https://ukraina.ru/20240320/1053997320.html

Предатель - худший неприятель. Иуды на службе Украины

Предатель - худший неприятель. Иуды на службе Украины - 20.03.2024 Украина.ру

Предатель - худший неприятель. Иуды на службе Украины

Президент РФ Владимир Путин пообещал, что россиянам, которые воюют на стороне Украины, не будет прощения. Их преступления не имеют срока давности, а расплата за предательство будет неизбежной. Издание Украина.ру представляет рассказ о ключевых фигурах нынешнего власовского движения

2024-03-20T12:24

2024-03-20T12:24

2024-03-20T12:34

эксклюзив

русский добровольческий корпус

легион

украина

сбу

россия

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Аферист на службе СБУ Илья Пономарев*Экс-депутат Госдумы, иноагент Илья Пономарев – обладатель исключительной приспособляемости и политической беспринципности.В разное время он успел посотрудничать с олигархом Михаилом Ходорковским**, коммунистами парламентскими и непарламентскими, либералами, фондом "Сколково", дагестанскими исламистами, украинскими националистами - список можно продолжать еще долго.Будущий оппозиционер имел идеальные стартовые возможности: дед – первый секретарь советского посольства в Польше, отец – бывший зампредседателя Госстроя РФ, мать – с 2005 по 2013 гг. член Совета Федерации от Чукотки. Сюда же можно добавить и родство (сводный племянник) с ныне покойным секретарем ЦК КПСС, кандидатом в члены политбюро Борисом Пономаревым.Илья Пономарев всегда умел органично совмещать имидж пламенного социалиста-революционера с капиталистическо-предпринимательской жилкой. Из директора по информационным технологиям в "ЮКОСЕ" начинающий политик перебрался в КПРФ, где, по одной из версий, пытался навести мосты между оппозицией и Ходорковским, который грезил о контроле над Госдумой по результатам выборов-2003.В 2007 году Пономарев сам стал депутатом нижней палаты российского парламента, но уже от "Справедливой России". В 2010 году его взяли на работу в фонд "Сколково" в качестве советника.В 2011-2012 гг. он стал одним из лидеров "болотного" протеста, после фиаско которого, не теряя думского мандата, устроился читать лекции во все том же "Сколково" за 22 млн рублей. Позднее на него было заведено уголовное дело за растрату, суд обязал политика вернуть более 2 млн рублей.В 2014 году Пономарев стал единственным депутатом, который проголосовал против вхождения Крыма в состав РФ. Свое решение тогда он объяснял довольно странно: Крым – русская земля и полуостров должен быть российским, но по процедуре он-де не согласен.Очень скоро он уехал в США, его исключили из думской фракции за прогулы, а еще через пару лет Пономарев всплыл на Украине, где объявил о своем новом проекте – компании Trident Black Sea по добыче газа на украинском шельфе в Черном море.Эта фирма, не имея за душой ни копейки капитала, стала победителем соответствующего государственного конкурса, а сам Пономарев получил украинский паспорт в последний день президентства Петра Порошенко. Контракт, впрочем, не был выполнен, доступ к газу и нефти украинцы ему так и не дали.Вообще, Пономарев – настоящий Остап Бендер российско-украинской политики. Если Trident Black Sea – это его "Рога и копыта", то многочисленные созданные им "съезды народных депутатов", "форумы свободных народов", "республиканские армии" и прочие опереточные структуры – это прямые наследники "Союза меча и орала" из нетленной классики Ильфа и Петрова.Сегодня Пономарев крепко сидит на крючке СБУ, призывает к убийствам и терактам на территории РФ, курирует так называемый "Легион Свобода России"**. Его же авторству принадлежит скандальный запрещенный паблик "Утро Дагестана", где под русофобскими и исламистскими лозунгами пытаются спровоцировать дестабилизацию обстановки на Кавказе.Человек-салат Максимилиан АндрониковМаксимилиан Андроников (Цезарь) – один из ближайших подручных Пономарева по "Легиону Свобода России".Уроженец Сочи, он долгое время проживал в Санкт-Петербурге, где проникся националистическими идеями и вступил в "Русское имперское движение" (РИД).События Майдана 2014 года стали водоразделом для отечественного правого движения. Организация, где состоял Андроников, приняла сторону народных республик Донецка и Луганска. РИД отправляет своих бойцов в Донбасс и по сей день, за что удостоилось включения в американский список террористических формирований.