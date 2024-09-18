Пять самых главных танков СВО: от Т-72Б3 до Т-90м "Прорыв" - 18.09.2024 Украина.ру
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Пять самых главных танков СВО: от Т-72Б3 до Т-90м "Прорыв"
Пять самых главных танков СВО: от Т-72Б3 до Т-90м "Прорыв" - 18.09.2024 Украина.ру
Пять самых главных танков СВО: от Т-72Б3 до Т-90м "Прорыв"
Донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин рассказал изданию Украина.ру, какие танки в зоне боевых действий показали себя самыми надежными при выполнении боевых заданий. Вместе с ним мы отобрали пять таких машин
2024-09-18T06:50
2024-09-18T06:50
ссср
северодонецк
александр чаленко
т-80
т-90м "прорыв"
т-72 "урал"
александр "варяг" матюшин
эксклюзив
сво
танки
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1)Т-72Б3Комментарий Матюшина:"Этот танк – самый массовый танк СВО. Разработан на основе Т-72Б. Чем он хорош? Первое, на нем стоит новая повышенная динамическая и пассивная защита. Второе, повышена мощность двигателя. Она составляет 1130 лошадиных сил. Это позволяет развивать скорость: на шоссе – 60км/ч, по пересеченной местности – 45 км/ч. Третье, улучшена система управления огнем. Пушка – 125 мм. Максимальная дальность выстрела 3 км. Скорострельность - 8 выстрелов в минуту. Четвертое, новый прицел и система связи.Хороший танк. Не уступает ни "Леопардам", ни "Абрамсам". Кстати, на него бойцы сами ставят РЭБ и наваривают мангалы".2) Т-80 БВМКомментарий Матюшина:"Танк модернизирован на базе Т-80Б. У него также 125 мм пушка. Стреляет любым видом снарядов от кумулятивного до осколочного. Оснащен лазерным дальномером. Имеет прицел с тепловизором. Быстрая система перезаряжания. У командира танка есть вычислитель, с помощью которого можно определить координаты самой дальней цели".3)Т-90м "Прорыв"Комментарий Матюшина:"Танк создан на базе танка Т-72. Пушка -125мм. Двигатель 1130 лошадиных сил. При этом максимально возможная скорострельность: 10 выстрелов в минуту. Отличная защита: бронеплиты (наваренные стальные листы на броню) и стальные кубики, внутри которых тротил. Когда снаряд попадает в танк, происходит взрыв, но он идет не в танк, а от него за счет того, что попавший в машину снаряд подрывается тротилом".4)БМП-3Комментарий Матюшина:"На этом месте должна стоять "Армата", но так как она не запущена в массовое производство, вообще их всего было выпущено 50 штук, и на фронте их никто не видел, то я вместо "Арматы" предлагаю поставить БМП-3, хотя это и не танк. Но при этом он обладает многими качествами танка.Модель этого семейства начала разрабатываться еще в 1977 году, а в серию была запущена перед самым распадом СССР. Впервые ее показали на параде 9 мая 1990 года. Когда проводили полевые испытания, то БМП-3 на плаву на расстоянии 1,5 км из 30-мм пушки поразил Т-55: он уничтожил прицел и прибор наведения и повредил 100-мм пушку в четырех местах.Сейчас БМП-3 модернизирован. На нем установлена 100-мм пушка, которая может стрелять, как фугасными, так и осколочными снарядами. Имеется лазерный прицел и тепловизионный дальномер.На шоссе может развивать скорость 70 км/ч. На этой машине стоит усиленная защита: РЭБ, "мангалы", дополнительная броня. Она может создавать мощный огневой вал, что позволяет пехоте быстрее продвигаться к цели".5)БМПТ "Терминатор" (Боевая машина поддержки танков)Комментарий Матюшина:"Это тоже не танк. Машина создана для действий в составе танковых формирований с целью уничтожения противотанковых формирований противника и для эффективного подавления пехоты, которая вооружена гранатометами и противотанковыми комплексами. Может поражать, как танки, так и ДОТы и ДЗОТы.Имеет две 30-мм автоматические пушки. Два пулемета Калашникова 7,62 мм. ПТУРы типа "Атака" с лазерной системой наведения- 4 шт. Два гранатомета АГС-17. Двигатель 1000 лошадиных сил. Скорость 65 км/ч. В роте, как правило. 9 таких машин по 5 человек в экипаже. Этот БМПТ хорошо себя показал во время боев под Северодонецком и на Кременной"Читайте также материал Александра Чаленко Донецкий фронт. Всё идет к появлению двух котлов — под Угледаром и Курахово
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Александр Чаленко
Александр Чаленко
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Украина.ру
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5
4.7
96
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Украина.ру
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
ссср, северодонецк, александр чаленко, т-80, т-90м "прорыв", т-72 "урал", александр "варяг" матюшин, эксклюзив, сво, танки, украина.ру
СССР, Северодонецк, Александр Чаленко, Т-80, Т-90М "Прорыв", Т-72 "Урал", Александр "Варяг" Матюшин, Эксклюзив, СВО, танки, Украина.ру

Пять самых главных танков СВО: от Т-72Б3 до Т-90м "Прорыв"

