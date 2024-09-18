Пять самых главных танков СВО: от Т-72Б3 до Т-90м "Прорыв"
Танк "сомалийцев" в частном секторе Мариуполя. Кадр из фильма
Донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин рассказал изданию Украина.ру, какие танки в зоне боевых действий показали себя самыми надежными при выполнении боевых заданий. Вместе с ним мы отобрали пять таких машин
1)Т-72Б3
Работа танков Т-72Б в южном секторе специальной военной операции
Комментарий Матюшина:
"Этот танк – самый массовый танк СВО. Разработан на основе Т-72Б. Чем он хорош? Первое, на нем стоит новая повышенная динамическая и пассивная защита. Второе, повышена мощность двигателя. Она составляет 1130 лошадиных сил. Это позволяет развивать скорость: на шоссе – 60км/ч, по пересеченной местности – 45 км/ч. Третье, улучшена система управления огнем. Пушка – 125 мм. Максимальная дальность выстрела 3 км. Скорострельность - 8 выстрелов в минуту. Четвертое, новый прицел и система связи.
Хороший танк. Не уступает ни "Леопардам", ни "Абрамсам". Кстати, на него бойцы сами ставят РЭБ и наваривают мангалы".
2) Т-80 БВМ
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРемонт и модернизация танков из зоны СВО
Ремонт и модернизация танков из зоны СВО
Комментарий Матюшина:
"Танк модернизирован на базе Т-80Б. У него также 125 мм пушка. Стреляет любым видом снарядов от кумулятивного до осколочного. Оснащен лазерным дальномером. Имеет прицел с тепловизором. Быстрая система перезаряжания. У командира танка есть вычислитель, с помощью которого можно определить координаты самой дальней цели".
3)Т-90м "Прорыв"
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота танкистов ЦВО на Краснолиманском направлении
Работа танкистов ЦВО на Краснолиманском направлении
Комментарий Матюшина:
"Танк создан на базе танка Т-72. Пушка -125мм. Двигатель 1130 лошадиных сил. При этом максимально возможная скорострельность: 10 выстрелов в минуту. Отличная защита: бронеплиты (наваренные стальные листы на броню) и стальные кубики, внутри которых тротил. Когда снаряд попадает в танк, происходит взрыв, но он идет не в танк, а от него за счет того, что попавший в машину снаряд подрывается тротилом".
4)БМП-3
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПодготовка экипажей БТР и БМП на полигоне в тыловом районе СВО
Подготовка экипажей БТР и БМП на полигоне в тыловом районе СВО
Комментарий Матюшина:
"На этом месте должна стоять "Армата", но так как она не запущена в массовое производство, вообще их всего было выпущено 50 штук, и на фронте их никто не видел, то я вместо "Арматы" предлагаю поставить БМП-3, хотя это и не танк. Но при этом он обладает многими качествами танка.
Модель этого семейства начала разрабатываться еще в 1977 году, а в серию была запущена перед самым распадом СССР. Впервые ее показали на параде 9 мая 1990 года. Когда проводили полевые испытания, то БМП-3 на плаву на расстоянии 1,5 км из 30-мм пушки поразил Т-55: он уничтожил прицел и прибор наведения и повредил 100-мм пушку в четырех местах.
Сейчас БМП-3 модернизирован. На нем установлена 100-мм пушка, которая может стрелять, как фугасными, так и осколочными снарядами. Имеется лазерный прицел и тепловизионный дальномер.
На шоссе может развивать скорость 70 км/ч. На этой машине стоит усиленная защита: РЭБ, "мангалы", дополнительная броня. Она может создавать мощный огневой вал, что позволяет пехоте быстрее продвигаться к цели".
5)БМПТ "Терминатор" (Боевая машина поддержки танков)
Комментарий Матюшина:
"Это тоже не танк. Машина создана для действий в составе танковых формирований с целью уничтожения противотанковых формирований противника и для эффективного подавления пехоты, которая вооружена гранатометами и противотанковыми комплексами. Может поражать, как танки, так и ДОТы и ДЗОТы.
Имеет две 30-мм автоматические пушки. Два пулемета Калашникова 7,62 мм. ПТУРы типа "Атака" с лазерной системой наведения- 4 шт. Два гранатомета АГС-17. Двигатель 1000 лошадиных сил. Скорость 65 км/ч. В роте, как правило. 9 таких машин по 5 человек в экипаже. Этот БМПТ хорошо себя показал во время боев под Северодонецком и на Кременной"
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