Андроников такой расклад не принял, уехал на Украину, где его подобрали местные спецслужбы и вскоре перепоручили Пономареву.Андроников не скрывает, что убийство россиян доставляет ему удовольствие. Он участвовал в попытках украинских ДРГ прорваться на территорию РФ в 2022-2024 гг. В России на него заведены уголовные дела, в том числе по статье за госизмену.Белый король Денис Капустин*Еще одна организация в ряду власовских проукраинских формирований – "Русский добровольческий корпус"** (РДК). Эта банда, в отличие от "общеопозиционного" пономаревского "Легиона Свобода России" состоит исключительно из ультраправых и открытых неонацистов."Фюрером" этого подразделения является 40-летний Денис Капустин (известный также как White Rex, то есть Белый король с англ. и лат.), который начинал свой путь как рядовой скинхед с окраин Москвы.Как и Пономарев, только в гораздо более скромных масштабах, Капустин свое участие в политике всегда стремился монетизировать. Он является основателем бойцовского промоушена для праворадикалов White Rex и одноименного производителя одежды.На Украине живет с 2017 года. После февраля 2022-го попал в орбиту Главного управления разведки при украинском Минобороны. Из украинских и российских неонацистов под началом Капустина был сформирован РДК."Русский добровольческий корпус" конкурирует с "Легионом Свобода России" за финансы и благосклонность спецслужб Украины. В прошлом году последним пришлось даже приглашать Андроникова и Капустина на переговоры, чтобы примирить две группировки и вместе двинуть их совершать диверсии и прорывы в Белгородской области.Капустин заочно приговорен в РФ к пожизненному заключению.Актер-неудачник Кирилл Канахин*Особняком в ряду заядлых националистов в рядах РДК смотрится выпускник театрального училища им. Щепкина, бывший российский актер Кирилл Канахин.До переезда на Украину он часто мелькал на экранах российского телевидения в ролях второго плана, однако несколько лет назад с ним начали происходить определенные метаморфозы. Канахин забросил актерскую карьеру и объявил себя инструктором по йоге и знатоком восточных практик. Через какое-то время он перебрался на Украину и объявился уже в рядах РДК во время их прорыва в Брянскую область.По свидетельствам людей, лично знавших Канахина, на его ненависть к родной стране могли повлиять актерские неудачи и нескладывающаяся карьера, в чем он почему-то винил российские власти.Также, как и Капустин, Канахин заочно приговорен в РФ к пожизненному лишению свободы.Оборотень из ФСБ Илья Богданов*Главная отличительная черта уроженца Владивостока Ильи Богданова, еще одного предателя из рядов РДК, заключается в его прошлой профессии. 35-летний террорист окончил Хабаровский пограничный институт ФСБ РФ. Служил оперуполномоченным в отделении погрануправления в одном из сел в Дагестане.Среди подобных персонажей Богданов один из самых опытных – он участвует в боевых действиях на стороне Украины с 2014 года. Воевал в составе добробата Нацгвардии "Донбасс" и "Добровольческого украинского корпуса" Дмитрия Яроша, участник боев за Донецкий аэропорт. За "особые заслуги" перед Украиной в 2015 году получил украинский паспорт лично из рук Порошенко.После завершения активных боев в Донбассе Богданов оказался не у дел. Политическая карьера в "Блоке Петра Порошенко" не задалась, бывший сотрудник ФСБ подрабатывал охранником, автомойщиком и курьером. В конце концов, в 2017 году он сумел открыть в Киеве свою забегаловку корейской кухни.В РДК его откомандировали только в начале 2023 года, за год до этого в составе других подразделений он якобы принимал участие в боях в районе Гостомеля и Ирпеня Киевской области.Регулярно выдумывает покушения на себя со стороны российских спецслужб, о чем регулярно доносит в полицию и СБУ.*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга**Признан в РФ иностранным агентом***Террористическая организация, запрещена в РФ

https://ukraina.ru/20240227/1053567125.html

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2024

Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, русский добровольческий корпус, легион, украина, сбу, россия