06:50 18.09.2024
 
Танк "сомалийцев" в частном секторе Мариуполя. Кадр из фильма
Танк сомалийцев в частном секторе Мариуполя. Кадр из фильма
Читать в
Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин рассказал изданию Украина.ру, какие танки в зоне боевых действий показали себя самыми надежными при выполнении боевых заданий. Вместе с ним мы отобрали пять таких машин
1)Т-72Б3
© РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота танков Т-72Б в южном секторе специальной военной операции
Работа танков Т-72Б в южном секторе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости
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Работа танков Т-72Б в южном секторе специальной военной операции
Комментарий Матюшина:
"Этот танк – самый массовый танк СВО. Разработан на основе Т-72Б. Чем он хорош? Первое, на нем стоит новая повышенная динамическая и пассивная защита. Второе, повышена мощность двигателя. Она составляет 1130 лошадиных сил. Это позволяет развивать скорость: на шоссе – 60км/ч, по пересеченной местности – 45 км/ч. Третье, улучшена система управления огнем. Пушка – 125 мм. Максимальная дальность выстрела 3 км. Скорострельность - 8 выстрелов в минуту. Четвертое, новый прицел и система связи.
Хороший танк. Не уступает ни "Леопардам", ни "Абрамсам". Кстати, на него бойцы сами ставят РЭБ и наваривают мангалы".
2) Т-80 БВМ
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРемонт и модернизация танков из зоны СВО
Ремонт и модернизация танков из зоны СВО - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Ремонт и модернизация танков из зоны СВО
Комментарий Матюшина:
"Танк модернизирован на базе Т-80Б. У него также 125 мм пушка. Стреляет любым видом снарядов от кумулятивного до осколочного. Оснащен лазерным дальномером. Имеет прицел с тепловизором. Быстрая система перезаряжания. У командира танка есть вычислитель, с помощью которого можно определить координаты самой дальней цели".
3)Т-90м "Прорыв"
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота танкистов ЦВО на Краснолиманском направлении
Работа танкистов ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Работа танкистов ЦВО на Краснолиманском направлении
Комментарий Матюшина:
"Танк создан на базе танка Т-72. Пушка -125мм. Двигатель 1130 лошадиных сил. При этом максимально возможная скорострельность: 10 выстрелов в минуту. Отличная защита: бронеплиты (наваренные стальные листы на броню) и стальные кубики, внутри которых тротил. Когда снаряд попадает в танк, происходит взрыв, но он идет не в танк, а от него за счет того, что попавший в машину снаряд подрывается тротилом".
4)БМП-3
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПодготовка экипажей БТР и БМП на полигоне в тыловом районе СВО
Подготовка экипажей БТР и БМП на полигоне в тыловом районе СВО - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Подготовка экипажей БТР и БМП на полигоне в тыловом районе СВО
Комментарий Матюшина:
"На этом месте должна стоять "Армата", но так как она не запущена в массовое производство, вообще их всего было выпущено 50 штук, и на фронте их никто не видел, то я вместо "Арматы" предлагаю поставить БМП-3, хотя это и не танк. Но при этом он обладает многими качествами танка.
Модель этого семейства начала разрабатываться еще в 1977 году, а в серию была запущена перед самым распадом СССР. Впервые ее показали на параде 9 мая 1990 года. Когда проводили полевые испытания, то БМП-3 на плаву на расстоянии 1,5 км из 30-мм пушки поразил Т-55: он уничтожил прицел и прибор наведения и повредил 100-мм пушку в четырех местах.
Биркин
Вчера, 14:12
Будни дроновода: об устройстве FPV, взрывчатке, РЭБ и боевом опыте - командир группы БПЛА "Биркин"Как устроены беспилотники, как FPV-дроны используют в ходе специальной военной операции, что нужно для того, чтобы успешно поразить американский танк "Абрамс"?
Сейчас БМП-3 модернизирован. На нем установлена 100-мм пушка, которая может стрелять, как фугасными, так и осколочными снарядами. Имеется лазерный прицел и тепловизионный дальномер.
На шоссе может развивать скорость 70 км/ч. На этой машине стоит усиленная защита: РЭБ, "мангалы", дополнительная броня. Она может создавать мощный огневой вал, что позволяет пехоте быстрее продвигаться к цели".
5)БМПТ "Терминатор" (Боевая машина поддержки танков)
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Комментарий Матюшина:
"Это тоже не танк. Машина создана для действий в составе танковых формирований с целью уничтожения противотанковых формирований противника и для эффективного подавления пехоты, которая вооружена гранатометами и противотанковыми комплексами. Может поражать, как танки, так и ДОТы и ДЗОТы.
Имеет две 30-мм автоматические пушки. Два пулемета Калашникова 7,62 мм. ПТУРы типа "Атака" с лазерной системой наведения- 4 шт. Два гранатомета АГС-17. Двигатель 1000 лошадиных сил. Скорость 65 км/ч. В роте, как правило. 9 таких машин по 5 человек в экипаже. Этот БМПТ хорошо себя показал во время боев под Северодонецком и на Кременной"
Читайте также материал Александра Чаленко Донецкий фронт. Всё идет к появлению двух котлов — под Угледаром и Курахово
 
СССРСеверодонецкАлександр ЧаленкоТ-80Т-90М "Прорыв"Т-72 "Урал"Александр "Варяг" МатюшинЭксклюзивСВОтанкиУкраина.ру
 
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