латвия, а 22 сентября – Литва заявили о необязательности применения упомянутой статьи, приняв тем самым и германское толкование "нейтралитета".А в 1939-м все три прибалтийские страны подписали пакты о ненападении с Германией: Литва – 22 марта (одновременно с передачей Клайпедского края Рейху), а Латвия и Эстония – 7 июня. Уже после Второй мировой войны убийственно точную характеристику сути происходившего тогда дал Уинстон Черчилль: "Эстония и Латвия подписали с Германией пакты о ненападении. Таким образом, Гитлеру удалось без труда проникнуть вглубь слабой обороны запоздалой и нерешительной коалиции, направленной против него".Правда, после подписания "пакта Молотова-Риббентропа" и начала Второй мировой войны ситуация в прибалтийских государствах резко изменилась. В конце сентября – начале октября 1939 года все они подписали с СССР договоры о взаимопомощи, предусматривающие размещение советских военных баз. Несмотря на это, на своей десятой конференции "Балтийская Антанта" в декабре 1939 года в Таллинне заняла жёсткие антисоветские позиции. А вот одиннадцатая конференция этого тройственного союза в Риге в марте 1940 года оказалась последней.Примечательно, что именно принятые на упомянутых конференциях ни к чему не обязывающие декларации СССР в июне 1940 года использовал как предлог для ультиматумов Литве, Латвии и Эстонии. В основных чертах смысл ультиматумов совпадал: правительства этих государств обвинялись в грубом нарушении условий ранее заключенных с Советским Союзом договоров о взаимопомощи, и выдвигалось требование сформировать правительства, способные обеспечить выполнение этих договоров.Условия ультиматумов были приняты, и во всех трёх странах были сформированы дружественные СССР правительства. Их возглавили, соответственно, Юстас Палецкис (Литва), Август Кирхенштейн (Латвия) и Йоханнес Варес (Эстония). Новые власти одними из первых решений аннулировали договор о создании "Балтийской Антанты", а уже в начале августа 1940 года Литва, Латвия и Эстония стали частью СССР.С началом центробежных тенденций в СССР 12 мая 1990 года председатели Верховных Советов Эстонии (Арнольд Рюйтель), Латвии (Анатолий Горбунов) и Литвы (Витаутас Ландсбергис) подписали декларацию с целью возродить идею "Балтийской Антанты". На основании этой декларации в 1991 году была создана "Балтийская ассамблея" – совещательный орган по сотрудничеству между парламентами Эстонии, Латвии и Литвы, куда входят по 20 депутатов от каждой страны. Собираются они раз в год по очереди в Таллинне, Риге и Вильнюсе, и в своих выпадах в адрес Москвы могут дать фору своим довоенным коллегам.

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история, прибалтика, литва, латвия, эстония, польша, финляндия, ссср, германия, 1930-е