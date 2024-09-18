Майор ВСУ предложил понизить призывной возраст и процитировал Цоя - 18.09.2024 Украина.ру
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Майор ВСУ предложил понизить призывной возраст и процитировал Цоя
Майор ВСУ предложил понизить призывной возраст и процитировал Цоя - 18.09.2024 Украина.ру
Майор ВСУ предложил понизить призывной возраст и процитировал Цоя
Для победы Украине нужно понизить призывной возраст до 22 лет, так как выполнение боевых задач требует больших физических усилий, которые уже не по возрасту более старшему поколению. Такое заявление в интервью "Укринформу" сделал майор бригады "Рубеж" Нацгвардии имеющий статус героя Украины Виталий Литвин
2024-09-18T14:52
2024-09-18T14:52
новости
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призыв
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В условиях современной войны, когда на поле боя работают дроны, к позициям приходится долго идти, а это - очень тяжело физически. С современной техникой молодым работать куда проще, заявил Литвин. В качестве своего мнения он представил первую часть строчки из песни Виктора Цоя "Звезда по имени Солнце", где война также называется "лекарством против морщин", что означает неминуемую гибель.Ранее генштаб ВСУ неоднократно настаивал на призыве юношей 18–20 лет, а руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов* заявлял, что если понадобится, то Киев будет призывать и 16-летних.В то же время правящая партия "Слуга народа" выступила за освобождение от мобилизации украинцев в возрасте до 25 лет, что стало поводом для конфликта в Раде в начале сентября.Еще по теме: материал Василия Стоякина Что будет с населением Украины: демография и как с ней бороться.*Признан в РФ террористом и экстремистом.
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новости, украина, киев, цой, кирилл буданов, вооруженные силы украины, призыв, мобилизация
Новости, Украина, Киев, Цой, Кирилл Буданов, Вооруженные силы Украины, призыв, мобилизация

Майор ВСУ предложил понизить призывной возраст и процитировал Цоя

14:52 18.09.2024
 
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Для победы Украине нужно понизить призывной возраст до 22 лет, так как выполнение боевых задач требует больших физических усилий, которые уже не по возрасту более старшему поколению. Такое заявление в интервью "Укринформу" сделал майор бригады "Рубеж" Нацгвардии имеющий статус героя Украины Виталий Литвин
В условиях современной войны, когда на поле боя работают дроны, к позициям приходится долго идти, а это - очень тяжело физически. С современной техникой молодым работать куда проще, заявил Литвин. В качестве своего мнения он представил первую часть строчки из песни Виктора Цоя "Звезда по имени Солнце", где война также называется "лекарством против морщин", что означает неминуемую гибель.

"По моему мнению, война - это дело молодых. Давайте честно: мы возьмем 22-летнего парня и отправим его оператором БПЛА, и военнослужащего, которому 55 лет. Кто будет эффективнее на этой должности? Конечно же, парень 22-летний, потому что он уже с детства с телефоном, он разбирается в этих технологиях, он быстрее осознает всю эту информацию", - сказал украинский майор.

Ранее генштаб ВСУ неоднократно настаивал на призыве юношей 18–20 лет, а руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов* заявлял, что если понадобится, то Киев будет призывать и 16-летних.
В то же время правящая партия "Слуга народа" выступила за освобождение от мобилизации украинцев в возрасте до 25 лет, что стало поводом для конфликта в Раде в начале сентября.
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Депутаты блокировали трибуну Рады из-за разногласий по освобождению юных украинцев от мобилизацииПарламент принял за основу законопроект, который предусматривает освобождение от мобилизации украинцев в возрасте до 25 лет (признанных ограниченно пригодными). Об этом в своем телеграм-канале сообщил 3 сентября депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк
Еще по теме: материал Василия Стоякина Что будет с населением Украины: демография и как с ней бороться.
*Признан в РФ террористом и экстремистом.
 
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