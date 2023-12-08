"Коррупционер" вернулся в Раду. Одарченко засняли в зале украинского парламента
украинский народный депутата Андрей Одарченко
Народный депутат от партии "Слуга народа" Андрей Одарченко, которого в ноябре задержали под подозрением в коррупции, уже находится в зале Верховной Рады. Об этом 8 декабря сообщили украинские телеграм-каналы.
За Одарченко внесли залог в размере 15 млн гривен, говорится в сообщении.
Ранее высший антикоррупционный суд Украины арестовал на два месяца депутата, обвиняемого в попытке подкупа председателя Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Мустафы Найема.
По данным следствия, Одарченко просил Найема в обмен на взятку выделить средства на ремонт зданий Харьковского университета, где депутат находится на должности ректора.
После того, как финансирование было выделено, на криптокошелек Найема поступили средства в размере десяти тысяч долларов. В дальнейшем сумма "неправомерной выгоды" должна была составить 8% от объема финансирования.
21 ноября, 13:53Депутата от "Слуги народа" заподозрили в попытке подкупа чиновника биткойнамиНа Украине завели уголовное дело против депутата Верховной Рады, которого подозревают в попытке подкупить председателя государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры. Об этом 21 ноября сообщили в специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) Украины