https://ukraina.ru/20240918/1057524696.html

Майор ВСУ предложил понизить призывной возраст и процитировал Цоя

Майор ВСУ предложил понизить призывной возраст и процитировал Цоя - 18.09.2024 Украина.ру

Майор ВСУ предложил понизить призывной возраст и процитировал Цоя

Для победы Украине нужно понизить призывной возраст до 22 лет, так как выполнение боевых задач требует больших физических усилий, которые уже не по возрасту более старшему поколению. Такое заявление в интервью "Укринформу" сделал майор бригады "Рубеж" Нацгвардии имеющий статус героя Украины Виталий Литвин

2024-09-18T14:52

2024-09-18T14:52

2024-09-18T14:52

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В условиях современной войны, когда на поле боя работают дроны, к позициям приходится долго идти, а это - очень тяжело физически. С современной техникой молодым работать куда проще, заявил Литвин. В качестве своего мнения он представил первую часть строчки из песни Виктора Цоя "Звезда по имени Солнце", где война также называется "лекарством против морщин", что означает неминуемую гибель.Ранее генштаб ВСУ неоднократно настаивал на призыве юношей 18–20 лет, а руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов* заявлял, что если понадобится, то Киев будет призывать и 16-летних.В то же время правящая партия "Слуга народа" выступила за освобождение от мобилизации украинцев в возрасте до 25 лет, что стало поводом для конфликта в Раде в начале сентября.Еще по теме: материал Василия Стоякина Что будет с населением Украины: демография и как с ней бороться.*Признан в РФ террористом и экстремистом.

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