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Украинские дроны атаковали Энергодар, поврежден газовод - мэр

Украинские дроны атаковали Энергодар, поврежден газовод - мэр - 18.09.2024 Украина.ру

Украинские дроны атаковали Энергодар, поврежден газовод - мэр

Более 10 украинских дронов атаковали в среду Энергодар, большую их часть удалось сбить, сообщил глава администрации города Эдуард Сеновоз в эфире телеканала "Россия 24"

2024-09-18T12:31

2024-09-18T12:31

2024-09-18T12:31

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"На въезде в город был повреждён газовод. Сейчас проводятся аварийно-восстановительные работы. Пострадавших, к счастью, нет. Но вы абсолютно правильно заметили, что буквально с утра более 10 прилетов дронов. Основную часть этих дронов защитники города нейтрализовали, сбили. Но, к сожалению, в газовод два дрона попало", - сказал Сеновоз.Он отметил, что в последнее время атаки украинских войск по инфраструктуре Энергодара приняли системный характер, это напрямую влияет на безопасность Запорожской АЭС.Причем применяется практически весь спектр беспилотных средств и артиллерии.По его словам, в основном при атаках на Энергодар ВСУ используют FPV-дроны.Он подчеркнул, что на территорию Запорожской АЭС прилетов не было, энергоснабжение станции производится по двум ЛЭП: 750 кВ "Днепровская" и линии 330 кВ "Ферросплавная -1", радиационный фон в норме.ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар.В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Подробнее о попытках атаковать - в материале Полковник Мощанский: Если Украина попытается захватить Энергодар, то это будет "не тот масштаб" на сайте Украина.ру.

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новости, энергодар, днепр, россия, запорожская аэс, беспилотники