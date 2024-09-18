С ДЦП в десантно-штурмовые войска: на Украине разгорелся скандал из-за срочника - 18.09.2024 Украина.ру
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С ДЦП в десантно-штурмовые войска: на Украине разгорелся скандал из-за срочника
С ДЦП в десантно-штурмовые войска: на Украине разгорелся скандал из-за срочника - 18.09.2024 Украина.ру
С ДЦП в десантно-штурмовые войска: на Украине разгорелся скандал из-за срочника
На Украине мобилизовали в десантно-штурмовые войска 18-летнего юношу с диагнозом ДЦП. Об этом 18 сентября сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* в своем телеграм-канале
2024-09-18T14:45
2024-09-18T15:16
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На днях комитет по вопросам нацбезопасности и обороны Верховной Рады рассмотрел законопроект о запрете мобилизации ограниченно годных до 25 лет. Этот документ не только запрещает призыв тех, кто младше, но и дает возможность уволиться со службы ограниченно пригодным до 25 лет, которых уже успели мобилизовать.На Украине периодически предлагают снизить возраст мобилизации. В частности, 18 сентября об этом заявил майор бригады "Рубеж" Нацгвардии Украины Виталий Литвин. По его мнению, "война - дело молодых", а люди старше 55 лет попросту не справятся с боевыми задачами.Ранее генштаб ВСУ неоднократно настаивал на призыве юношей 18–20 лет, а руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов* заявлял, что если понадобится, то Киев будет призывать и 16-летних.В то же время правящая партия "Слуга народа" выступила за освобождение от мобилизации украинцев в возрасте до 25 лет, что стало поводом для конфликта в Раде в начале сентября.На днях комитет по вопросам нацбезопасности и обороны Верховной Рады рассмотрел законопроект о запрете мобилизации ограниченно годных до 25 лет. Этот документ не только запрещает призыв тех, кто младше, но и дает возможность уволиться со службы ограниченно пригодным до 25 лет, которых уже успели мобилизовать.Подробнее о мобилизации - в материале Василия Стоякина Только отсутствие мобилизации сможет ее спасти. Стоякин о демографической яме, которая ожидает Украину на сайте Украина.ру.*Признан в РФ террористом и экстремистом
https://ukraina.ru/20240918/1057524696.html
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Новости, Украина, Киев, Кирилл Буданов, Василий Стоякин, Алексей Гончаренко, Верховная Рада, Нацгвардия, ВСУ, мобилизация, призыв

С ДЦП в десантно-штурмовые войска: на Украине разгорелся скандал из-за срочника

14:45 18.09.2024 (обновлено: 15:16 18.09.2024)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ
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На Украине мобилизовали в десантно-штурмовые войска 18-летнего юношу с диагнозом ДЦП. Об этом 18 сентября сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* в своем телеграм-канале
"Я обращался к руководителям ТЦК (военкомата. - Ред.) еще несколько недель назад, просил, объяснял, что скоро примут закон, что не надо мобилизовать этих ограниченно годных, ведь скоро их придется отпускать. И что? 18-летнего больного парня хотят отправить в десантно-штурмовые войска", - заявил Гончаренко*.
На днях комитет по вопросам нацбезопасности и обороны Верховной Рады рассмотрел законопроект о запрете мобилизации ограниченно годных до 25 лет. Этот документ не только запрещает призыв тех, кто младше, но и дает возможность уволиться со службы ограниченно пригодным до 25 лет, которых уже успели мобилизовать.
На Украине периодически предлагают снизить возраст мобилизации. В частности, 18 сентября об этом заявил майор бригады "Рубеж" Нацгвардии Украины Виталий Литвин. По его мнению, "война - дело молодых", а люди старше 55 лет попросту не справятся с боевыми задачами.
14:52
Майор ВСУ предложил понизить призывной возраст и процитировал ЦояДля победы Украине нужно понизить призывной возраст до 22 лет, так как выполнение боевых задач требует больших физических усилий, которые уже не по возрасту более старшему поколению. Такое заявление в интервью "Укринформу" сделал майор бригады "Рубеж" Нацгвардии имеющий статус героя Украины Виталий Литвин
Ранее генштаб ВСУ неоднократно настаивал на призыве юношей 18–20 лет, а руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов* заявлял, что если понадобится, то Киев будет призывать и 16-летних.
В то же время правящая партия "Слуга народа" выступила за освобождение от мобилизации украинцев в возрасте до 25 лет, что стало поводом для конфликта в Раде в начале сентября.
Заседание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
3 сентября, 15:40
Депутаты блокировали трибуну Рады из-за разногласий по освобождению юных украинцев от мобилизацииПарламент принял за основу законопроект, который предусматривает освобождение от мобилизации украинцев в возрасте до 25 лет (признанных ограниченно пригодными). Об этом в своем телеграм-канале сообщил 3 сентября депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк
На днях комитет по вопросам нацбезопасности и обороны Верховной Рады рассмотрел законопроект о запрете мобилизации ограниченно годных до 25 лет. Этот документ не только запрещает призыв тех, кто младше, но и дает возможность уволиться со службы ограниченно пригодным до 25 лет, которых уже успели мобилизовать.
Президент Владимир Путин встретился с руководством МИД РФ
5 сентября, 10:59
Путин: число контрактников в РФ растет, а Киев дошел до призыва детейКоличество желающих подписать контракты с ВС РФ растет, а Киеву придется снова понижать призывной возраст. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании IX Восточного экономического форума (ВЭФ-2024) во Владивостоке
Подробнее о мобилизации - в материале Василия Стоякина Только отсутствие мобилизации сможет ее спасти. Стоякин о демографической яме, которая ожидает Украину на сайте Украина.ру.
*Признан в РФ террористом и экстремистом
 
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