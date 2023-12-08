"Коррупционер" вернулся в Раду. Одарченко засняли в зале украинского парламента - 08.12.2023 Украина.ру
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"Коррупционер" вернулся в Раду. Одарченко засняли в зале украинского парламента
"Коррупционер" вернулся в Раду. Одарченко засняли в зале украинского парламента - 08.12.2023 Украина.ру
"Коррупционер" вернулся в Раду. Одарченко засняли в зале украинского парламента
Народный депутат от партии "Слуга народа" Андрей Одарченко, которого в ноябре задержали под подозрением в коррупции, уже находится в зале Верховной Рады. Об этом 8 декабря сообщили украинские телеграм-каналы.
2023-12-08T17:27
2023-12-08T17:27
новости
украина
верховная рада
коррупция
мустафа найем
депутат
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За Одарченко внесли залог в размере 15 млн гривен, говорится в сообщении.Ранее высший антикоррупционный суд Украины арестовал на два месяца депутата, обвиняемого в попытке подкупа председателя Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Мустафы Найема.По данным следствия, Одарченко просил Найема в обмен на взятку выделить средства на ремонт зданий Харьковского университета, где депутат находится на должности ректора.После того, как финансирование было выделено, на криптокошелек Найема поступили средства в размере десяти тысяч долларов. В дальнейшем сумма "неправомерной выгоды" должна была составить 8% от объема финансирования.
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новости, украина, верховная рада, коррупция, мустафа найем, депутат
Новости, Украина, Верховная Рада, коррупция, Мустафа Найем, депутат

"Коррупционер" вернулся в Раду. Одарченко засняли в зале украинского парламента

17:27 08.12.2023
 
украинский народный депутата Андрей Одарченко
украинский народный депутата Андрей Одарченко
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Народный депутат от партии "Слуга народа" Андрей Одарченко, которого в ноябре задержали под подозрением в коррупции, уже находится в зале Верховной Рады. Об этом 8 декабря сообщили украинские телеграм-каналы.
За Одарченко внесли залог в размере 15 млн гривен, говорится в сообщении.
Ранее высший антикоррупционный суд Украины арестовал на два месяца депутата, обвиняемого в попытке подкупа председателя Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Мустафы Найема.
По данным следствия, Одарченко просил Найема в обмен на взятку выделить средства на ремонт зданий Харьковского университета, где депутат находится на должности ректора.
После того, как финансирование было выделено, на криптокошелек Найема поступили средства в размере десяти тысяч долларов. В дальнейшем сумма "неправомерной выгоды" должна была составить 8% от объема финансирования.
гривна гривны - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
21 ноября, 13:53
Депутата от "Слуги народа" заподозрили в попытке подкупа чиновника биткойнамиНа Украине завели уголовное дело против депутата Верховной Рады, которого подозревают в попытке подкупить председателя государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры. Об этом 21 ноября сообщили в специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) Украины
 
НовостиУкраинаВерховная РадакоррупцияМустафа Найемдепутат
 
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