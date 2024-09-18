https://ukraina.ru/20240918/1057525754.html

С ДЦП в десантно-штурмовые войска: на Украине разгорелся скандал из-за срочника

С ДЦП в десантно-штурмовые войска: на Украине разгорелся скандал из-за срочника - 18.09.2024 Украина.ру

С ДЦП в десантно-штурмовые войска: на Украине разгорелся скандал из-за срочника

На Украине мобилизовали в десантно-штурмовые войска 18-летнего юношу с диагнозом ДЦП. Об этом 18 сентября сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* в своем телеграм-канале

2024-09-18T14:45

2024-09-18T14:45

2024-09-18T15:16

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На днях комитет по вопросам нацбезопасности и обороны Верховной Рады рассмотрел законопроект о запрете мобилизации ограниченно годных до 25 лет. Этот документ не только запрещает призыв тех, кто младше, но и дает возможность уволиться со службы ограниченно пригодным до 25 лет, которых уже успели мобилизовать.На Украине периодически предлагают снизить возраст мобилизации. В частности, 18 сентября об этом заявил майор бригады "Рубеж" Нацгвардии Украины Виталий Литвин. По его мнению, "война - дело молодых", а люди старше 55 лет попросту не справятся с боевыми задачами.Ранее генштаб ВСУ неоднократно настаивал на призыве юношей 18–20 лет, а руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов* заявлял, что если понадобится, то Киев будет призывать и 16-летних.В то же время правящая партия "Слуга народа" выступила за освобождение от мобилизации украинцев в возрасте до 25 лет, что стало поводом для конфликта в Раде в начале сентября.На днях комитет по вопросам нацбезопасности и обороны Верховной Рады рассмотрел законопроект о запрете мобилизации ограниченно годных до 25 лет. Этот документ не только запрещает призыв тех, кто младше, но и дает возможность уволиться со службы ограниченно пригодным до 25 лет, которых уже успели мобилизовать.Подробнее о мобилизации - в материале Василия Стоякина Только отсутствие мобилизации сможет ее спасти. Стоякин о демографической яме, которая ожидает Украину на сайте Украина.ру.*Признан в РФ террористом и экстремистом

https://ukraina.ru/20240918/1057524696.html

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новости, украина, киев, кирилл буданов, василий стоякин, алексей гончаренко, верховная рада, нацгвардия, всу, мобилизация, призыв