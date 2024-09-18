https://ukraina.ru/20240918/1057510727.html

Пять самых главных танков СВО: от Т-72Б3 до Т-90м "Прорыв"

Пять самых главных танков СВО: от Т-72Б3 до Т-90м "Прорыв" - 18.09.2024 Украина.ру

Пять самых главных танков СВО: от Т-72Б3 до Т-90м "Прорыв"

Донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин рассказал изданию Украина.ру, какие танки в зоне боевых действий показали себя самыми надежными при выполнении боевых заданий. Вместе с ним мы отобрали пять таких машин

2024-09-18T06:50

2024-09-18T06:50

2024-09-18T06:50

ссср

северодонецк

александр чаленко

т-80

т-90м "прорыв"

т-72 "урал"

александр "варяг" матюшин

эксклюзив

сво

танки

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1)Т-72Б3Комментарий Матюшина:"Этот танк – самый массовый танк СВО. Разработан на основе Т-72Б. Чем он хорош? Первое, на нем стоит новая повышенная динамическая и пассивная защита. Второе, повышена мощность двигателя. Она составляет 1130 лошадиных сил. Это позволяет развивать скорость: на шоссе – 60км/ч, по пересеченной местности – 45 км/ч. Третье, улучшена система управления огнем. Пушка – 125 мм. Максимальная дальность выстрела 3 км. Скорострельность - 8 выстрелов в минуту. Четвертое, новый прицел и система связи.Хороший танк. Не уступает ни "Леопардам", ни "Абрамсам". Кстати, на него бойцы сами ставят РЭБ и наваривают мангалы".2) Т-80 БВМКомментарий Матюшина:"Танк модернизирован на базе Т-80Б. У него также 125 мм пушка. Стреляет любым видом снарядов от кумулятивного до осколочного. Оснащен лазерным дальномером. Имеет прицел с тепловизором. Быстрая система перезаряжания. У командира танка есть вычислитель, с помощью которого можно определить координаты самой дальней цели".3)Т-90м "Прорыв"Комментарий Матюшина:"Танк создан на базе танка Т-72. Пушка -125мм. Двигатель 1130 лошадиных сил. При этом максимально возможная скорострельность: 10 выстрелов в минуту. Отличная защита: бронеплиты (наваренные стальные листы на броню) и стальные кубики, внутри которых тротил. Когда снаряд попадает в танк, происходит взрыв, но он идет не в танк, а от него за счет того, что попавший в машину снаряд подрывается тротилом".4)БМП-3Комментарий Матюшина:"На этом месте должна стоять "Армата", но так как она не запущена в массовое производство, вообще их всего было выпущено 50 штук, и на фронте их никто не видел, то я вместо "Арматы" предлагаю поставить БМП-3, хотя это и не танк. Но при этом он обладает многими качествами танка.Модель этого семейства начала разрабатываться еще в 1977 году, а в серию была запущена перед самым распадом СССР. Впервые ее показали на параде 9 мая 1990 года. Когда проводили полевые испытания, то БМП-3 на плаву на расстоянии 1,5 км из 30-мм пушки поразил Т-55: он уничтожил прицел и прибор наведения и повредил 100-мм пушку в четырех местах.Сейчас БМП-3 модернизирован. На нем установлена 100-мм пушка, которая может стрелять, как фугасными, так и осколочными снарядами. Имеется лазерный прицел и тепловизионный дальномер.На шоссе может развивать скорость 70 км/ч. На этой машине стоит усиленная защита: РЭБ, "мангалы", дополнительная броня. Она может создавать мощный огневой вал, что позволяет пехоте быстрее продвигаться к цели".5)БМПТ "Терминатор" (Боевая машина поддержки танков)Комментарий Матюшина:"Это тоже не танк. Машина создана для действий в составе танковых формирований с целью уничтожения противотанковых формирований противника и для эффективного подавления пехоты, которая вооружена гранатометами и противотанковыми комплексами. Может поражать, как танки, так и ДОТы и ДЗОТы.Имеет две 30-мм автоматические пушки. Два пулемета Калашникова 7,62 мм. ПТУРы типа "Атака" с лазерной системой наведения- 4 шт. Два гранатомета АГС-17. Двигатель 1000 лошадиных сил. Скорость 65 км/ч. В роте, как правило. 9 таких машин по 5 человек в экипаже. Этот БМПТ хорошо себя показал во время боев под Северодонецком и на Кременной"Читайте также материал Александра Чаленко Донецкий фронт. Всё идет к появлению двух котлов — под Угледаром и Курахово

https://ukraina.ru/20240917/1057499865.html

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Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Александр Чаленко

ссср, северодонецк, александр чаленко, т-80, т-90м "прорыв", т-72 "урал", александр "варяг" матюшин, эксклюзив, сво, танки, украина.ру