https://ukraina.ru/20231208/1051866547.html

"Коррупционер" вернулся в Раду. Одарченко засняли в зале украинского парламента

"Коррупционер" вернулся в Раду. Одарченко засняли в зале украинского парламента - 08.12.2023 Украина.ру

"Коррупционер" вернулся в Раду. Одарченко засняли в зале украинского парламента

Народный депутат от партии "Слуга народа" Андрей Одарченко, которого в ноябре задержали под подозрением в коррупции, уже находится в зале Верховной Рады. Об этом 8 декабря сообщили украинские телеграм-каналы.

2023-12-08T17:27

2023-12-08T17:27

2023-12-08T17:27

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коррупция

мустафа найем

депутат

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За Одарченко внесли залог в размере 15 млн гривен, говорится в сообщении.Ранее высший антикоррупционный суд Украины арестовал на два месяца депутата, обвиняемого в попытке подкупа председателя Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Мустафы Найема.По данным следствия, Одарченко просил Найема в обмен на взятку выделить средства на ремонт зданий Харьковского университета, где депутат находится на должности ректора.После того, как финансирование было выделено, на криптокошелек Найема поступили средства в размере десяти тысяч долларов. В дальнейшем сумма "неправомерной выгоды" должна была составить 8% от объема финансирования.

https://ukraina.ru/20231121/1051197898.html

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новости, украина, верховная рада, коррупция, мустафа найем, депутат